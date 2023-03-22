https://sputniknews.com.tr/20230322/motorin-fiyatlarina-bu-hafta-ikinci-kez-zam-geldi--1068597372.html

Motorin fiyatlarına bu hafta ikinci kez zam geldi

Motorin fiyatlarına bu hafta ikinci kez zam geldi

Küresel piyasalarda yaşanan belirsizlik petrol fiyatlarını dalgalandırıyor. Petrol fiyatlarındaki bu dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatlarında değişiklik... 22.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-22T08:56+0300

2023-03-22T08:56+0300

2023-03-22T09:02+0300

ekonomi

türkiye

akaryakıt

akaryakıt zammı

motorin

zam

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Benzin fiyatı ve motorin fiyatları başta olmak üzere akaryakıt fiyatları brent petrol tarafındaki dalgalanmalardan etkilenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftada ABD'de 3 bankanın peş peşe batması ile petrol fiyatları üzerinde baskı oluştu ve bu durum akaryakıt fiyatları cephesinde indirimler yaşandı.Brent petrol fiyatlarının 75 doların altına düşmesi sonrasında geçtiğimiz hafta 2 kez indirim yapılan motorine bu kez zam geldi. Doların 19 TL'yi aşması motorine zam getirdi.Fiyat güncellemesinin ardından motorine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 80 kuruş zam yapıldı.Dün gece motorin fiyatlarında 81 kuruş artışa gidilmişti. Böylelikle bu haftaki fiyat artışı toplam 1 lira 60 kuruş oldu.Güncel akaryakıt fiyatları şöyle:İstanbul Anadolu YakasıBenzin: 20,51 TLMotorin: 20,44 TLLPG: 11,63 TLİstanbul Avrupa YakasıBenzin: 20,56 TLMotorin: 20,5 TLLPG: 12.09 TLAnkaraBenzin: 20,92 TLMotorin: 20,9 TLLPG: 12,10 TLİzmirBenzin: 20,93 TLMotorin: 20,99 TLLPG: 11,88 TL

https://sputniknews.com.tr/20230321/gecen-hafta-2-kez-indirim-yapilan-motorin-fiyatlarina-bu-kez-zam-geldi-20-liranin-ustune-cikti-1068539652.html

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