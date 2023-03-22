https://sputniknews.com.tr/20230322/trafik-cezalarina-yapilandirma-geliyor-1068608722.html

Trafik cezalarına yapılandırma geliyor

Trafik cezalarına yapılandırma geliyor

Vergi ve prim borçları ile trafik cezalarının yapılandırılmasına ilişkin başvurular 31 Mayıs tarihine kadar yapılabilecek. Trafik cezası borcunun peşin... 22.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-22T12:55+0300

2023-03-22T12:55+0300

2023-03-22T12:55+0300

türkiye

trafik cezası

yapılandırma

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Yapılandırılan trafik cezalarında peşin ödemeyi tercih edenlere hem ana parada hem enflasyon farkında indirim yapılacak. 4 bin 538 TL'lik borç bin 871 liraya inecek.31 Mayıs'a kadar yapılandırmaya başvuranların borcundaki gecikme faizi silinip bunun yerine Yİ-ÜFE hesaplanacak. Peşin ödemeyi seçenler Yİ-ÜFE tutarının da yüzde 90'ını ödemeyecek. 48 aya varan taksit imkanından yararlanılması halinde ise ana para ve Yİ-ÜFE'den oluşan borca belirlenen katsayı eklenecek.Yasa, trafik cezaları da dahil idari para cezalarında peşin ödemelerde ikinci bir indirim imkanı daha sunuyor. Eğer borç 30 Haziran'a kadar peşin ödenirse, para cezasının aslından da yüzde 25 indirim yapılıyor.Hangi alacaklar silinecek?Ayrıca bu yapılandırma düzenlemesinde öncekilerden farklı bir olanak da sağlandı. Vergi, trafik cezası, öğrenim kredisi gibi alacaklardan vadesi 31 Aralık 2022'den önce olduğu halde 1 Ocak itibarıyla ödenmemiş ve tüm tahsil daireleri itibarıyla asli ve feri toplamı 2 bin lira ve altında bulunanların tahsilinden vazgeçilecek. Bunun için başvuru gerekmeyecek.

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trafik cezası, yapılandırma