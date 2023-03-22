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https://sputniknews.com.tr/20230322/kusadasinda-1-yuzyildan-kalma-tarihi-su-kemeri-tahrip-edildi-1068600654.html
Kuşadası'nda 1. yüzyıldan kalma tarihi su kemeri tahrip edildi
Kuşadası'nda 1. yüzyıldan kalma tarihi su kemeri tahrip edildi
Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki tarihi su kemeri kimliği belirsiz kişiler tarafından zarar verilmesine Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği yetkilileri... 22.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-22T10:20+0300
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türkiye
aydın
kuşadası
tarihi eser
kemer
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Türkiye’de uzun mesafeden su taşıyan sistemlerin en iyi örneklerinden biri olan Efes suyollarının Kuşadası sınırları içinde kalan Didar Su Kemeri’nde, kimliği belirsiz kişiler tarafından tahribat yapıldığı ortaya çıktı. M.S. 1’inci yüzyılda inşa edildiği bilinen tarihi kemer, Bahçecik Boğazı’nın doğasının en güzel olduğu yerlerden birinde yer alıyor.Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü, gerçekleştirilen tahribata dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:
türkiye
aydın
kuşadası
kemer
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aydın, kuşadası, tarihi eser, kemer
aydın, kuşadası, tarihi eser, kemer

Kuşadası'nda 1. yüzyıldan kalma tarihi su kemeri tahrip edildi

10:20 22.03.2023
© İHA / ONUR DURMUŞAydın’ın Kuşadası ilçesindeki tarihi su kemeri kimliği belirsiz kişiler tarafından zarar verilmesine Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği yetkilileri tepki gösterdi.
Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki tarihi su kemeri kimliği belirsiz kişiler tarafından zarar verilmesine Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği yetkilileri tepki gösterdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2023
© İHA / ONUR DURMUŞ
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Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki tarihi su kemeri kimliği belirsiz kişiler tarafından zarar verilmesine Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği yetkilileri tepki gösterdi.
Türkiye’de uzun mesafeden su taşıyan sistemlerin en iyi örneklerinden biri olan Efes suyollarının Kuşadası sınırları içinde kalan Didar Su Kemeri’nde, kimliği belirsiz kişiler tarafından tahribat yapıldığı ortaya çıktı.
M.S. 1’inci yüzyılda inşa edildiği bilinen tarihi kemer, Bahçecik Boğazı’nın doğasının en güzel olduğu yerlerden birinde yer alıyor.
Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü, gerçekleştirilen tahribata dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:
"Akdeniz Bitki Örtüsü’nün en güzel bitki örneklerinin görüldüğü maki topluluklarının içinde yer alan Didar Su Kemeri’ne kadar tüm bitki örtüsü tahrip edilerek yeni bir yol açılmış. Açılan yol tarihi kemerin yanında durmuş. Muhtemelen karşı tarafa geçmek isteyenlerin kemerin taşlarına büyük zarar vermiş. Birinci derece arkeolojik olan Didar Su Kemeri’nin tarihi bir değeri olup, Kuşadası’nın en önemli kültürel miraslarından birisidir. Yaklaşık 2 bin yıl önce inşa edildiği bilinen kemerin günümüze kadar ulaşıp, kim olduğunu bilmediğimiz kişiler tarafından tahrip edilmesine çok üzüldük. Bu alanda hem doğa hem de tarih yara almış durumda. Bu tahribatı yapan kişiler ya da kurumlar, tarihi su kemerinin bölgesinde yapılan çalışmalar için mutlaka Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ndan izin almaları gerekir. Bir an önce bu tahribatları yapanların bulanacağını umuyoruz."
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