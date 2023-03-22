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https://sputniknews.com.tr/20230322/ummanda-col-denize-dondu--1068655573.html
Umman'da çöl denize döndü
Umman'da çöl denize döndü
Umman’da etkili olan sağanak yağış sonrası çöl sular altında kaldı. 22.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-22T17:30+0300
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dünya
umman
çöl
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Umman’da günlerdir etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağışlar nedeniyle Al Batinah, Musandam, Buraimi ve Dhofar’da sel meydana geldi. Thumrait bölgesinde yer alan çöl aşırı yağışlar sonrası denize döndü.
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Umman'da çöl denize döndü
Umman'da çöl denize döndü
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umman, çöl, sel, video, видео
umman, çöl, sel, video, видео

Umman'da çöl denize döndü

17:30 22.03.2023 (güncellendi: 11:32 23.03.2023)
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Umman’da etkili olan sağanak yağış sonrası çöl sular altında kaldı.
Umman’da günlerdir etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağışlar nedeniyle Al Batinah, Musandam, Buraimi ve Dhofar’da sel meydana geldi. Thumrait bölgesinde yer alan çöl aşırı yağışlar sonrası denize döndü.
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