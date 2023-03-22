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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230322/rusya-savunma-bakanligi-odessada-ukrayna-ordusuna-ait-iki-hangar-vuruldu-1068628288.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Odessa’da Ukrayna ordusuna ait iki hangar vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Odessa’da Ukrayna ordusuna ait iki hangar vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna’nın Odessa şehrinde, silah ve askeri teçhizat dolu iki hangarın bulunduğu bir havaalanını vurduğunu belirtti. 22.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-22T18:24+0300
2023-03-22T18:25+0300
ukrayna krizi
igor konaşenkov
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
ukrayna krizi
odessa
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna’nın Odessa şehrinde Şkolnıy havaalanının vurulduğunu bildirdi. Bu havaalanındaki iki hangarda Ukrayna ordusunun silah ve askeri teçhizatını sakladığını belirtilirken ayrıca Harkov Bölgesi’nin Kislovki ilçesinde ve Zaporojye bölgesinin Zalizniçnoye köyünde birer mühimmat deposunun imha edildiği aktarıldı.Donetsk cephesinde, Rus ordu birliklerinin etkin eylemleri sonucu Ukrayna ordusunun 300’den fazla askerinin, üç zırhlı savaş aracının, üç otomobilin, Akatsiya kundağı motorlu topçu sistemin, D-20 obüsünün etkisiz hale getirildiği bildirildi.Kupyansk cephesinde gerçekleştirilen topçu saldırılarda Ukrayna ordusunun 50’den fazla askerini, iki zırhlı savaş aracını, iki otomobili, 2S3 Akatsiya kundağı motorlu obüsü kaybettiğini anlatan Konaşenkov, Krasnıy Liman cephesinde düzenlenen topçu saldırılarında 90’dan fazla Ukraynalı askerin, iki zırhlı savaş aracının, üç kamyonetin, Gvozdika kundağı motorlu obüsün, D-30 obüsünün imha edildiğini söyledi.Güney Donetsk cephesinde gerçekleştirilen hava ve topçu saldırıları sonucu Ukrayna ordusunun kaybı yaklaşık 40 asker, üç otomobil ve ABD yapımı M777 topçu sistemi oldu.Herson Cephesi’nde düşman hedeflerine düzenlenen saldırılarda 20’ye yakın Ukraynalı asker, iki otomobil ve Gvozdika kundağı motorlu obüs etkisiz hale getirildi.Harkov Bölgesi’nde Ukrayna ordusuna ait Mi-8 helikopteri vuruldu. Rus hava savunma sistemleri ayrıca Ukrayna ordusunun 26 insansız hava aracını ve 3 HIMARS füzesini düşürdü.
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igor konaşenkov, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi, odessa
igor konaşenkov, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi, odessa

Rusya Savunma Bakanlığı: Odessa’da Ukrayna ordusuna ait iki hangar vuruldu

18:24 22.03.2023 (güncellendi: 18:25 22.03.2023)
© SputnikRusya Savunma Bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2023
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna’nın Odessa şehrinde, silah ve askeri teçhizat dolu iki hangarın bulunduğu bir havaalanını vurduğunu belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna’nın Odessa şehrinde Şkolnıy havaalanının vurulduğunu bildirdi. Bu havaalanındaki iki hangarda Ukrayna ordusunun silah ve askeri teçhizatını sakladığını belirtilirken ayrıca Harkov Bölgesi’nin Kislovki ilçesinde ve Zaporojye bölgesinin Zalizniçnoye köyünde birer mühimmat deposunun imha edildiği aktarıldı.
Donetsk cephesinde, Rus ordu birliklerinin etkin eylemleri sonucu Ukrayna ordusunun 300’den fazla askerinin, üç zırhlı savaş aracının, üç otomobilin, Akatsiya kundağı motorlu topçu sistemin, D-20 obüsünün etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Kupyansk cephesinde gerçekleştirilen topçu saldırılarda Ukrayna ordusunun 50’den fazla askerini, iki zırhlı savaş aracını, iki otomobili, 2S3 Akatsiya kundağı motorlu obüsü kaybettiğini anlatan Konaşenkov, Krasnıy Liman cephesinde düzenlenen topçu saldırılarında 90’dan fazla Ukraynalı askerin, iki zırhlı savaş aracının, üç kamyonetin, Gvozdika kundağı motorlu obüsün, D-30 obüsünün imha edildiğini söyledi.
Güney Donetsk cephesinde gerçekleştirilen hava ve topçu saldırıları sonucu Ukrayna ordusunun kaybı yaklaşık 40 asker, üç otomobil ve ABD yapımı M777 topçu sistemi oldu.
Herson Cephesi’nde düşman hedeflerine düzenlenen saldırılarda 20’ye yakın Ukraynalı asker, iki otomobil ve Gvozdika kundağı motorlu obüs etkisiz hale getirildi.
Harkov Bölgesi’nde Ukrayna ordusuna ait Mi-8 helikopteri vuruldu. Rus hava savunma sistemleri ayrıca Ukrayna ordusunun 26 insansız hava aracını ve 3 HIMARS füzesini düşürdü.
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