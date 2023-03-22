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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230322/seulde-rusyanin-ukraynadaki-ozel-askeri-harekatina-destek-eylemi-gerceklesti-1068629002.html
Seul’de Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatına destek eylemi gerçekleşti
Seul’de Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatına destek eylemi gerçekleşti
Güney Kore’nin başkenti Seul’de, Rus Büyükelçiliği binası yakınlarında, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatına destek gösterisi düzenlendi. 22.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-22T19:00+0300
2023-03-22T19:02+0300
seul
ukrayna krizi
protesto
ukrayna
ukrayna krizi
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Sputnik muhabirinin aktardığına göre, Güney Koreli ‘Anti-emperyalist Forum’ ve diğer sivil toplum örgütlerinin, Rusya’nın Seul Büyükelçiliği yakınlarında, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatına destek eylemini düzenledi. Göstericiler, Ukrayna’daki çatışmayı Rusya’nın Amerikan emperyalizmine karşı mücadelesi olarak gördüklerini dile getirildi.Toplananlar adına ortak bildiriyi okuyan Anti-emperyalist Forum Başkanı Hwang Song Hwang, “Rusya’nın, emperyalistlerin elinde bir alet haline gelen Ukrayna’ya karşı değil, kâr hırsıyla, hileler ve şiddet kullanarak tüm dünyayı kan ve ateş denizine dönüştüren Batı emperyalizmi güçleriyle savaştığını çok iyi biliyoruz” ifadesini kullandı.Ukrayna’daki çatışmanın, şimdi Japonya’yla üçlü askeri ittifak yönünde ilerleyen Güney Kore için de büyük önem arz ettiğini dile getiren Hwang Song Hwang, “Askeri ve dolar hegemonyası zayıflayan mevcut metropol ABD ve eski metropol Japonya’nın ulusal çıkarları karşılansın diye sadece kardeş Kuzey Kore ile değil, komşularımız Çin ve Rusya’yla da hasımca ilişkiler geliştiriliyor. Bunun sonucu yakında, dünyanın daha önce görmediği felaketlerle karşı karşıya kalabiliriz” diye kaydetti.Kuzey Kore’yle savaş kışkırtan ABD’nin eylemlerini de kınayan göstericiler, Washington’a Pyongyang’la barış anlaşmasını imzalama, ordusunu Güney Kore’de çekme ve Kore’nin bağımsız ve barışçıl biçimde birleşmesine götüren yolları açma çağrısında bulundu.
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seul, protesto, ukrayna, ukrayna krizi
seul, protesto, ukrayna, ukrayna krizi

Seul’de Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatına destek eylemi gerçekleşti

19:00 22.03.2023 (güncellendi: 19:02 22.03.2023)
© SputnikSeul’de Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatına destek eylemi gerçekleşti
Seul’de Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatına destek eylemi gerçekleşti - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2023
© Sputnik
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Güney Kore’nin başkenti Seul’de, Rus Büyükelçiliği binası yakınlarında, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatına destek gösterisi düzenlendi.
Sputnik muhabirinin aktardığına göre, Güney Koreli ‘Anti-emperyalist Forum’ ve diğer sivil toplum örgütlerinin, Rusya’nın Seul Büyükelçiliği yakınlarında, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatına destek eylemini düzenledi. Göstericiler, Ukrayna’daki çatışmayı Rusya’nın Amerikan emperyalizmine karşı mücadelesi olarak gördüklerini dile getirildi.
Toplananlar adına ortak bildiriyi okuyan Anti-emperyalist Forum Başkanı Hwang Song Hwang, “Rusya’nın, emperyalistlerin elinde bir alet haline gelen Ukrayna’ya karşı değil, kâr hırsıyla, hileler ve şiddet kullanarak tüm dünyayı kan ve ateş denizine dönüştüren Batı emperyalizmi güçleriyle savaştığını çok iyi biliyoruz” ifadesini kullandı.
Ukrayna’daki çatışmanın, şimdi Japonya’yla üçlü askeri ittifak yönünde ilerleyen Güney Kore için de büyük önem arz ettiğini dile getiren Hwang Song Hwang, “Askeri ve dolar hegemonyası zayıflayan mevcut metropol ABD ve eski metropol Japonya’nın ulusal çıkarları karşılansın diye sadece kardeş Kuzey Kore ile değil, komşularımız Çin ve Rusya’yla da hasımca ilişkiler geliştiriliyor. Bunun sonucu yakında, dünyanın daha önce görmediği felaketlerle karşı karşıya kalabiliriz” diye kaydetti.
Kuzey Kore’yle savaş kışkırtan ABD’nin eylemlerini de kınayan göstericiler, Washington’a Pyongyang’la barış anlaşmasını imzalama, ordusunu Güney Kore’de çekme ve Kore’nin bağımsız ve barışçıl biçimde birleşmesine götüren yolları açma çağrısında bulundu.
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