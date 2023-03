https://sputniknews.com.tr/20230322/lukasenko-nazizm-vebasi-belarus-sinirlarina-dayandi-1068631271.html

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Hatın katliamının 80. yıldönümü mesajında, Nazizm vebasının ülke sınırlarına yine dayandığını belirtti. 22.03.2023, Sputnik Türkiye

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko "Nazizm vebası Belarus sınırlarına dayandı" dedi.Belarus Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nin sitesinde yayınlanan mesajda, “Keder dolu bir gün olan 22 Mart’ta, Hatın ve binlerce diğer köy ve şehirlerin, Büyük Vatanseverlik Savaşı sırasında faşistler tarafından katledilen sakinlerini anıyoruz. Küstahça evimize giren bu savaş her üç Belarusludan birini aldı. Yıllar sonra acı ve öfke dinmiyor. Özellikle paralı askerler, hainler ve suçlular arasında destekçiler bulan Nazizm vebasının sınırlarımıza dayandığı bu günlerde” ifadesine yer verildi.Belarus’un her köşesinde bir ‘Hayat’ hikayesinin olduğunu dile getiren Lukaşenko, “Deli fikirler, kör nefret ve kanlı zulüm yüzünden kaç yeni hayatın doğmadığını, kaç çocuğun büyüyemediğini, kaç hayatın yarıda kesildiğini algılamak acı veriyor” dedi.Nazizm ideolojisinin takipçileri için “Belarusluların tek cevabı tüm halkın direniş ruhu” olduğunu vurgulayan Lukaşenko, “Yaşayanların ölenler karşısındaki görevi, toplu soykırımın faillerini ortaya çıkarmak, bu korkunç olayların hatırasını özenle yaşatmak ve bu belanın kutsal topraklarımızda bir daha çıkmasını önlemek” diye ekledi.Minsk'in 54 kilometre kuzeybatısında bulunan Hatın köyü sakinleri, 22 Mart 1943'te Naziler tarafından büyük çiftlik ahırına toplanarak diri diri ateşe verildi. Yangında 75’i çocuk 149 kişi can verdi. Halihazırda olay yerinde Anıt Kompleksi yer alıyor.

