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https://sputniknews.com.tr/20230322/lukasenko-nazizm-vebasi-belarus-sinirlarina-dayandi-1068631271.html
Lukaşenko: Nazizm vebası Belarus sınırlarına dayandı
Lukaşenko: Nazizm vebası Belarus sınırlarına dayandı
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Hatın katliamının 80. yıldönümü mesajında, Nazizm vebasının ülke sınırlarına yine dayandığını belirtti. 22.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-22T20:02+0300
2023-03-22T20:02+0300
aleksandr lukaşenko
dünya
belarus
nazizm
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Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko "Nazizm vebası Belarus sınırlarına dayandı" dedi.Belarus Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nin sitesinde yayınlanan mesajda, “Keder dolu bir gün olan 22 Mart’ta, Hatın ve binlerce diğer köy ve şehirlerin, Büyük Vatanseverlik Savaşı sırasında faşistler tarafından katledilen sakinlerini anıyoruz. Küstahça evimize giren bu savaş her üç Belarusludan birini aldı. Yıllar sonra acı ve öfke dinmiyor. Özellikle paralı askerler, hainler ve suçlular arasında destekçiler bulan Nazizm vebasının sınırlarımıza dayandığı bu günlerde” ifadesine yer verildi.Belarus’un her köşesinde bir ‘Hayat’ hikayesinin olduğunu dile getiren Lukaşenko, “Deli fikirler, kör nefret ve kanlı zulüm yüzünden kaç yeni hayatın doğmadığını, kaç çocuğun büyüyemediğini, kaç hayatın yarıda kesildiğini algılamak acı veriyor” dedi.Nazizm ideolojisinin takipçileri için “Belarusluların tek cevabı tüm halkın direniş ruhu” olduğunu vurgulayan Lukaşenko, “Yaşayanların ölenler karşısındaki görevi, toplu soykırımın faillerini ortaya çıkarmak, bu korkunç olayların hatırasını özenle yaşatmak ve bu belanın kutsal topraklarımızda bir daha çıkmasını önlemek” diye ekledi.Minsk'in 54 kilometre kuzeybatısında bulunan Hatın köyü sakinleri, 22 Mart 1943'te Naziler tarafından büyük çiftlik ahırına toplanarak diri diri ateşe verildi. Yangında 75’i çocuk 149 kişi can verdi. Halihazırda olay yerinde Anıt Kompleksi yer alıyor.
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aleksandr lukaşenko, belarus, nazizm
aleksandr lukaşenko, belarus, nazizm

Lukaşenko: Nazizm vebası Belarus sınırlarına dayandı

20:02 22.03.2023
© Sputnik / Павел Бедняков / Multimedya arşivine gidinAleksandr Lukaşenko
Aleksandr Lukaşenko - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2023
© Sputnik / Павел Бедняков
/
Multimedya arşivine gidin
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Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Hatın katliamının 80. yıldönümü mesajında, Nazizm vebasının ülke sınırlarına yine dayandığını belirtti.
Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko "Nazizm vebası Belarus sınırlarına dayandı" dedi.
Belarus Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nin sitesinde yayınlanan mesajda, “Keder dolu bir gün olan 22 Mart’ta, Hatın ve binlerce diğer köy ve şehirlerin, Büyük Vatanseverlik Savaşı sırasında faşistler tarafından katledilen sakinlerini anıyoruz. Küstahça evimize giren bu savaş her üç Belarusludan birini aldı. Yıllar sonra acı ve öfke dinmiyor. Özellikle paralı askerler, hainler ve suçlular arasında destekçiler bulan Nazizm vebasının sınırlarımıza dayandığı bu günlerde” ifadesine yer verildi.
Belarus’un her köşesinde bir ‘Hayat’ hikayesinin olduğunu dile getiren Lukaşenko, “Deli fikirler, kör nefret ve kanlı zulüm yüzünden kaç yeni hayatın doğmadığını, kaç çocuğun büyüyemediğini, kaç hayatın yarıda kesildiğini algılamak acı veriyor” dedi.
Nazizm ideolojisinin takipçileri için “Belarusluların tek cevabı tüm halkın direniş ruhu” olduğunu vurgulayan Lukaşenko, “Yaşayanların ölenler karşısındaki görevi, toplu soykırımın faillerini ortaya çıkarmak, bu korkunç olayların hatırasını özenle yaşatmak ve bu belanın kutsal topraklarımızda bir daha çıkmasını önlemek” diye ekledi.
Minsk'in 54 kilometre kuzeybatısında bulunan Hatın köyü sakinleri, 22 Mart 1943'te Naziler tarafından büyük çiftlik ahırına toplanarak diri diri ateşe verildi. Yangında 75’i çocuk 149 kişi can verdi. Halihazırda olay yerinde Anıt Kompleksi yer alıyor.
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