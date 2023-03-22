Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230322/ryabkov-moskova-natonun-kuresel-guc-dengelerini-degistirmesine-izin-vermeyecek-1068592609.html
Ryabkov: Moskova, NATO'nun küresel güç dengelerini değiştirmesine izin vermeyecek
Ryabkov: Moskova, NATO'nun küresel güç dengelerini değiştirmesine izin vermeyecek
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Moskova’nın NATO'nun küresel güç dengelerini değiştirmesine izin vermeyeceğini ifade etti. 22.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-22T05:14+0300
2023-03-22T05:14+0300
dünya
rusya
nato
sergey ryabkov
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/0d/1055534521_0:0:3497:1967_1920x0_80_0_0_33a005c1847ba68c7b20e0bf870a95c9.jpg
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Pervıy Kanal televizyonuna demecinde, Rusya’nın küresel hakimiyet iddiasındaki Kuzey Atlantik İttifakı'nın dünyadaki güç dengelerini değiştirmesine izin vermeyeceğini söyledi.Ryabkov, “NATO, küresel hakimiyet iddiasıyla güç dengesini kendi lehine değiştirmeye çalışıyor. Buna izin vermeyeceğiz. Çin Halk Cumhuriyeti ile güvenlik alanı da dahil olmak üzere her zamankinden daha derin işbirliğimiz, Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşmasını askıya alma kararımız da bununla bağlantılı” dedi.Hem Rusya'nın hem de ABD’nin kendi önceliklerinin olmasının doğal bir durum olduğuna vurgu yapan Ryabkov, “Batı'da müzakere etmek isteyen birileri olsaydı, o zaman bir çıkarlar dengesi arardık. Ama biz görmüyoruz. Bize, Çin'e ve diğer ülkelere sadece tek taraflı yaklaşımları dayatma girişimlerini görüyoruz” ifadelerini kullandı.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/0d/1055534521_766:0:3497:2048_1920x0_80_0_0_0e3c9dd0c8b3d50c0d17c78b4a87760c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, nato, sergey ryabkov
rusya, nato, sergey ryabkov

Ryabkov: Moskova, NATO'nun küresel güç dengelerini değiştirmesine izin vermeyecek

05:14 22.03.2023
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinRusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2023
© Sputnik
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Moskova’nın NATO'nun küresel güç dengelerini değiştirmesine izin vermeyeceğini ifade etti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Pervıy Kanal televizyonuna demecinde, Rusya’nın küresel hakimiyet iddiasındaki Kuzey Atlantik İttifakı'nın dünyadaki güç dengelerini değiştirmesine izin vermeyeceğini söyledi.
Ryabkov, “NATO, küresel hakimiyet iddiasıyla güç dengesini kendi lehine değiştirmeye çalışıyor. Buna izin vermeyeceğiz. Çin Halk Cumhuriyeti ile güvenlik alanı da dahil olmak üzere her zamankinden daha derin işbirliğimiz, Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşmasını askıya alma kararımız da bununla bağlantılı” dedi.
Hem Rusya'nın hem de ABD’nin kendi önceliklerinin olmasının doğal bir durum olduğuna vurgu yapan Ryabkov, “Batı'da müzakere etmek isteyen birileri olsaydı, o zaman bir çıkarlar dengesi arardık. Ama biz görmüyoruz. Bize, Çin'e ve diğer ülkelere sadece tek taraflı yaklaşımları dayatma girişimlerini görüyoruz” ifadelerini kullandı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала