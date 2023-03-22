https://sputniknews.com.tr/20230322/ses-partisi-genel-baskani-bilgen-altili-masa-topluma-guven-vermiyor-1068618612.html

SES Partisi Genel Başkanı Bilgen: Altılı Masa topluma güven vermiyor

SES Partisi Genel Başkanı Bilgen: Altılı Masa topluma güven vermiyor

SES Partisi Genel Başkanı Bilgen, 6’lı Masa'da dış politika ve ekonomi politikalarındaki görüşlerin ortaklaşmadığını kaydetti. Hiçbir üyenin politika... 22.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-22T15:32+0300

2023-03-22T15:32+0300

2023-03-22T15:32+0300

ankara farki

nato

abd

millet ittifakı

kemal kılıçdaroğlu

chp

6'lı masa

ses partisi

ekonomi

dış politika

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SES Partisi Genel Başkanı Bilgen: 6'lı masa topluma güven vermiyor Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına SES Partisi Genel Başkanı Ayhan Bilgen konuk olarak katıldı.

Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına SES Partisi Genel Başkanı Ayhan Bilgen konuk olarak katıldı. Bilgen programda, SES Partisi’nin seçimlerde nasıl hareket edeceğine yönelik bilgi paylaştı ve mevcut ittifaklar hakkında değerlendirmelerde bulundu.‘Temel sorunlar halının altına süpürülmemeli’Ekonomi politikası ve dış politika hedefleri netlik kazanmadıkça diğer konularda verilen vaatlerin havada kaldığını öne süren Bilgen, temel sorunların göz ardı edilmeyip yüzleşilmesi gerektiğini belirtti. Bilgen, şunları kaydetti:‘Tencere dibin kara' muhalefeti çözüm değil’Yalnızca iç çekişmeler üzerinden yapılan muhalefetin Türkiye’ye bir yarar sağlamayacağını, aksine olumsuz yansımaları olacağını dile getiren Bilgen, şu açıklamaları yaptı:‘Gemi batınca hangi kamarada olduğunuz önem taşımıyor’Parti olarak iddialarının kimlik ve inanç siyaseti yapmak değil, Türkiye’nin çıkarına yönelik bir siyaset konsepti inşa etmek olduğunu vurgulayan Bilgen, şöyle devam etti:‘Ukrayna yem olarak bölgesel savaşın aracı haline getirildi’Ukrayna’nın bir irade tarafından yem haline getirildiği ve Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ABD ziyaretinde kullandığı ‘Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna’nın yanında yer almamız gerektiğini düşünüyoruz’ ifadesinin yanlış olduğu yönünde görüş belirten Bilgen, “İki ülke savaşırken birinden yana saf tuttuğunuzda bunun dünya politikasında bir okuması var. Ben Ukrayna’nın adeta bir yem gibi bölgesel savaşın aracı haline getirildiğini düşünenlerdenim. Orada savaş ortamı kuruldu. Şimdi Ukraynalılar başladıkları savaşı bitiremiyorlar. Bitirmek isteseniz de bitirilmesine izin vermeyen bir irade var. Biz bunu İran-Irak savaşında gördük. Bunların arkasında ciddi ekonomik çıkar hesaplarının olduğunu görüyorsunuz. Bir siyasetçi Türkiye’de ülke yönetimine dair en kritik pozisyonda olacak ve Ukrayna-Rusya savaşı ile ilgili kuracağı ilk cümle bu olacak. Bu doğal olarak sizin söylediğiniz ‘seçimlere müdahale mi var?’ tartışmasını beraberinde getirir” dedi.‘NATO Türkiye’nin çıkarı için genişlemiyor’Türkiye’nin denge politikası yürütmesi ve çatışmalarda ‘kurşun asker’ pozisyonunu getirecek yaklaşımlardan uzak durması gerektiğini savunan Bilgen, şöyle konuştu:

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2023

İsmet Özçelik https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0d/1066989326_0:0:192:192_100x100_80_0_0_ee8cef4f79fd9fdf6ceed2669b3bc23c.jpg

İsmet Özçelik https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0d/1066989326_0:0:192:192_100x100_80_0_0_ee8cef4f79fd9fdf6ceed2669b3bc23c.jpg

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nato, abd, millet ittifakı, kemal kılıçdaroğlu, chp, 6'lı masa, ses partisi, ekonomi, dış politika, siyaset, seçim, oy, ayhan bilgen, radyo, аудио, politika