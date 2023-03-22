https://sputniknews.com.tr/20230322/nebil-deprem-bolgesinde-iletisimin-olmamasi-fiber-altyapinin-dosenmemesinden-kaynaklaniyor-1068604296.html

Füsun Nebil: Deprem bölgesinde iletişimin olmaması, fiber altyapının döşenmemesinden kaynaklanıyor

Füsun Nebil: Deprem bölgesinde iletişimin olmaması, fiber altyapının döşenmemesinden kaynaklanıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından şehirlerimizde iletişim problemlerinin devam ettiğini vurgulayan Füsun Sarp Nebil, sebebin ‘altyapı eksikliği’... 22.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-22T11:40+0300

2023-03-22T11:40+0300

2023-03-22T11:44+0300

füsun nebil

seyir hali

teknoloji

altyapı

fiber

bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu

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Nebil: Deprem bölgesinde iletişimin olmaması, fiber altyapının döşenmemesinden kaynaklanıyor Ali Çağatay'la Seyir Hali programında gündemin haber başlıklarını ve gazete manşetlerini değerlendiriyoruz. Teknoloji yazarı Füsun Nebil programa konuk olarak, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede yaşanan ve halen devam eden iletişim problemlerinin sebep ve sonuçlarını Sputnik dinleyicilerine açıklayacak.

Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programına konuk olan teknoloji yazarı Füsun Sarp Nebil, Türkiye’deki fiber altyapı ve baz istasyonu eksikliğini anlatarak şu ifadeleri kullandı:"Depremde iletişim problemleri yaşanmasının sebebi altyapı eksikliğidir. Bütün dünya fiber altyapı ile iletişim kurarken bizim birbirlerine havadan bağlı baz istasyonlarına bağlı kalmamız saçmalıktır. 2013 yılından itibaren gerekli fiber altyapının döşenmemesinden yakınıyorum. Türkiye’de 4-5 milyon kilometre fiber altyapı uzunluğu olması gerekirken bu sayı günümüzde 500 bin kilometre ile sınırlı kalmış durumdadır. 200 bin adet baz istasyonumuz bulunuyor ve 3 büyük ilimizde 400 kişiye, deprem bölgesindeki illerimizde ise 1500 kişiye 1 tane baz istasyonu düşüyor. Bu kapasiteler ile sağlıklı iletişim kurabilmeniz mümkün değil."‘BTK’nın parası devletin kasasına ‘gizli vergi’ olarak gidiyor'Nebil, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) kurum içi harcamalarından kalan paranın yatırımlara dönüştürülmesi gerektiğini belirterek şu açıklamalarda bulundu:‘Kamu Acil Haberleşme sistemi kurulmalıdır’Nebil, afet durumlarında koordine sağlaması gereken kişilerin GSM operatörleri yerine başka bir iletişim sistemini tercih etmeleri gerektiğini belirterek şu öneride bulundu:“Senelerdir ‘Kamu Acil Haberleşme’ sistemi kurulması gerektiğini söylüyorum. Afet durumlarında GSM operatörlerinin iletişim hatları sadece vatandaş tarafından kullanılmalıdır. Afetlerde koordine sağlaması gereken kişiler ‘Kamu Acil Haberleşme’ sistemi altında iletişim kurmalıdır.”‘Evrensel Hizmet Fonu 34 milyar Türk lirası para topladı’Evrensel Hizmet Fonu’nun 2006’dan bu yana 34 milyar Türk lirası topladığını hatırlatan Füsun Sarp Nebil bu paranın akıbetini şu şekilde sordu:

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2023

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füsun nebil, teknoloji, altyapı, fiber, bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu, аудио