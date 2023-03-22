Van Gölü'ndeki çekilme inci kefalinin göç yolculuğunu uzatacak

© AA İnci kefalinin kentin ekonomisi kadar turizmi için de önemli olduğunu vurgulayan Akkuş, şunları kaydetti: "Balıkların göç yolculuğu uzadı. Geçmişte akarsuyun göle döküldüğü noktanın bugün göle uzaklığı nerdeyse 2-3 kilometre. Dolayısıyla geçen seneye göre inci kefalleri 2-3 kilometre daha fazla mesafeyi aşmak zorunda kalacak. Akarsuların yukarı kesimlerine gitmek için geçen sene girdikleri noktadan daha uzak bir noktadan göle giriş yapmak zorundalar. Tek sıkıntı bu değil. Yine küresel ısınmaya bağlı olarak su debilerinin düşmesi en büyük sorunlardan biri. Bu nedenle geçen yıllara göre inci kefalini daha zorlu bir göç yolculuğu bekliyor. Akarsuların debilerinin hızlıca düşmesi sıcaklığı artırıyor ve oksijen seviyesi azalıyor. Bu noktada bizim yardımcı olmamız gerekiyor. Başta kaçak balıkçılık olmak üzere akarsulardaki ani su kesintilerinin önüne geçmemiz gerekiyor. Yağışların artmasını ve bu sayede akarsu debilerinin yükselmesini ümit ediyoruz."