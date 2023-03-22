https://sputniknews.com.tr/20230322/motorin-fiyatlarina-bu-hafta-ikinci-kez-zam-geldi--1068597372.html
Motorin fiyatlarına bu hafta ikinci kez zam geldi
Motorin fiyatlarına bu hafta ikinci kez zam geldi
Küresel piyasalarda yaşanan belirsizlik petrol fiyatlarını dalgalandırıyor. Petrol fiyatlarındaki bu dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatlarında değişiklik... 22.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-22T08:56+0300
2023-03-22T08:56+0300
2023-03-22T09:02+0300
ekonomi
türkiye
akaryakıt
akaryakıt zammı
motorin
zam
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104232/46/1042324600_0:0:999:562_1920x0_80_0_0_816396834ebb2fed92951cd41169783a.jpg
Benzin fiyatı ve motorin fiyatları başta olmak üzere akaryakıt fiyatları brent petrol tarafındaki dalgalanmalardan etkilenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftada ABD'de 3 bankanın peş peşe batması ile petrol fiyatları üzerinde baskı oluştu ve bu durum akaryakıt fiyatları cephesinde indirimler yaşandı.Brent petrol fiyatlarının 75 doların altına düşmesi sonrasında geçtiğimiz hafta 2 kez indirim yapılan motorine bu kez zam geldi. Doların 19 TL'yi aşması motorine zam getirdi.Fiyat güncellemesinin ardından motorine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 80 kuruş zam yapıldı.Dün gece motorin fiyatlarında 81 kuruş artışa gidilmişti. Böylelikle bu haftaki fiyat artışı toplam 1 lira 60 kuruş oldu.Güncel akaryakıt fiyatları şöyle:İstanbul Anadolu YakasıBenzin: 20,51 TLMotorin: 20,44 TLLPG: 11,63 TLİstanbul Avrupa YakasıBenzin: 20,56 TLMotorin: 20,5 TLLPG: 12.09 TLAnkaraBenzin: 20,92 TLMotorin: 20,9 TLLPG: 12,10 TLİzmirBenzin: 20,93 TLMotorin: 20,99 TLLPG: 11,88 TL
https://sputniknews.com.tr/20230321/gecen-hafta-2-kez-indirim-yapilan-motorin-fiyatlarina-bu-kez-zam-geldi-20-liranin-ustune-cikti-1068539652.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104232/46/1042324600_76:0:825:562_1920x0_80_0_0_25979d0d9993d2a3a607d3ee56fed1ac.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, akaryakıt, akaryakıt zammı, motorin, zam
türkiye, akaryakıt, akaryakıt zammı, motorin, zam
Motorin fiyatlarına bu hafta ikinci kez zam geldi
08:56 22.03.2023 (güncellendi: 09:02 22.03.2023) Abone ol
Küresel piyasalarda yaşanan belirsizlik petrol fiyatlarını dalgalandırıyor. Petrol fiyatlarındaki bu dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatlarında değişiklik gözleniyor. Geçen hafta iki kez indirim yapılan motorine bu hafta ikinci kez zam geldi.
Benzin fiyatı ve motorin fiyatları başta olmak üzere akaryakıt fiyatları brent petrol tarafındaki dalgalanmalardan etkilenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftada ABD'de 3 bankanın peş peşe batması ile petrol fiyatları üzerinde baskı oluştu ve bu durum akaryakıt fiyatları cephesinde indirimler yaşandı.
Brent petrol fiyatlarının 75 doların altına düşmesi sonrasında geçtiğimiz hafta 2 kez indirim yapılan motorine bu kez zam geldi. Doların 19 TL'yi aşması motorine zam getirdi.
Fiyat güncellemesinin ardından motorine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 80 kuruş zam yapıldı.
Dün gece motorin fiyatlarında 81 kuruş artışa gidilmişti. Böylelikle bu haftaki fiyat artışı toplam 1 lira 60 kuruş oldu.
Güncel akaryakıt fiyatları şöyle:
İstanbul Anadolu Yakası
İstanbul Avrupa Yakası
Ankara
İzmir