Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230322/novak-rusya-ve-cin-liderleri-sibiryanin-gucu-2-projesi-uzerinde-anlasma-saglanmasi-talimati-verdi-1068592705.html
Novak: Rusya ve Çin liderleri Sibirya'nın Gücü 2 projesi üzerinde anlaşma sağlanması talimatı verdi
Novak: Rusya ve Çin liderleri Sibirya'nın Gücü 2 projesi üzerinde anlaşma sağlanması talimatı verdi
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Rusya ve Çin liderlerinin Sibirya'nın Gücü 2 projesinin şartları üzerinde bir an önce anlaşma sağlanması talimatı verdiklerini... 22.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-22T05:15+0300
2023-03-22T05:15+0300
dünya
novak
rusya
çin
anlaşma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/0e/1062308075_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_618230640c386b256554271c3d999dd4.jpg
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak gazetecilere demecinde, Rusya ve Çin liderlerinin Sibirya'nın Gücü 2 projesinin şartları üzerinde anlaşma sağlanması ve mümkün olan en kısa sürede imzalanması talimatı verdiğini söyledi.Novak, “Şirketlere projenin tüm detaylarını ayrıntılı olarak incelemeleri, şartlarda anlaşma sağlamaları ve en kısa sürede imzalamaları talimatı verildi. Bu yıl sonuçlanacağını umuyoruz” dedi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, genişletilmiş formattaki Rusya-Çin görüşmelerinde Sibirya'nın Gücü 2 projesinin neredeyse tüm parametreleri üzerinde anlaşmaya varıldığını ifade etmişti.
novak
rusya
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/0e/1062308075_33:0:1100:800_1920x0_80_0_0_6b67d14068a4d42f0b5286d89f3c7b17.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
novak, rusya, çin, anlaşma
novak, rusya, çin, anlaşma

Novak: Rusya ve Çin liderleri Sibirya'nın Gücü 2 projesi üzerinde anlaşma sağlanması talimatı verdi

05:15 22.03.2023
© AAAleksandr Novak
Aleksandr Novak - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2023
© AA
Abone olTelegram
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Rusya ve Çin liderlerinin Sibirya'nın Gücü 2 projesinin şartları üzerinde bir an önce anlaşma sağlanması talimatı verdiklerini belirtti.
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak gazetecilere demecinde, Rusya ve Çin liderlerinin Sibirya'nın Gücü 2 projesinin şartları üzerinde anlaşma sağlanması ve mümkün olan en kısa sürede imzalanması talimatı verdiğini söyledi.
Novak, “Şirketlere projenin tüm detaylarını ayrıntılı olarak incelemeleri, şartlarda anlaşma sağlamaları ve en kısa sürede imzalamaları talimatı verildi. Bu yıl sonuçlanacağını umuyoruz” dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, genişletilmiş formattaki Rusya-Çin görüşmelerinde Sibirya'nın Gücü 2 projesinin neredeyse tüm parametreleri üzerinde anlaşmaya varıldığını ifade etmişti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала