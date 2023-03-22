Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230322/venezuella-lideri-maudro-yolsuzluga-karsi-mucadelede-halktan-destek-istedi-1068589864.html
Venezüella lideri Maudro, yolsuzluğa karşı mücadelede halktan destek istedi
Venezüella lideri Maudro, yolsuzluğa karşı mücadelede halktan destek istedi
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, yolsuzluğa karşı mücadelede hep ön saflarda yer aldıklarını belirterek, halktan bu konuda destek istedi. 22.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-22T01:23+0300
2023-03-22T01:23+0300
dünya
venezüella
nicolas maduro
venezüella devlet başkanı nicolas maduro
yolsuzluk
yolsuzluk soruşturması
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0a/15/1050032013_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_4c325b632e8a16b17bfe6d92f62118c9.jpg
Devlet kanalı VTV'ye konuşan Maduro, Petrol Bakanı Tareck El Aissami'nin Venezüella Petrol Şirketine (PDVSA) yönelik açılan yolsuzluk soruşturması nedeniyle dün görevi bırakmasından sonra açıklamalarda bulundu.Başsavcılık ve tüm yetkililerin aktif iş birliğiyle süreci yürüttüğünü belirten Maduro, "Doğru ve büyük bir görev üstlendik, nerede olursa olsunlar, nereden gelirse gelsinler ve neye inanırlarsa inansınlar halktan çalanlarla mücadele edeceğiz" ifadesini kullandı.Maduro, yolsuzluğa bulaşanların ibret verici bir ceza çarptırılması gerektiğini vurgulayarak, "Suçüstü ortaya çıkardığımız tüm bu mafyaları kökünden kazımak için mutlak iradeye ve karara sahibim. Profesyonel, bilimsel ve dengeli şekilde bir soruşturma yürütülüyor" dedi.Gözaltına alınanlar içinde devlet kurumlarının üst düzey yetkilileri ve bir milletvekilinin de olduğuna dikkati çeken Maduro, soruşturmanın süreceğini bildirdi.'Hiçbir şey ve hiç kimse bizi durduramayacak'Halkın gerçeği bilmeye hakkı olduğunu dile getiren Maduro, "Herkesin peşine düştük, hukukun üstünlüğü ve adalet çerçevesinde hakikatin ortaya çıkacağından şüphemiz yoktur. Bu mafyayı cezalandırma konusunda gösterdiğimiz gayret ve irade karşısında hiçbir şey ve hiç kimse bizi durduramayacak" değerlendirmesinde bulundu.Maduro, Venezüella'nın yurt dışındaki hesaplarında bulunan milyarlarca dolarının ABD yardımı ve eski muhalefet lideri Juan Guaido eliyle gasbedildiğini, aşırı sağcıların adalete hesap vermesi gerektiğini söyledi.Öte yandan PDVSA'ya yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan kişilerinin sayısının 19'a çıktığı bildirildi.El Aissami görevinden istifa etmiştiEl Aissami, Venezüella Petrol Şirketine (PDVSA) yönelik açılan yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevi bıraktığını duyurmuştu.Twitter hesabından açıklamalarda bulunan El Aissami, yolsuzluk iddialarının aydınlatılmasına yardımcı olmak amacıyla görevi bıraktığını belirterek, "Bu sürece tam destek olmak ve eşlik etmek amacıyla Petrol Bakanı olarak istifamı sunmaya karar verdim" ifadesini kullanmıştı.Devlet kanalı VTV'nin haberine göre, dün Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Polisi, Ulusal Kripto Varlıkları Müfettişliği (SUNACRİP) eski Başkanı Joselit Ramirez'in yanı sıra iki yargıç ve bir belediye başkanı PDVSA'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı.
venezüella
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0a/15/1050032013_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_a6fdf0e4bda00b3bb1dd65a5b7c4e8d9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
venezüella, nicolas maduro, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, yolsuzluk, yolsuzluk soruşturması
venezüella, nicolas maduro, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, yolsuzluk, yolsuzluk soruşturması

Venezüella lideri Maudro, yolsuzluğa karşı mücadelede halktan destek istedi

01:23 22.03.2023
© REUTERS / Leonardo Fernandez ViloriaNicolas Maduro
Nicolas Maduro - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2023
© REUTERS / Leonardo Fernandez Viloria
Abone olTelegram
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, yolsuzluğa karşı mücadelede hep ön saflarda yer aldıklarını belirterek, halktan bu konuda destek istedi.
Devlet kanalı VTV'ye konuşan Maduro, Petrol Bakanı Tareck El Aissami'nin Venezüella Petrol Şirketine (PDVSA) yönelik açılan yolsuzluk soruşturması nedeniyle dün görevi bırakmasından sonra açıklamalarda bulundu.
Başsavcılık ve tüm yetkililerin aktif iş birliğiyle süreci yürüttüğünü belirten Maduro, "Doğru ve büyük bir görev üstlendik, nerede olursa olsunlar, nereden gelirse gelsinler ve neye inanırlarsa inansınlar halktan çalanlarla mücadele edeceğiz" ifadesini kullandı.
Maduro, yolsuzluğa bulaşanların ibret verici bir ceza çarptırılması gerektiğini vurgulayarak, "Suçüstü ortaya çıkardığımız tüm bu mafyaları kökünden kazımak için mutlak iradeye ve karara sahibim. Profesyonel, bilimsel ve dengeli şekilde bir soruşturma yürütülüyor" dedi.
Gözaltına alınanlar içinde devlet kurumlarının üst düzey yetkilileri ve bir milletvekilinin de olduğuna dikkati çeken Maduro, soruşturmanın süreceğini bildirdi.

'Hiçbir şey ve hiç kimse bizi durduramayacak'

Halkın gerçeği bilmeye hakkı olduğunu dile getiren Maduro, "Herkesin peşine düştük, hukukun üstünlüğü ve adalet çerçevesinde hakikatin ortaya çıkacağından şüphemiz yoktur. Bu mafyayı cezalandırma konusunda gösterdiğimiz gayret ve irade karşısında hiçbir şey ve hiç kimse bizi durduramayacak" değerlendirmesinde bulundu.
Maduro, Venezüella'nın yurt dışındaki hesaplarında bulunan milyarlarca dolarının ABD yardımı ve eski muhalefet lideri Juan Guaido eliyle gasbedildiğini, aşırı sağcıların adalete hesap vermesi gerektiğini söyledi.
Öte yandan PDVSA'ya yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan kişilerinin sayısının 19'a çıktığı bildirildi.

El Aissami görevinden istifa etmişti

El Aissami, Venezüella Petrol Şirketine (PDVSA) yönelik açılan yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevi bıraktığını duyurmuştu.
Twitter hesabından açıklamalarda bulunan El Aissami, yolsuzluk iddialarının aydınlatılmasına yardımcı olmak amacıyla görevi bıraktığını belirterek, "Bu sürece tam destek olmak ve eşlik etmek amacıyla Petrol Bakanı olarak istifamı sunmaya karar verdim" ifadesini kullanmıştı.
Devlet kanalı VTV'nin haberine göre, dün Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Polisi, Ulusal Kripto Varlıkları Müfettişliği (SUNACRİP) eski Başkanı Joselit Ramirez'in yanı sıra iki yargıç ve bir belediye başkanı PDVSA'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала