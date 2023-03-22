https://sputniknews.com.tr/20230322/soygu-karadeniz-uzerinde-abd-ihasina-onleme-yapan-rus-pilotlara-cesaret-nisani-verdi-1068634393.html
Şoygu, Karadeniz üzerinde ABD İHA'sına önleme yapan Rus pilotlara Cesaret Nişanı verdi
Şoygu, Karadeniz üzerinde ABD İHA'sına önleme yapan Rus pilotlara Cesaret Nişanı verdi
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Karadeniz semalarında ABD'ye ait MQ-9 tipi İHA'ya önleme yapan Su-27 savaş uçağının pilotlarına Cesaret Nişanı verdi. 22.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-22T22:07+0300
2023-03-22T22:07+0300
2023-03-22T22:07+0300
dünya
sergey şoygu
cesaret nişanı
mq-9b
mq-9 reaper iha
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Rusya Savunma Bakanlığı'nda gerçekleşen toplantı sırasında Savunma Bakanı Şoygu, özel askeri harekat sırasında kahramanca görevlerini yerine getiren askerlere Altın Yıldız Madalyası ile Cesaret Nişanı verdi.Şoygu, 14 Mart'ta Karadeniz semalarında yaşanan vakada ABD'ye ait MQ-9 tipi İHA'ya önleme yapan Su-27 savaş uçağının pilotlarına Cesaret Nişanı takdim etti.Rus pilotlar, Karadeniz'deki semalarındaki karşılaşma sırasında ABD İHA'sına karşı silah kullanmadıklarını, İHA'nın sert manevra sonucu kendiliğinden düştüğünü anlattı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
sergey şoygu, cesaret nişanı, mq-9b, mq-9 reaper iha
sergey şoygu, cesaret nişanı, mq-9b, mq-9 reaper iha
Şoygu, Karadeniz üzerinde ABD İHA'sına önleme yapan Rus pilotlara Cesaret Nişanı verdi
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Karadeniz semalarında ABD'ye ait MQ-9 tipi İHA'ya önleme yapan Su-27 savaş uçağının pilotlarına Cesaret Nişanı verdi.
Rusya Savunma Bakanlığı'nda gerçekleşen toplantı sırasında Savunma Bakanı Şoygu, özel askeri harekat sırasında kahramanca görevlerini yerine getiren askerlere Altın Yıldız Madalyası ile Cesaret Nişanı verdi.
Şoygu, 14 Mart'ta Karadeniz semalarında yaşanan vakada ABD'ye ait MQ-9 tipi İHA'ya önleme yapan Su-27 savaş uçağının pilotlarına Cesaret Nişanı takdim etti.
Rus pilotlar, Karadeniz'deki semalarındaki karşılaşma sırasında ABD İHA'sına karşı silah kullanmadıklarını, İHA'nın sert manevra sonucu kendiliğinden düştüğünü anlattı.