Türkiye
SON DAKİKA | Emeklilik reformunu geçirmek için meclise darbe yapan Macron: Ben de böyle uygulanmasından mutsuzum
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20230322/spor-toto-super-ligden-4-takim-yerine-2-takim-kume-dusecek-1068617992.html
TFF, Süper Lig'den 4 takım yerine 2 takımın Spor Toto 1. Lig'e düşürülmesi kararını onayladı
TFF, Süper Lig'den 4 takım yerine 2 takımın Spor Toto 1. Lig'e düşürülmesi kararını onayladı
Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'den 4 takım yerine 2 takımın Spor Toto 1. Lig'e düşürülmesi kararını onayladı. 22.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-22T15:04+0300
2023-03-22T15:07+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/08/1063209946_240:0:3760:1980_1920x0_80_0_0_3052a07c63580913603211b408fdd22b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/08/1063209946_680:0:3320:1980_1920x0_80_0_0_3db6b7b71b4ae4754af79f66b00c97e3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye futbol federasyonu (tff)
türkiye futbol federasyonu (tff)

TFF, Süper Lig'den 4 takım yerine 2 takımın Spor Toto 1. Lig'e düşürülmesi kararını onayladı

15:04 22.03.2023 (güncellendi: 15:07 22.03.2023)
© İHATürkiye Futbol Federasyonu (TFF)
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2023
© İHA
Abone olTelegram
Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'den 4 takım yerine 2 takımın Spor Toto 1. Lig'e düşürülmesi kararını onayladı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала