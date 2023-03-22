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QAnon tişörtü giydiği için eleştirilen K-Pop yıldızına bu kez gamalı haç tepkisi
QAnon tişörtü giydiği için eleştirilen K-Pop yıldızına bu kez gamalı haç tepkisi
Güney Koreli 'Twice' müzik grubunun üyelerinden Chaeyoung, katıldığı bir televizyon programında aşırı sağcı komplo teorisi örgütü QAnon'un sembollerini taşıyan... 22.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-22T13:01+0300
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yaşam
k-pop
k-pop
gamalı haç
qanon
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Güney Kore merkezli K-Pop akımının önde gelen müzik grupları arasındaki Twice'ın üyelerinden Chaeyoung, kıyafetlerindeki bazı semboller nedeniyle tartışmalara konu oldu.Geçtiğimiz günlerde ülkedeki 'Show! Music Core' isimli bir televizyon programında aşırı sağcı komplo teorisi örgütü QAnon'un sembollerini taşıyan bir tişörtle sahne alan Chaeyoung, sosyal medya üzerinden eleştirildi.Ardından ünlü sanatçı, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir fotoğrafla tepki topladı. Zira Chaeyoung'un fotoğrafta giydiği tişörtte gamalı haç işareti görülüyordu. Tişörtün üzerindeki görselde, bir dönemin popüler rock gruplarından the Sex Pistols'ün basçısı Sid Vicious, Naziler tarafından kullanılan ve kırmızı ve beyaz zemin üzerine siyah renkli gamalı haç işareti taşıyan bir kostüm giyiyordu.Eleştiriler sebebiyle İngilizce ve Korece dillerinde bir açıklama yayınlayan Chaeyoung, şu ifadeleri kullandı:Ancak Twice'ın 9 üyesinden biri olan Chaeyoung'un bu açıklaması sosyal medya kullanıcılarını tatmin etmedi. Kiimi kullanıcılar ünlü sanatçının daha önce "Nereye gidersek gidelim, hepbirlikte gideriz" şeklindeki QAnon sloganının yazılı olduğu bir tişört de giydiğini ortaya koydu. QAnon, 2017'de ortaya çıkan ve eski ABD Başkanı Donald Trump'ı desteklemek için çeşitli komplo teorileri yaymasıyla tanınan aşırı sağcı bir siyasi hareket olarak biliniyor.Twice hayranlarına göre ise Chaeyoung gerçekten tişörtteki sembollerin anlamını bilmiyordu ve ortaya çıkan tablonun sorumlusu genç şarkıcı için kıyafet seçimi yapan stilistiydi. Olayların zamanlaması da Twice için talihsiz bir gelişme oldu. İngilizce müzik piyasalarında popülerliği gittikçe artan Twice, 12. mini albümleri 'Ready to Be'nin yayınlanmasıyla beraber kısa bir süre önce Billboard 200 listesine girmeyi başarmıştı. Albümdeki 'Moonlight Sunrise' şarkısı ise Hot 100 listesine 84. sıradan girmişti.
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k-pop, k-pop, gamalı haç, qanon
k-pop, k-pop, gamalı haç, qanon

QAnon tişörtü giydiği için eleştirilen K-Pop yıldızına bu kez gamalı haç tepkisi

13:01 22.03.2023 (güncellendi: 13:06 22.03.2023)
© AP Photo / Lee Jin-manGüney Koreli 'Twice' K-Pop müzik grubu
Güney Koreli 'Twice' K-Pop müzik grubu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2023
© AP Photo / Lee Jin-man
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Güney Koreli 'Twice' müzik grubunun üyelerinden Chaeyoung, katıldığı bir televizyon programında aşırı sağcı komplo teorisi örgütü QAnon'un sembollerini taşıyan bir tişört ile sahneye çıktığı için eleştirildiği sırada şimdi de üzerinde beyaz ırkçılığın sembolü olan gamalı haç işaretinin bulunduğu bir kıyafetle poz verdiği fotoğrafla gündeme geldi.
Güney Kore merkezli K-Pop akımının önde gelen müzik grupları arasındaki Twice'ın üyelerinden Chaeyoung, kıyafetlerindeki bazı semboller nedeniyle tartışmalara konu oldu.
Geçtiğimiz günlerde ülkedeki 'Show! Music Core' isimli bir televizyon programında aşırı sağcı komplo teorisi örgütü QAnon'un sembollerini taşıyan bir tişörtle sahne alan Chaeyoung, sosyal medya üzerinden eleştirildi.
Ardından ünlü sanatçı, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir fotoğrafla tepki topladı. Zira Chaeyoung'un fotoğrafta giydiği tişörtte gamalı haç işareti görülüyordu. Tişörtün üzerindeki görselde, bir dönemin popüler rock gruplarından the Sex Pistols'ün basçısı Sid Vicious, Naziler tarafından kullanılan ve kırmızı ve beyaz zemin üzerine siyah renkli gamalı haç işareti taşıyan bir kostüm giyiyordu.
Eleştiriler sebebiyle İngilizce ve Korece dillerinde bir açıklama yayınlayan Chaeyoung, şu ifadeleri kullandı:
"Merhabalar, ben Twice'dan Chaeyoung. Malum Instagram paylaşımı nedeniyle samimiyetle özür diliyorum. Giydiğim tişörtteki eğik gamalı haçın anlamını doğru bir şekilde anlayamadım. Bunu gözden geçirmediğim ve endişeye neden olduğum için çok özür dilerim. Gelecekte benzer bir durumun tekrarlanmaması için mutlaka daha fazla dikkat göstereceğim. İçtenlikle tekrar özür dilerim.”
Ancak Twice'ın 9 üyesinden biri olan Chaeyoung'un bu açıklaması sosyal medya kullanıcılarını tatmin etmedi. Kiimi kullanıcılar ünlü sanatçının daha önce "Nereye gidersek gidelim, hepbirlikte gideriz" şeklindeki QAnon sloganının yazılı olduğu bir tişört de giydiğini ortaya koydu.
QAnon, 2017'de ortaya çıkan ve eski ABD Başkanı Donald Trump'ı desteklemek için çeşitli komplo teorileri yaymasıyla tanınan aşırı sağcı bir siyasi hareket olarak biliniyor.
Twice hayranlarına göre ise Chaeyoung gerçekten tişörtteki sembollerin anlamını bilmiyordu ve ortaya çıkan tablonun sorumlusu genç şarkıcı için kıyafet seçimi yapan stilistiydi.
Olayların zamanlaması da Twice için talihsiz bir gelişme oldu. İngilizce müzik piyasalarında popülerliği gittikçe artan Twice, 12. mini albümleri 'Ready to Be'nin yayınlanmasıyla beraber kısa bir süre önce Billboard 200 listesine girmeyi başarmıştı. Albümdeki 'Moonlight Sunrise' şarkısı ise Hot 100 listesine 84. sıradan girmişti.
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