https://sputniknews.com.tr/20230322/rusyadan-abdye-gerginligi-tirmandirma-yolunu-izlememe-cagrisi---1068601380.html
Rusya'dan ABD'ye gerginliği tırmandırma yolunu izlememe çağrısı
Rusya'dan ABD'ye gerginliği tırmandırma yolunu izlememe çağrısı
ABD’li Kongre üyelerinin Başkan Biden’a Ukrayna’ya misket bombaları gönderme çağrılarını yorumlayan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Rusya’nın ABD’ye... 22.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-22T11:04+0300
2023-03-22T11:04+0300
2023-03-22T11:07+0300
ukrayna krizi
rusya
abd
kongre
joe biden
misket bombası
sergey ryabkov
iha
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/16/1068602328_0:0:2681:1509_1920x0_80_0_0_b853e2a59c2d8ab7918eb6fcd19eb359.jpg
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, basın toplantısında ABD’li Kongre üyelerinin Başkan Joe Biden’a Ukrayna’ya misket bombaları gönderme çağrısı üzerine ABD’ye gerginliği tırmandırma yolunu izlememe çağrısı yaptı. Rus diplomat, “Amerikan tarafını ısrarla gerginliği tırmandırma yolunu izlememeye çağırıyoruz. Silahlı bir çatışmada misket bombası kullanımının ne kadar kabul edilebilir olduğu konusunu şimdi ele almıyorum. Bu, uluslararası uzman platformlarında uzun süredir tartışılan bir konu” dedi.Ryabkov şöyle devam etti: “Aslında ABD her gün, abartmıyorum, her gün gerginliği tırmandırma yolunda ilerleme iradesi gösteriyor. Böyle bir gidişatın tehlikesi bizim için açıktır. Ukrayna'ya tedarik edilmeyen silah ve askeri teçhizat türlerinin neredeyse kalmadığını görüyoruz. Böylece ABD, bu çatışmada fiilen doğrudan müdahil olan bir taraf statüsünü tekrar tekrar teyit ediyor.”‘ABD'yi Moskova'nın sabrını sınamamaya çağırıyoruz’ Ryabkov, Karadeniz üzerinde insansız hava aracı (İHA) uçurmaya devam etme niyetinde olan ABD'nin Rusya'nın karşı önlemlerine doğru ‘koştuğunu’, hiçbir uçuşun Moskova'nın ülkenin güvenliğini mümkün olan her şekilde sağlama kararlılığını sarsamayacağını söyledi. Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekat nedeniyle uçuşlara özel rejim bölgesi uygulamasının meşru oluşunun ABD tarafından meydan okurcasına ve açıkça reddedildiğine dikkat çeken Ryabkov, “Bu durumda tabiri caizse bizim karşı önlemlerimize doğru koşuyorlar. Sinirlerimizi bozmaya çalışmamaları, sabrımızı sınamamaları konusunda onları uyarıyoruz” diye konuştu. Rus diplomat, “Her hâlükârda, Rusya Federasyonu'nun güvenliği elimizdeki tüm araçlarla yüzde 100 olarak sağlanacak. Hiçbir Amerikan İHA’sı, keşif, saldırı, stratejik, ne olursa olsun, bu kararlılığımızı sarsamaz” vurgusunu yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20230322/rusya-londranin-kieve-uranyumlu-muhimmat-vermesi-catismayi-yeni-saldirganlik-duzeyine-getirecek-1068600180.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/16/1068602328_0:0:2681:2011_1920x0_80_0_0_bd43757003ac995a252a6c83c90986b0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, abd, kongre, joe biden, misket bombası, sergey ryabkov, iha
rusya, abd, kongre, joe biden, misket bombası, sergey ryabkov, iha
Rusya'dan ABD'ye gerginliği tırmandırma yolunu izlememe çağrısı
11:04 22.03.2023 (güncellendi: 11:07 22.03.2023) Abone ol
ABD’li Kongre üyelerinin Başkan Biden’a Ukrayna’ya misket bombaları gönderme çağrılarını yorumlayan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Rusya’nın ABD’ye gerginliği tırmandırma yolunu izlememe çağrısında bulundu.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, basın toplantısında ABD’li Kongre üyelerinin Başkan Joe Biden’a Ukrayna’ya misket bombaları gönderme çağrısı üzerine ABD’ye gerginliği tırmandırma yolunu izlememe çağrısı yaptı.
Rus diplomat, “Amerikan tarafını ısrarla gerginliği tırmandırma yolunu izlememeye çağırıyoruz. Silahlı bir çatışmada misket bombası kullanımının ne kadar kabul edilebilir olduğu konusunu şimdi ele almıyorum. Bu, uluslararası uzman platformlarında uzun süredir tartışılan bir konu” dedi.
Ryabkov şöyle devam etti: “Aslında ABD her gün, abartmıyorum, her gün gerginliği tırmandırma yolunda ilerleme iradesi gösteriyor. Böyle bir gidişatın tehlikesi bizim için açıktır. Ukrayna'ya tedarik edilmeyen silah ve askeri teçhizat türlerinin neredeyse kalmadığını görüyoruz. Böylece ABD, bu çatışmada fiilen doğrudan müdahil olan bir taraf statüsünü tekrar tekrar teyit ediyor.”
‘ABD'yi Moskova'nın sabrını sınamamaya çağırıyoruz’
Ryabkov, Karadeniz üzerinde insansız hava aracı (İHA) uçurmaya devam etme niyetinde olan ABD'nin Rusya'nın karşı önlemlerine doğru ‘koştuğunu’, hiçbir uçuşun Moskova'nın ülkenin güvenliğini mümkün olan her şekilde sağlama kararlılığını sarsamayacağını söyledi.
Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekat nedeniyle uçuşlara özel rejim bölgesi uygulamasının meşru oluşunun ABD tarafından meydan okurcasına ve açıkça reddedildiğine dikkat çeken Ryabkov, “Bu durumda tabiri caizse bizim karşı önlemlerimize doğru koşuyorlar. Sinirlerimizi bozmaya çalışmamaları, sabrımızı sınamamaları konusunda onları uyarıyoruz” diye konuştu.
Rus diplomat, “Her hâlükârda, Rusya Federasyonu'nun güvenliği elimizdeki tüm araçlarla yüzde 100 olarak sağlanacak. Hiçbir Amerikan İHA’sı, keşif, saldırı, stratejik, ne olursa olsun, bu kararlılığımızı sarsamaz” vurgusunu yaptı.