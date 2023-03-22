https://sputniknews.com.tr/20230322/zaharovadan-ukraynaya-uranyum-uyarisi-ingiltere-topragi-temizleme-calismalarina-katilmayacak-1068637196.html
Zaharova'dan Ukrayna’ya uranyum uyarısı: İngiltere, toprağı temizleme çalışmalarına katılmayacak
Zaharova'dan Ukrayna’ya uranyum uyarısı: İngiltere, toprağı temizleme çalışmalarına katılmayacak
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna’da zayıflatılmış uranyumlu mühimmatın kullanılmasının insanlar ve çevre üzerinde büyük sonuçlar... 22.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-22T23:25+0300
2023-03-22T23:25+0300
2023-03-22T23:25+0300
ukrayna krizi
mariya zaharova
ukrayna
ukrayna krizi
rossiya 24
uranyum
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Zaharova, Rossiya 24 televizyonuna açıklamasında, zayıflatılmış uranyumlu mühimmatın sadece siviller ve askerler için değil tehlike arz etmediğini, aynı zamanda toprağın uzun vadede kirlenmesine de yol açtığını söyledi.Böyle bir adımın ‘saatli bomba’ etkisini yaratacağını dile getiren Zaharova, “Kirlenmiş toprağı uranyum etkisinden kurtarma sürecinin ne kadar sürdüğü konusunu uzmanlardan netleştirmek lazım” ifadesini kullandı.Rus diplomat, “Bu, onlarca yıl süren bir süreç ve size hatırlatırım ki bu, bilgi, büyük fonlar, yatırımlar ve benzerini gerektirmektedir. Bunu kimler yapacak? İngilizler mi? Tabii ki değil! Onlar hiçbir zaman bunu yapmadı ki” dedi.İngiltere Savunma Bakan Yardımcısı Annabel Goldie, Ukrayna’ya zayıflatılmış uranyumlu mermiler vereceklerini açıklamıştı.
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mariya zaharova, ukrayna, ukrayna krizi, rossiya 24, uranyum
mariya zaharova, ukrayna, ukrayna krizi, rossiya 24, uranyum
Zaharova'dan Ukrayna’ya uranyum uyarısı: İngiltere, toprağı temizleme çalışmalarına katılmayacak
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna’da zayıflatılmış uranyumlu mühimmatın kullanılmasının insanlar ve çevre üzerinde büyük sonuçlar doğurabileceğini belirtti.
Zaharova, Rossiya 24 televizyonuna açıklamasında, zayıflatılmış uranyumlu mühimmatın sadece siviller ve askerler için değil tehlike arz etmediğini, aynı zamanda toprağın uzun vadede kirlenmesine de yol açtığını söyledi.
Böyle bir adımın ‘saatli bomba’ etkisini yaratacağını dile getiren Zaharova, “Kirlenmiş toprağı uranyum etkisinden kurtarma sürecinin ne kadar sürdüğü konusunu uzmanlardan netleştirmek lazım” ifadesini kullandı.
Rus diplomat, “Bu, onlarca yıl süren bir süreç ve size hatırlatırım ki bu, bilgi, büyük fonlar, yatırımlar ve benzerini gerektirmektedir. Bunu kimler yapacak? İngilizler mi? Tabii ki değil! Onlar hiçbir zaman bunu yapmadı ki” dedi.
İngiltere Savunma Bakan Yardımcısı Annabel Goldie, Ukrayna’ya zayıflatılmış uranyumlu mermiler vereceklerini açıklamıştı.