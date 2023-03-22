Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230322/zaharovadan-ukraynaya-uranyum-uyarisi-ingiltere-topragi-temizleme-calismalarina-katilmayacak-1068637196.html
Zaharova'dan Ukrayna’ya uranyum uyarısı: İngiltere, toprağı temizleme çalışmalarına katılmayacak
Zaharova'dan Ukrayna’ya uranyum uyarısı: İngiltere, toprağı temizleme çalışmalarına katılmayacak
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna’da zayıflatılmış uranyumlu mühimmatın kullanılmasının insanlar ve çevre üzerinde büyük sonuçlar... 22.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-22T23:25+0300
2023-03-22T23:25+0300
ukrayna krizi
mariya zaharova
ukrayna
ukrayna krizi
rossiya 24
uranyum
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/08/1064345389_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_15c6da5102563605b98d0fd092f7f10b.jpg
Zaharova, Rossiya 24 televizyonuna açıklamasında, zayıflatılmış uranyumlu mühimmatın sadece siviller ve askerler için değil tehlike arz etmediğini, aynı zamanda toprağın uzun vadede kirlenmesine de yol açtığını söyledi.Böyle bir adımın ‘saatli bomba’ etkisini yaratacağını dile getiren Zaharova, “Kirlenmiş toprağı uranyum etkisinden kurtarma sürecinin ne kadar sürdüğü konusunu uzmanlardan netleştirmek lazım” ifadesini kullandı.Rus diplomat, “Bu, onlarca yıl süren bir süreç ve size hatırlatırım ki bu, bilgi, büyük fonlar, yatırımlar ve benzerini gerektirmektedir. Bunu kimler yapacak? İngilizler mi? Tabii ki değil! Onlar hiçbir zaman bunu yapmadı ki” dedi.İngiltere Savunma Bakan Yardımcısı Annabel Goldie, Ukrayna’ya zayıflatılmış uranyumlu mermiler vereceklerini açıklamıştı.
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/08/1064345389_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_5c83f7db6cf0f84b0540e792f189c8c1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mariya zaharova, ukrayna, ukrayna krizi, rossiya 24, uranyum
mariya zaharova, ukrayna, ukrayna krizi, rossiya 24, uranyum

Zaharova'dan Ukrayna’ya uranyum uyarısı: İngiltere, toprağı temizleme çalışmalarına katılmayacak

23:25 22.03.2023
© SputnikMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2023
© Sputnik
Abone olTelegram
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna’da zayıflatılmış uranyumlu mühimmatın kullanılmasının insanlar ve çevre üzerinde büyük sonuçlar doğurabileceğini belirtti.
Zaharova, Rossiya 24 televizyonuna açıklamasında, zayıflatılmış uranyumlu mühimmatın sadece siviller ve askerler için değil tehlike arz etmediğini, aynı zamanda toprağın uzun vadede kirlenmesine de yol açtığını söyledi.
Böyle bir adımın ‘saatli bomba’ etkisini yaratacağını dile getiren Zaharova, “Kirlenmiş toprağı uranyum etkisinden kurtarma sürecinin ne kadar sürdüğü konusunu uzmanlardan netleştirmek lazım” ifadesini kullandı.
Rus diplomat, “Bu, onlarca yıl süren bir süreç ve size hatırlatırım ki bu, bilgi, büyük fonlar, yatırımlar ve benzerini gerektirmektedir. Bunu kimler yapacak? İngilizler mi? Tabii ki değil! Onlar hiçbir zaman bunu yapmadı ki” dedi.
İngiltere Savunma Bakan Yardımcısı Annabel Goldie, Ukrayna’ya zayıflatılmış uranyumlu mermiler vereceklerini açıklamıştı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала