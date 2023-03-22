https://sputniknews.com.tr/20230322/zaharovadan-ukraynaya-uranyum-uyarisi-ingiltere-topragi-temizleme-calismalarina-katilmayacak-1068637196.html

Zaharova'dan Ukrayna’ya uranyum uyarısı: İngiltere, toprağı temizleme çalışmalarına katılmayacak

Zaharova'dan Ukrayna’ya uranyum uyarısı: İngiltere, toprağı temizleme çalışmalarına katılmayacak

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna’da zayıflatılmış uranyumlu mühimmatın kullanılmasının insanlar ve çevre üzerinde büyük sonuçlar... 22.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-22T23:25+0300

2023-03-22T23:25+0300

2023-03-22T23:25+0300

ukrayna krizi

mariya zaharova

ukrayna

ukrayna krizi

rossiya 24

uranyum

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/08/1064345389_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_15c6da5102563605b98d0fd092f7f10b.jpg

Zaharova, Rossiya 24 televizyonuna açıklamasında, zayıflatılmış uranyumlu mühimmatın sadece siviller ve askerler için değil tehlike arz etmediğini, aynı zamanda toprağın uzun vadede kirlenmesine de yol açtığını söyledi.Böyle bir adımın ‘saatli bomba’ etkisini yaratacağını dile getiren Zaharova, “Kirlenmiş toprağı uranyum etkisinden kurtarma sürecinin ne kadar sürdüğü konusunu uzmanlardan netleştirmek lazım” ifadesini kullandı.Rus diplomat, “Bu, onlarca yıl süren bir süreç ve size hatırlatırım ki bu, bilgi, büyük fonlar, yatırımlar ve benzerini gerektirmektedir. Bunu kimler yapacak? İngilizler mi? Tabii ki değil! Onlar hiçbir zaman bunu yapmadı ki” dedi.İngiltere Savunma Bakan Yardımcısı Annabel Goldie, Ukrayna’ya zayıflatılmış uranyumlu mermiler vereceklerini açıklamıştı.

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mariya zaharova, ukrayna, ukrayna krizi, rossiya 24, uranyum