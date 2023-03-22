https://sputniknews.com.tr/20230322/meteoroloji-ulke-geneli-yeni-bir-yagisli-havanin-etkisine-girdi-1068593031.html

Meteoroloji: Ülke geneli yeni bir yağışlı havanın etkisine girdi

Meteoroloji: Ülke geneli yeni bir yağışlı havanın etkisine girdi

Meteoroloji 22 Mart 2023 Çarşamba gününe ilişkim hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre yurt genelinde yağışlı bir hava etkili olacağı tahmin edilirken... 22.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-22T06:41+0300

2023-03-22T06:41+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu(Sivas hariç), Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Erzurum çevreleri, Kahramanmaraş'ın batısı ve Hatay'ın batı kesimlerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.MarmaraParçalı çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 14°C Parçalı çok bulutlu sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 12 °C Parçalı çok bulutlu sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 12°C Parçalı çok bulutlu sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 15°C Parçalı çok bulutlu sağanak yağışlıEgeParçalı çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 14°C Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 20°C Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlıİZMİR °C, 17°C Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA °C, 16°C Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıAkdenizParçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın batısı ve Hatay'ın batı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri sağanak yağışlıANTALYA °C, 18°C Parçalı ve bulutlu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren batı kesimleri sağanak yağışlıK.MARAŞ °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri sağanak yağışlıİç AnadoluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin(Sivas hariç) sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra batısı, akşam saatlerinden itibaren il geneli sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlıKONYA °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlıSİVAS °C, 12°C Parçalı bulutluBatı KaradenizParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlıOrta ve Doğu KaradenizParçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.AMASYA °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlıSAMSUN °C, 13°C Parçalı ve çok bulutluTOKAT °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlıTRABZON °C, 12°C Parçalı ve çok bulutluDoğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu, Erzurum çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.ELAZIĞ °C, 16°C Parçalı ve çok bulutluERZURUM °C, 11°C Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurluKARS °C, 10°C Parçalı ve çok bulutluMALATYA °C, 14°C Parçalı ve çok bulutluGüneydoğu AnadoluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADIYAMAN °C, 19°C Parçalı ve az bulutluDİYARBAKIR °C, 20°C Parçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 19°C Parçalı ve az bulutluŞANLIURFA °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu

https://sputniknews.com.tr/20230320/meteorolojiden-deprem-bolgesi-ve-diger-iller-icin-kuvvetli-yagis-uyarisi-1068482732.html

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