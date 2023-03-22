https://sputniknews.com.tr/20230322/spor-toto-super-ligden-4-takim-yerine-2-takim-kume-dusecek-1068617992.html
TFF, Süper Lig'den 4 takım yerine 2 takımın Spor Toto 1. Lig'e düşürülmesi kararını onayladı
TFF, Süper Lig'den 4 takım yerine 2 takımın Spor Toto 1. Lig'e düşürülmesi kararını onayladı
Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'den 4 takım yerine 2 takımın Spor Toto 1. Lig'e düşürülmesi kararını onayladı. 22.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-22T15:04+0300
2023-03-22T15:04+0300
2023-03-22T15:07+0300
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türkiye futbol federasyonu (tff)
türkiye futbol federasyonu (tff)
TFF, Süper Lig'den 4 takım yerine 2 takımın Spor Toto 1. Lig'e düşürülmesi kararını onayladı
15:04 22.03.2023 (güncellendi: 15:07 22.03.2023) Abone ol
Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'den 4 takım yerine 2 takımın Spor Toto 1. Lig'e düşürülmesi kararını onayladı.