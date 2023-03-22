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https://sputniknews.com.tr/20230322/yeniden-refah-partisi-lideri-erbakan-temel-sorun-6284-degildi-1068631448.html
Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan: Temel sorun 6284 değildi
Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan: Temel sorun 6284 değildi
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı'na katılmama kararlarına yönelik "AK Parti bizim mutabakat protokolü imzalanması talebimize... 22.03.2023, Sputnik Türkiye
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2023 türkiye seçimleri
fatih erbakan
cumhur ittifakı
imza
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Habertürk televizyon kanalında Serap Belet ve Kürşad Oğuz'un canlı yayın konuğu olan Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan, "Partimizin prensipleri ve olmazsa olmazları var. 30 talep görüşme öncesi konuşuldu. Taleplere başta olumlu yaklaşıldı. Pazartesi günü ortak metinde uzlaşamadık" dedi.Erbakan Cumhur İttifakı ile yaşanan süreci şu sözlerle anlattı:Canlı yayında parti teşkilatından AK Parti ile cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılıma ne kadar destek verildiği sorusuna Erbakan, "yüzde 60 desteklemiyor, yüzde 40 destekliyordu" dedi.
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fatih erbakan, cumhur ittifakı, imza
fatih erbakan, cumhur ittifakı, imza

Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan: Temel sorun 6284 değildi

20:15 22.03.2023 (güncellendi: 20:29 22.03.2023)
© İHA / FIRAT DEMİR - İSA AKAR-Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2023
© İHA / FIRAT DEMİR - İSA AKAR-
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Ayrıntılar geliyor
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı'na katılmama kararlarına yönelik "AK Parti bizim mutabakat protokolü imzalanması talebimize sıcak bakmadı. 6284'ün kaldırılmasını değil aile bütünlüğünü bozucu hükümlerinin ayıklanmasını istemiştik. Temel sorun 6284 değildi" açıklamasında bulundu.
Habertürk televizyon kanalında Serap Belet ve Kürşad Oğuz'un canlı yayın konuğu olan Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan, "Partimizin prensipleri ve olmazsa olmazları var. 30 talep görüşme öncesi konuşuldu. Taleplere başta olumlu yaklaşıldı. Pazartesi günü ortak metinde uzlaşamadık" dedi.
Erbakan Cumhur İttifakı ile yaşanan süreci şu sözlerle anlattı:
"Her seferinde prensiplerimizde, Milli Görüş'ün sosyal politikalarda, dış politikalarda kırmızı çizgileri var, insanlar bunun için geldiler, bunlar olmadan ittifakta yer almamız mümkün değildir; hatta biz ittifak içinde o cumhurbaşkanı adayı iktidar olduğunda ne yapacağını belirlemek lazım, mutabık kalmak lazım, kaldı ki Millet İttifakı aylarca oturdu, mutabakat metni olarak ortaya koydular.
Müzakere yapan heyetler tarafından konuşuldu. Binali Bey gelmeden önce heyetler bir araya gelmişti. Belli bir olgunluğa geldikten sonra Binali Bey, kamuoyunda resmi bir davette bulunmak üzere geldiler. Müzakere heyetleri bunu konuşmuştu. Biz kendi amblemimizle ittifak içinde yer almamış, bu maddeler de ittifak protokolü olarak bunlara MHP'nin, AK Parti'nin müdahale edecekleri olabilir dedik kendilerine. 1 ay müzakereleri sürdürdük. İlk başta herhangi sıkıntı olmadığı ifade edilmişti. Pazartesi en son yapılan telefon görüşmesinde bunların imzalamanın uygun olmayacağı belirtildi. Prensiplerde uzlaşma, mutabakat var diyebilecektik. Bunların imzalanması uygun değil dendi."
Canlı yayında parti teşkilatından AK Parti ile cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılıma ne kadar destek verildiği sorusuna Erbakan, "yüzde 60 desteklemiyor, yüzde 40 destekliyordu" dedi.
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