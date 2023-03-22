Türkiye
SON DAKİKA | Emeklilik reformunu geçirmek için meclise darbe yapan Macron: Ben de böyle uygulanmasından mutsuzum
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://sputniknews.com.tr/20230322/soygu-rus-hava-kuvvetlerinin-envanterindeki-modern-silah-payi-yil-sonuna-kadar-yuzde-85e-cikacak-1068618092.html
Şoygu: Rus Hava Kuvvetleri'nin envanterindeki modern silah payı yıl sonuna kadar yüzde 85'e çıkacak
Şoygu: Rus Hava Kuvvetleri'nin envanterindeki modern silah payı yıl sonuna kadar yüzde 85'e çıkacak
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin envanetrindeki modern silah payının yılın sonuna kadar yüzde 85'e ulaşacağını belirtti. 22.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-22T15:05+0300
2023-03-22T15:12+0300
savunma
rusya
sergey şoygu
silah
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/15/1061454859_0:0:1255:705_1920x0_80_0_0_49cb43090262d08376c54be2b0b75b7a.jpg
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, kurum yetkilileri ile düzenlenen toplantıdaki konuşmasında Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinin envanterindeki modern silah payının yılın sonuna kadar yüzde 85'e ulaşacağını söyledi.Yıl sonuna kadar Hava-Uzay Kuvvetleri'nin askeri altyapısındaki 621 tesisin yapımının tamamlanacağı ve envantere 507 yeni araç katılacağı bilgisini veren Şoygu, “Böylelikle Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinin envanetrindeki modern silah payı yılın sonuna kadar yüzde 85'e ulaşacak, bu belirlenen gelişme hızına uygun ve tüm yönlerde öncelikli görevlerin çözülmesini sağlıyor” diye konuştu.Hava-Uzay Kuvvetleri'nin geliştirilmesindeki önceliklerden birinin, askeri birliklerin gelişmiş hava ve füze savunma sistemleri ile donatılması olduğuna dikkat çeken Şoygu, “Bu yıl Moskova kentinin füze savunma sisteminin modernizasyonunu tamamlayacağız” dedi.‘Özel askeri harekatta kara havacılık pilotlarının yüzde 90’ı, stratejik havacılık pilotlarının yüzde 60’ı deneyim kazandı’Özel askeri harekatta kara havacılık pilotlarının yüzde 90’ının, stratejik havacılık pilotlarının yüzde 60’ının ve insansız hava araçları (İHA) ile çalışan personelin yüzde 85’inin muharebe deneyimi kazandığını vurgulayan Şoygu, “Shoigu, Rusya Savunma Bakanlığı Collegium toplantısında yaptığı açıklamada, "Operasyon kapsamında 140 binin üzerinde sorti yapıldı. Hava-Uzay Kuvvetleri toplamda düşmana ait 20 binden fazla hedefini imha etti” ifadelerini kullandı.Şoygu, bu sabah saatlerinde Sivastopol'a Ukrayna’ya ait üç deniz tipi insansız hava aracının (İHA) saldırdığını, üçü de önlenen araçlardan ikisinin kadın askerler tarafından düşürüldüğünü, bu kişilere ödül ve nakit ikramiye verileceğini aktardı.‘ABD, Rusya ve Çin'i kontrol altına almak için Asya-Pasifik bölgesindeki varlığını artırıyor’Orgeneral Şoygu, ABD’nin Rusya ve Çin'i kontrol altına almak amacıyla Asya-Pasifik bölgesindeki varlığını artırdığını, müttefikleriyle siyasi ve askeri bağlarını güçlendirdiğini ve bölgede yeni bir Amerikan güvenlik mimarisi inşa etmeye devam ettiğini dile getirdi.Bu koşullarda Rusya’nın Doğu Askeri Bölgesi’nin öneminin arttığına dikkat çeken Şoygu, “Doğu Askeri Bölgesi’nin muharebe imkanları önemli ölçüde arttı. Geçen yıl oraya yaklaşık 400 adet modern ve modernize edilmiş araç ile takviye yapıldı. Bunların arasında bir nükleer denizaltı, Su-57 uçakları, Tor-M2DT uçaksavar füze sistemleri ve Bal kıyı füze sistemi yer alıyor” vurgusunu yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20230320/puskov-kimse-artik-abdnin-ukraynada-ozgurluk-mucadelesi-verdigi-gevezeligine-inanmiyor-1068529571.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/15/1061454859_0:0:1113:835_1920x0_80_0_0_2d8a62768f4ed394a58547caecdee218.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, sergey şoygu, silah
rusya, sergey şoygu, silah

Şoygu: Rus Hava Kuvvetleri'nin envanterindeki modern silah payı yıl sonuna kadar yüzde 85'e çıkacak

15:05 22.03.2023 (güncellendi: 15:12 22.03.2023)
© SputnikSergey Şoygu
Sergey Şoygu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2023
© Sputnik
Abone olTelegram
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin envanetrindeki modern silah payının yılın sonuna kadar yüzde 85'e ulaşacağını belirtti.
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, kurum yetkilileri ile düzenlenen toplantıdaki konuşmasında Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinin envanterindeki modern silah payının yılın sonuna kadar yüzde 85'e ulaşacağını söyledi.
Yıl sonuna kadar Hava-Uzay Kuvvetleri'nin askeri altyapısındaki 621 tesisin yapımının tamamlanacağı ve envantere 507 yeni araç katılacağı bilgisini veren Şoygu, “Böylelikle Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinin envanetrindeki modern silah payı yılın sonuna kadar yüzde 85'e ulaşacak, bu belirlenen gelişme hızına uygun ve tüm yönlerde öncelikli görevlerin çözülmesini sağlıyor” diye konuştu.
Hava-Uzay Kuvvetleri'nin geliştirilmesindeki önceliklerden birinin, askeri birliklerin gelişmiş hava ve füze savunma sistemleri ile donatılması olduğuna dikkat çeken Şoygu, “Bu yıl Moskova kentinin füze savunma sisteminin modernizasyonunu tamamlayacağız” dedi.

‘Özel askeri harekatta kara havacılık pilotlarının yüzde 90’ı, stratejik havacılık pilotlarının yüzde 60’ı deneyim kazandı’

Özel askeri harekatta kara havacılık pilotlarının yüzde 90’ının, stratejik havacılık pilotlarının yüzde 60’ının ve insansız hava araçları (İHA) ile çalışan personelin yüzde 85’inin muharebe deneyimi kazandığını vurgulayan Şoygu, “Shoigu, Rusya Savunma Bakanlığı Collegium toplantısında yaptığı açıklamada, "Operasyon kapsamında 140 binin üzerinde sorti yapıldı. Hava-Uzay Kuvvetleri toplamda düşmana ait 20 binden fazla hedefini imha etti” ifadelerini kullandı.
Şoygu, bu sabah saatlerinde Sivastopol'a Ukrayna’ya ait üç deniz tipi insansız hava aracının (İHA) saldırdığını, üçü de önlenen araçlardan ikisinin kadın askerler tarafından düşürüldüğünü, bu kişilere ödül ve nakit ikramiye verileceğini aktardı.

‘ABD, Rusya ve Çin'i kontrol altına almak için Asya-Pasifik bölgesindeki varlığını artırıyor’

Orgeneral Şoygu, ABD’nin Rusya ve Çin'i kontrol altına almak amacıyla Asya-Pasifik bölgesindeki varlığını artırdığını, müttefikleriyle siyasi ve askeri bağlarını güçlendirdiğini ve bölgede yeni bir Amerikan güvenlik mimarisi inşa etmeye devam ettiğini dile getirdi.
Bu koşullarda Rusya’nın Doğu Askeri Bölgesi’nin öneminin arttığına dikkat çeken Şoygu, “Doğu Askeri Bölgesi’nin muharebe imkanları önemli ölçüde arttı. Geçen yıl oraya yaklaşık 400 adet modern ve modernize edilmiş araç ile takviye yapıldı. Bunların arasında bir nükleer denizaltı, Su-57 uçakları, Tor-M2DT uçaksavar füze sistemleri ve Bal kıyı füze sistemi yer alıyor” vurgusunu yaptı.
Aleksey Puşkov - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2023
DÜNYA
Puşkov: Kimse artık ABD’nin Ukrayna’da özgürlük mücadelesi verdiği gevezeliğine inanmıyor
20 Mart, 22:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала