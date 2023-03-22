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Van Gölü'ndeki çekilme inci kefalinin göç yolculuğunu uzatacak
Van Gölü'ndeki çekilme inci kefalinin göç yolculuğunu uzatacak
Yağışların azalması ve aşırı buharlaşma sonucu Van Gölü'nün kıyı kesimlerinde yaşanan çekilme, her yıl 15 Nisan-15 Temmuz'da tatlı sulara göç eden inci... 22.03.2023, Sputnik Türkiye
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van gölü, göç, inci kefali, fotoğraf, фото
van gölü, göç, inci kefali, fotoğraf, фото

Van Gölü'ndeki çekilme inci kefalinin göç yolculuğunu uzatacak

13:47 22.03.2023
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Yağışların azalması ve aşırı buharlaşma sonucu Van Gölü'nün kıyı kesimlerinde yaşanan çekilme, her yıl 15 Nisan-15 Temmuz'da tatlı sulara göç eden inci kefallerinin bu yolculukta daha fazla mesafe katetmesine neden olacak.
© AASon yıllarda etkili olan kuraklığın yanı sıra aşırı buharlaşma nedeniyle seviyesinde düşüş yaşanan Van Gölü'nün kıyılarındaki çekilme devam ediyor. Suyun sığ olduğu bazı noktalardaki çekilme, her yıl Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyundan tatlı sulara göç eden binlerce inci kefalinin göç yolunu da etkileyecek.
Van Gölü'ndeki çekilme inci kefalinin göç yolculuğunu uzatacak - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
Son yıllarda etkili olan kuraklığın yanı sıra aşırı buharlaşma nedeniyle seviyesinde düşüş yaşanan Van Gölü'nün kıyılarındaki çekilme devam ediyor. Suyun sığ olduğu bazı noktalardaki çekilme, her yıl Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyundan tatlı sulara göç eden binlerce inci kefalinin göç yolunu da etkileyecek.
© AADaha önce su seviyesinin yüksek olması sayesinde kısa sürede akarsu yataklarına ulaşan balıkların, bu yıl çekilme nedeniyle tatlı sulara göç yolunda daha uzun mesafeyi aşması gerekecek.
Van Gölü'ndeki çekilme inci kefalinin göç yolculuğunu uzatacak - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
Daha önce su seviyesinin yüksek olması sayesinde kısa sürede akarsu yataklarına ulaşan balıkların, bu yıl çekilme nedeniyle tatlı sulara göç yolunda daha uzun mesafeyi aşması gerekecek.
© AAVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı sularında yaşayan inci kefallerinin her yıl gerçekleşen zorlu göç yolculuğuna sayılı günlerin kaldığını söyledi.
Van Gölü'ndeki çekilme inci kefalinin göç yolculuğunu uzatacak - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı sularında yaşayan inci kefallerinin her yıl gerçekleşen zorlu göç yolculuğuna sayılı günlerin kaldığını söyledi.
© AASuyun akışının tersine yüzen ve karşısına çıkan engelleri adeta uçarak aşan balıkların korunmasına yönelik tedbirlerin her yıl alındığını belirten Akkuş, "Göçün başlamasına sayılı günler kaldı ama hepimizin aklında şöyle bir soru var; Van Gölü'nün bazı bölgelerinde neredeyse 2-3 kilometreye varan çekilmeler yaşandı, akarsuların debilerinde düşüşler görülüyor, bu çekilme ve su seviyesindeki düşüş balıkları nasıl etkileyecek?" ifadelerini kullandı. Bölgede çok sayıda kişinin balıkçılıktan geçimini sağladığına işaret eden Akkuş, "Balıkçılığın devam etmesi, üreme döneminde inci kefallerinin akarsulara gerçekleştireceği yolculuğa bağlı" dedi.
Van Gölü'ndeki çekilme inci kefalinin göç yolculuğunu uzatacak - Sputnik Türkiye
4/5
© AA
Suyun akışının tersine yüzen ve karşısına çıkan engelleri adeta uçarak aşan balıkların korunmasına yönelik tedbirlerin her yıl alındığını belirten Akkuş, "Göçün başlamasına sayılı günler kaldı ama hepimizin aklında şöyle bir soru var; Van Gölü'nün bazı bölgelerinde neredeyse 2-3 kilometreye varan çekilmeler yaşandı, akarsuların debilerinde düşüşler görülüyor, bu çekilme ve su seviyesindeki düşüş balıkları nasıl etkileyecek?" ifadelerini kullandı. Bölgede çok sayıda kişinin balıkçılıktan geçimini sağladığına işaret eden Akkuş, "Balıkçılığın devam etmesi, üreme döneminde inci kefallerinin akarsulara gerçekleştireceği yolculuğa bağlı" dedi.
© AAİnci kefalinin kentin ekonomisi kadar turizmi için de önemli olduğunu vurgulayan Akkuş, şunları kaydetti: "Balıkların göç yolculuğu uzadı. Geçmişte akarsuyun göle döküldüğü noktanın bugün göle uzaklığı nerdeyse 2-3 kilometre. Dolayısıyla geçen seneye göre inci kefalleri 2-3 kilometre daha fazla mesafeyi aşmak zorunda kalacak. Akarsuların yukarı kesimlerine gitmek için geçen sene girdikleri noktadan daha uzak bir noktadan göle giriş yapmak zorundalar. Tek sıkıntı bu değil. Yine küresel ısınmaya bağlı olarak su debilerinin düşmesi en büyük sorunlardan biri. Bu nedenle geçen yıllara göre inci kefalini daha zorlu bir göç yolculuğu bekliyor. Akarsuların debilerinin hızlıca düşmesi sıcaklığı artırıyor ve oksijen seviyesi azalıyor. Bu noktada bizim yardımcı olmamız gerekiyor. Başta kaçak balıkçılık olmak üzere akarsulardaki ani su kesintilerinin önüne geçmemiz gerekiyor. Yağışların artmasını ve bu sayede akarsu debilerinin yükselmesini ümit ediyoruz."
Van Gölü'ndeki çekilme inci kefalinin göç yolculuğunu uzatacak - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
İnci kefalinin kentin ekonomisi kadar turizmi için de önemli olduğunu vurgulayan Akkuş, şunları kaydetti: "Balıkların göç yolculuğu uzadı. Geçmişte akarsuyun göle döküldüğü noktanın bugün göle uzaklığı nerdeyse 2-3 kilometre. Dolayısıyla geçen seneye göre inci kefalleri 2-3 kilometre daha fazla mesafeyi aşmak zorunda kalacak. Akarsuların yukarı kesimlerine gitmek için geçen sene girdikleri noktadan daha uzak bir noktadan göle giriş yapmak zorundalar. Tek sıkıntı bu değil. Yine küresel ısınmaya bağlı olarak su debilerinin düşmesi en büyük sorunlardan biri. Bu nedenle geçen yıllara göre inci kefalini daha zorlu bir göç yolculuğu bekliyor. Akarsuların debilerinin hızlıca düşmesi sıcaklığı artırıyor ve oksijen seviyesi azalıyor. Bu noktada bizim yardımcı olmamız gerekiyor. Başta kaçak balıkçılık olmak üzere akarsulardaki ani su kesintilerinin önüne geçmemiz gerekiyor. Yağışların artmasını ve bu sayede akarsu debilerinin yükselmesini ümit ediyoruz."
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