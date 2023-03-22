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https://sputniknews.com.tr/20230322/soygu-ukraynada-zayiflatilmis-uranyumlu-muhimmat-yardimini-degerlendirdi-borclu-kalmayiz-1068592508.html
Şoygu, Ukrayna’da zayıflatılmış uranyumlu mühimmat yardımını değerlendirdi: Borçlu kalmayız
Şoygu, Ukrayna’da zayıflatılmış uranyumlu mühimmat yardımını değerlendirdi: Borçlu kalmayız
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, İngiltere’nin Ukrayna’ya zayıflatılmış uranyumlu mühimmat verme olasılığını değerlendirdi. 22.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-22T05:13+0300
2023-03-22T05:13+0300
dünya
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sergey şoygu
uranyum
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, basın mensuplarının konuyla ilgili sorularına, “Ne kullanmak istediklerine bakacağız. Elbette Rusya buna cevap verebilecek. Elbette Rusya borçlu kalmaz” ifadesini kullandı.“Bu noktada tek söylenecek şey, fazla basamak yok, bir basamak daha geçildi, sayısı giderek azalıyor” diyen Şoygu, “Her yeni adım üzerinde iyi düşünmek lazım” diye ekledi.Gazetecilerin, İngiltere’nin bu kararının, dünyanın nükleer savaşa bir adım daha yakınlaştığı anlamına gelip gelmediği sorusuna, “Basamak örneğini boşuna vermedim. Basamak sayısı giderek azalıyor” dedi.
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şoygu, sergey şoygu, uranyum, ingiltere, rusya, ukrayna

Şoygu, Ukrayna’da zayıflatılmış uranyumlu mühimmat yardımını değerlendirdi: Borçlu kalmayız

05:13 22.03.2023
© SputnikSergey Şoygu
Sergey Şoygu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2023
© Sputnik
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, İngiltere’nin Ukrayna’ya zayıflatılmış uranyumlu mühimmat verme olasılığını değerlendirdi.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, basın mensuplarının konuyla ilgili sorularına, “Ne kullanmak istediklerine bakacağız. Elbette Rusya buna cevap verebilecek. Elbette Rusya borçlu kalmaz” ifadesini kullandı.
“Bu noktada tek söylenecek şey, fazla basamak yok, bir basamak daha geçildi, sayısı giderek azalıyor” diyen Şoygu, “Her yeni adım üzerinde iyi düşünmek lazım” diye ekledi.
Gazetecilerin, İngiltere’nin bu kararının, dünyanın nükleer savaşa bir adım daha yakınlaştığı anlamına gelip gelmediği sorusuna, “Basamak örneğini boşuna vermedim. Basamak sayısı giderek azalıyor” dedi.
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