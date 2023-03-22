https://sputniknews.com.tr/20230322/mhpden-milletvekili-aday-adayligi-basvurulari-aciklamasi-olagan-disi-hareketler-gozlendi-1068617624.html

MHP'den milletvekili aday adaylığı başvuruları açıklaması: 'Olağan dışı' hareketler gözlendi'

MHP'den milletvekili aday adaylığı başvuruları açıklaması: 'Olağan dışı' hareketler gözlendi'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için internet üzerinden yapılan milletvekili aday... 22.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-22T14:56+0300

2023-03-22T14:56+0300

2023-03-22T14:56+0300

2023 türkiye seçimleri

milliyetçi hareket partisi (mhp)

seçim

milletvekili

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Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, seçimler dolayısıyla MHP bünyesinde oluşturulan Milletvekili Adayı Değerlendirme ve Tespit Komisyonu'nun çalışmalarına başladığını ve aday adaylığı başvurularının büyük bir titizlikle incelemeye alındığını belirtti.Milletvekili aday adaylığı için partiye müracaat edenler arasından istenen belgeleri sunan ve gerekli şartları haiz olan 1894 kişinin başvurularının kabul edildiğini aktaran Yalçın, internet üzerinden ve bizzat MHP Genel Merkezi'ne gelerek şahsen başvuran kişi sayısının 4 bin 693 olduğu bilgisini paylaştı.Sadece internet üzerinden başvuranların sayısının ise 2 bin 804 olduğunu bildiren Yalçın, şunları kaydetti:Yalçın, yaptığı açıklamada, MHP'nin 600 kişilik milletvekili kesin aday listesinin YSK tarafından ilan edilen takvim doğrultusunda kamuoyuna "iftiharla" açıklanacağını ifade etti.

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milliyetçi hareket partisi (mhp), seçim, milletvekili