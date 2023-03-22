Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230322/millet-ittifakinin-ittifak-protokolu-bugun-yskya-sunulacak-1068597121.html
Millet İttifakı'nın 'ittifak protokolü' bugün YSK’ya sunulacak
Millet İttifakı'nın 'ittifak protokolü' bugün YSK’ya sunulacak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 14 Mayıs’ta yapılacak seçimde Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olduğuna ilişkin başvuru bugün CHP ve İYİ... 22.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-22T08:34+0300
2023-03-22T08:34+0300
2023 türkiye seçimleri
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
millet ittifakı
seçim
ysk
yüksek seçim kurulu (ysk)
kemal kılıçdaroğlu
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Saat 14.00’de yapılacak başvuruda, Millet İttifakı ortağı tüm partilerin genel başkan yardımcıları da hazır bulunacak. Millet İttifakı bugün ayrıca ittifak protokolünü de YSK’ye sunacak.YSK’nın açıkladığı takvime göre seçimlere ittifak halinde girecek partilerin ittifak protokollerini YSK’ya sunma süreleri 24 Mart akşamı sona eriyor. Milliyet gazetesinden Mehtap Gökdemir'İn haberine göre Millet İttifakı son günü beklemeden protokolünü bugün YSK’ya iletecek.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun imzalarının bulunduğu İttifak Protokolü, 6 partinin genel başkan yardımcıları tarafından Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’na sunulacak.Protokol sunumunun ardından saat 14.00’de ise Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı için YSK’ya başvuru yapılacak.
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), millet ittifakı, seçim, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), kemal kılıçdaroğlu
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), millet ittifakı, seçim, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), kemal kılıçdaroğlu

Millet İttifakı'nın 'ittifak protokolü' bugün YSK’ya sunulacak

08:34 22.03.2023
© CHP FOTOĞRAF SERVİSİCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Liderler Buluşmasında bir araya geldi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Liderler Buluşmasında bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2023
© CHP FOTOĞRAF SERVİSİ
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 14 Mayıs’ta yapılacak seçimde Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olduğuna ilişkin başvuru bugün CHP ve İYİ Partili yöneticiler tarafından YSK’ya yapılacak.
Saat 14.00’de yapılacak başvuruda, Millet İttifakı ortağı tüm partilerin genel başkan yardımcıları da hazır bulunacak. Millet İttifakı bugün ayrıca ittifak protokolünü de YSK’ye sunacak.
YSK’nın açıkladığı takvime göre seçimlere ittifak halinde girecek partilerin ittifak protokollerini YSK’ya sunma süreleri 24 Mart akşamı sona eriyor. Milliyet gazetesinden Mehtap Gökdemir'İn haberine göre Millet İttifakı son günü beklemeden protokolünü bugün YSK’ya iletecek.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun imzalarının bulunduğu İttifak Protokolü, 6 partinin genel başkan yardımcıları tarafından Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’na sunulacak.
Protokol sunumunun ardından saat 14.00’de ise Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı için YSK’ya başvuru yapılacak.
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