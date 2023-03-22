https://sputniknews.com.tr/20230322/novak-rusya-ve-cin-liderleri-sibiryanin-gucu-2-projesi-uzerinde-anlasma-saglanmasi-talimati-verdi-1068592705.html
Novak: Rusya ve Çin liderleri Sibirya'nın Gücü 2 projesi üzerinde anlaşma sağlanması talimatı verdi
Novak: Rusya ve Çin liderleri Sibirya'nın Gücü 2 projesi üzerinde anlaşma sağlanması talimatı verdi
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Rusya ve Çin liderlerinin Sibirya'nın Gücü 2 projesinin şartları üzerinde bir an önce anlaşma sağlanması talimatı verdiklerini... 22.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-22T05:15+0300
2023-03-22T05:15+0300
2023-03-22T05:15+0300
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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak gazetecilere demecinde, Rusya ve Çin liderlerinin Sibirya'nın Gücü 2 projesinin şartları üzerinde anlaşma sağlanması ve mümkün olan en kısa sürede imzalanması talimatı verdiğini söyledi.Novak, “Şirketlere projenin tüm detaylarını ayrıntılı olarak incelemeleri, şartlarda anlaşma sağlamaları ve en kısa sürede imzalamaları talimatı verildi. Bu yıl sonuçlanacağını umuyoruz” dedi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, genişletilmiş formattaki Rusya-Çin görüşmelerinde Sibirya'nın Gücü 2 projesinin neredeyse tüm parametreleri üzerinde anlaşmaya varıldığını ifade etmişti.
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novak, rusya, çin, anlaşma
novak, rusya, çin, anlaşma
Novak: Rusya ve Çin liderleri Sibirya'nın Gücü 2 projesi üzerinde anlaşma sağlanması talimatı verdi
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Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Rusya ve Çin liderlerinin Sibirya'nın Gücü 2 projesinin şartları üzerinde bir an önce anlaşma sağlanması talimatı verdiklerini belirtti.
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak gazetecilere demecinde, Rusya ve Çin liderlerinin Sibirya'nın Gücü 2 projesinin şartları üzerinde anlaşma sağlanması ve mümkün olan en kısa sürede imzalanması talimatı verdiğini söyledi.
Novak, “Şirketlere projenin tüm detaylarını ayrıntılı olarak incelemeleri, şartlarda anlaşma sağlamaları ve en kısa sürede imzalamaları talimatı verildi. Bu yıl sonuçlanacağını umuyoruz” dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, genişletilmiş formattaki Rusya-Çin görüşmelerinde Sibirya'nın Gücü 2 projesinin neredeyse tüm parametreleri üzerinde anlaşmaya varıldığını ifade etmişti.