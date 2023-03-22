Prof. Dr. Erdem: Kılıçdaroğlu'nun Kürtçe'yi resmi dil olarak açıklaması mümkün değil

“Seçmenin kafası karışık ama şöyle bir şey de var; ittifaklar belli olduğu zaman aslında kemikleşmiş kitle kime oy vereceğini biliyordu ama küçük partilerin ittifaklara dahil olup olmama konusunda kendi seçmeninin kafasını karıştırdığı bir durum var. Küçük partilerde bence büyük problem var ve İYİ Parti’de bir problem var. HDP seçmeninin çok ciddi bir biçimde konsolide olduğunu görüyoruz. Ancak ortada kalan küçük partilerin seçmenleri var. Örneğin dün Yeniden Refah Partisi bir açıklama yaptı, bu bir problem. Yine ATA ittifakı olarak tabir edilen ama esas olarak sadece Zafer Partisi’nin adının bilindiği bir ittifak var. Ümit Özdağ Sinan Oğan’ı aday gösterdi. Bu da aslında sağ seçmen arasında dağınıklığın ne kadar olduğunu gösterdi. Sağ seçmende ciddi bir kırılma ve geçişkenlik var. Dolayısıyla burada seçmenlerin kafasında bir problem var. Zihni en net olanın ben Kürt seçmen olduğunu düşünüyorum.”