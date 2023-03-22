https://sputniknews.com.tr/20230322/snigirevka-yonetimi-kiev-ukraynanin-oldurdugu-sivillerin-mezarlarini-acarak-rusyayi-sucluyor-1068610117.html
Snigirevka yönetimi: Kiev, Ukrayna'nın öldürdüğü sivillerin mezarlarını açarak Rusya'yı suçluyor
Snigirevka yönetimi: Kiev, Ukrayna'nın öldürdüğü sivillerin mezarlarını açarak Rusya'yı suçluyor
Rusya Federasyonu'na bağlı Herson Bölgesi'nin Snigirevka İlçe İdaresi Başkanı Yuriy Barbaşov, Kiev rejiminin ilçenin kendi kontrolü altındaki kesiminde Ukrayna... 22.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-22T13:10+0300
2023-03-22T13:10+0300
2023-03-22T13:10+0300
ukrayna krizi
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provokasyon
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Sputnik'e konuşan Barbaşov, Kiev rejiminin Ukrayna güçleri tarafından öldürülen sivillerin sorumluluğunu Rusya'ya yüklemek için provokasyonlara devam ettiğini ifade etti.Ukraynalı güçler Snigirevka'ya girdikten sonra 10-15 Kasım 2022 döneminde Ukraynalı cellatlar tarafından öldürülen kurbanların Rusya ordusunun kurbanlarıymış gibi gösterilmeye çalışıldığını anlatan Barbaşov, Kiev makamlarının ölüm sebebi ilçe sakinleri tarafından çok iyi bilinen bazı sivillerin ölüm nedenleriyle ilgili uydurma bilgiler sunarak kamuoyunu yanıltma girişiminde bulunduğunu vurguladı.Geçen ay Sputnik'e verdiği demeçte de Ukrayna askerlerinin sivillere yönelik cinayetlerini Rus ordusu yapmış gibi göstermeyi planladığını ifade eden Barbaşov, "Nikolayev bölge savcısının, şehir Rus ordusunun kontrolü altındayken ölen 27 sivilin cenazelerinin mezarlarından çıkarılmasına ilişkin röportajı bunu gösteriyor" demişti.
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rusya, ukrayna, kiev, mezar, provokasyon
rusya, ukrayna, kiev, mezar, provokasyon
Snigirevka yönetimi: Kiev, Ukrayna'nın öldürdüğü sivillerin mezarlarını açarak Rusya'yı suçluyor
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Rusya Federasyonu'na bağlı Herson Bölgesi'nin Snigirevka İlçe İdaresi Başkanı Yuriy Barbaşov, Kiev rejiminin ilçenin kendi kontrolü altındaki kesiminde Ukrayna ordusunca öldürülen sivillerin bulunduğu mezarları açarak Rusya ordusunu suçladığını söyledi.
Sputnik'e konuşan Barbaşov, Kiev rejiminin Ukrayna güçleri tarafından öldürülen sivillerin sorumluluğunu Rusya'ya yüklemek için provokasyonlara devam ettiğini ifade etti.
Ukraynalı güçler Snigirevka'ya girdikten sonra 10-15 Kasım 2022 döneminde Ukraynalı cellatlar tarafından öldürülen kurbanların Rusya ordusunun kurbanlarıymış gibi gösterilmeye çalışıldığını anlatan Barbaşov, Kiev makamlarının ölüm sebebi ilçe sakinleri tarafından çok iyi bilinen bazı sivillerin ölüm nedenleriyle ilgili uydurma bilgiler sunarak kamuoyunu yanıltma girişiminde bulunduğunu vurguladı.
Geçen ay Sputnik'e verdiği demeçte de Ukrayna askerlerinin sivillere yönelik cinayetlerini Rus ordusu yapmış gibi göstermeyi planladığını ifade eden Barbaşov, "Nikolayev bölge savcısının, şehir Rus ordusunun kontrolü altındayken ölen 27 sivilin cenazelerinin mezarlarından çıkarılmasına ilişkin röportajı bunu gösteriyor" demişti.