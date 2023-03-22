https://sputniknews.com.tr/20230322/ummanda-col-denize-dondu--1068655573.html
Umman'da çöl denize döndü
Umman'da çöl denize döndü
Umman’da etkili olan sağanak yağış sonrası çöl sular altında kaldı. 22.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-22T17:30+0300
2023-03-22T17:30+0300
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dünya
umman
çöl
sel
video
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Umman’da günlerdir etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağışlar nedeniyle Al Batinah, Musandam, Buraimi ve Dhofar’da sel meydana geldi. Thumrait bölgesinde yer alan çöl aşırı yağışlar sonrası denize döndü.
umman
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Umman'da çöl denize döndü
Umman'da çöl denize döndü
2023-03-22T17:30+0300
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PT1M11S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
umman, çöl, sel, video, видео
umman, çöl, sel, video, видео
Umman'da çöl denize döndü
17:30 22.03.2023 (güncellendi: 11:32 23.03.2023) Abone ol
Umman’da etkili olan sağanak yağış sonrası çöl sular altında kaldı.
Umman’da günlerdir etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağışlar nedeniyle Al Batinah, Musandam, Buraimi ve Dhofar’da sel meydana geldi. Thumrait bölgesinde yer alan çöl aşırı yağışlar sonrası denize döndü.