https://sputniknews.com.tr/20230322/nebil-deprem-bolgesinde-iletisimin-olmamasi-fiber-altyapinin-dosenmemesinden-kaynaklaniyor-1068604296.html
Füsun Nebil: Deprem bölgesinde iletişimin olmaması, fiber altyapının döşenmemesinden kaynaklanıyor
Füsun Nebil: Deprem bölgesinde iletişimin olmaması, fiber altyapının döşenmemesinden kaynaklanıyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından şehirlerimizde iletişim problemlerinin devam ettiğini vurgulayan Füsun Sarp Nebil, sebebin ‘altyapı eksikliği’... 22.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-22T11:40+0300
2023-03-22T11:40+0300
2023-03-22T11:44+0300
füsun nebil
seyir hali
teknoloji
altyapı
fiber
bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu
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Nebil: Deprem bölgesinde iletişimin olmaması, fiber altyapının döşenmemesinden kaynaklanıyor
Ali Çağatay'la Seyir Hali programında gündemin haber başlıklarını ve gazete manşetlerini değerlendiriyoruz. Teknoloji yazarı Füsun Nebil programa konuk olarak, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede yaşanan ve halen devam eden iletişim problemlerinin sebep ve sonuçlarını Sputnik dinleyicilerine açıklayacak.
Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programına konuk olan teknoloji yazarı Füsun Sarp Nebil, Türkiye’deki fiber altyapı ve baz istasyonu eksikliğini anlatarak şu ifadeleri kullandı:"Depremde iletişim problemleri yaşanmasının sebebi altyapı eksikliğidir. Bütün dünya fiber altyapı ile iletişim kurarken bizim birbirlerine havadan bağlı baz istasyonlarına bağlı kalmamız saçmalıktır. 2013 yılından itibaren gerekli fiber altyapının döşenmemesinden yakınıyorum. Türkiye’de 4-5 milyon kilometre fiber altyapı uzunluğu olması gerekirken bu sayı günümüzde 500 bin kilometre ile sınırlı kalmış durumdadır. 200 bin adet baz istasyonumuz bulunuyor ve 3 büyük ilimizde 400 kişiye, deprem bölgesindeki illerimizde ise 1500 kişiye 1 tane baz istasyonu düşüyor. Bu kapasiteler ile sağlıklı iletişim kurabilmeniz mümkün değil."‘BTK’nın parası devletin kasasına ‘gizli vergi’ olarak gidiyor'Nebil, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) kurum içi harcamalarından kalan paranın yatırımlara dönüştürülmesi gerektiğini belirterek şu açıklamalarda bulundu:‘Kamu Acil Haberleşme sistemi kurulmalıdır’Nebil, afet durumlarında koordine sağlaması gereken kişilerin GSM operatörleri yerine başka bir iletişim sistemini tercih etmeleri gerektiğini belirterek şu öneride bulundu:“Senelerdir ‘Kamu Acil Haberleşme’ sistemi kurulması gerektiğini söylüyorum. Afet durumlarında GSM operatörlerinin iletişim hatları sadece vatandaş tarafından kullanılmalıdır. Afetlerde koordine sağlaması gereken kişiler ‘Kamu Acil Haberleşme’ sistemi altında iletişim kurmalıdır.”‘Evrensel Hizmet Fonu 34 milyar Türk lirası para topladı’Evrensel Hizmet Fonu’nun 2006’dan bu yana 34 milyar Türk lirası topladığını hatırlatan Füsun Sarp Nebil bu paranın akıbetini şu şekilde sordu:
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Ali Çağatay
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Ali Çağatay
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
füsun nebil, teknoloji, altyapı, fiber, bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu, аудио
füsun nebil, teknoloji, altyapı, fiber, bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu, аудио
Füsun Nebil: Deprem bölgesinde iletişimin olmaması, fiber altyapının döşenmemesinden kaynaklanıyor
11:40 22.03.2023 (güncellendi: 11:44 22.03.2023) Abone ol
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından şehirlerimizde iletişim problemlerinin devam ettiğini vurgulayan Füsun Sarp Nebil, sebebin ‘altyapı eksikliği’ olarak belirterek, "2013 yılından itibaren gerekli fiber altyapının döşenmemesinden yakınıyorum" dedi.
Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programına konuk olan teknoloji yazarı Füsun Sarp Nebil, Türkiye’deki fiber altyapı ve baz istasyonu eksikliğini anlatarak şu ifadeleri kullandı:
"Depremde iletişim problemleri yaşanmasının sebebi altyapı eksikliğidir. Bütün dünya fiber altyapı ile iletişim kurarken bizim birbirlerine havadan bağlı baz istasyonlarına bağlı kalmamız saçmalıktır. 2013 yılından itibaren gerekli fiber altyapının döşenmemesinden yakınıyorum. Türkiye’de 4-5 milyon kilometre fiber altyapı uzunluğu olması gerekirken bu sayı günümüzde 500 bin kilometre ile sınırlı kalmış durumdadır. 200 bin adet baz istasyonumuz bulunuyor ve 3 büyük ilimizde 400 kişiye, deprem bölgesindeki illerimizde ise 1500 kişiye 1 tane baz istasyonu düşüyor. Bu kapasiteler ile sağlıklı iletişim kurabilmeniz mümkün değil."
‘BTK’nın parası devletin kasasına ‘gizli vergi’ olarak gidiyor'
Nebil, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) kurum içi harcamalarından kalan paranın yatırımlara dönüştürülmesi gerektiğini belirterek şu açıklamalarda bulundu:
"BTK dediğimiz kurum 2000 yılında özerk olarak kurulmuştur. Siyasetten etkilenmemesi için de bütçesini operatörlerden alması kararlaştırılmıştır. Bu kurumun 2023 yılı dahil 3 yılda alacağı para 25 milyar Türk lirasıdır. Bu paranın kurum içi harcamalarından kalan parası devletin kasasına gizli vergi olarak gidiyor. Bu paranın iletişim sorunlarının çözümüne yönelik yatırım aracı olarak kullanılması elzemdir."
‘Kamu Acil Haberleşme sistemi kurulmalıdır’
Nebil, afet durumlarında koordine sağlaması gereken kişilerin GSM operatörleri yerine başka bir iletişim sistemini tercih etmeleri gerektiğini belirterek şu öneride bulundu:
“Senelerdir ‘Kamu Acil Haberleşme’ sistemi kurulması gerektiğini söylüyorum. Afet durumlarında GSM operatörlerinin iletişim hatları sadece vatandaş tarafından kullanılmalıdır. Afetlerde koordine sağlaması gereken kişiler ‘Kamu Acil Haberleşme’ sistemi altında iletişim kurmalıdır.”
‘Evrensel Hizmet Fonu 34 milyar Türk lirası para topladı’
Evrensel Hizmet Fonu’nun 2006’dan bu yana 34 milyar Türk lirası topladığını hatırlatan Füsun Sarp Nebil bu paranın akıbetini şu şekilde sordu:
"Evrensel Hizmet Fonu’nun amacı hizmet sunulmayan bölgelerde yaşayan vatandaşlara altyapı yatırımları yapılmasıydı. Bu fon bu yıl 2 milyar Türk lirasına yakın, 2006’dan bu yana ise 34 milyar Türk lirası para toplamış ve bu paranın nereye harcandığını bilmiyoruz. Haberleşmek ve iletişim kurmak anayasal bir haktır ve bu hakkı talep etmemiz gerekiyor."