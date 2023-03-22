https://sputniknews.com.tr/20230322/ryabkov-moskova-natonun-kuresel-guc-dengelerini-degistirmesine-izin-vermeyecek-1068592609.html

Ryabkov: Moskova, NATO'nun küresel güç dengelerini değiştirmesine izin vermeyecek

Ryabkov: Moskova, NATO'nun küresel güç dengelerini değiştirmesine izin vermeyecek

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Moskova’nın NATO'nun küresel güç dengelerini değiştirmesine izin vermeyeceğini ifade etti. 22.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-22T05:14+0300

2023-03-22T05:14+0300

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rusya

nato

sergey ryabkov

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Pervıy Kanal televizyonuna demecinde, Rusya’nın küresel hakimiyet iddiasındaki Kuzey Atlantik İttifakı'nın dünyadaki güç dengelerini değiştirmesine izin vermeyeceğini söyledi.Ryabkov, “NATO, küresel hakimiyet iddiasıyla güç dengesini kendi lehine değiştirmeye çalışıyor. Buna izin vermeyeceğiz. Çin Halk Cumhuriyeti ile güvenlik alanı da dahil olmak üzere her zamankinden daha derin işbirliğimiz, Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşmasını askıya alma kararımız da bununla bağlantılı” dedi.Hem Rusya'nın hem de ABD’nin kendi önceliklerinin olmasının doğal bir durum olduğuna vurgu yapan Ryabkov, “Batı'da müzakere etmek isteyen birileri olsaydı, o zaman bir çıkarlar dengesi arardık. Ama biz görmüyoruz. Bize, Çin'e ve diğer ülkelere sadece tek taraflı yaklaşımları dayatma girişimlerini görüyoruz” ifadelerini kullandı.

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