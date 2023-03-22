https://sputniknews.com.tr/20230322/kremlin-rusya-icin-onemli-olan-batinin-sinin-ziyaretine-tepkisi-degil-ziyaretin-sonuclaridir-1068613126.html
Kremlin: Rusya için önemli olan Batı'nın Şi'nin ziyaretine tepkisi değil, ziyaretin sonuçlarıdır
Kremlin: Rusya için önemli olan Batı'nın Şi'nin ziyaretine tepkisi değil, ziyaretin sonuçlarıdır
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Moskova ziyareti hakkında konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya için önemli olan Batı'nın ziyarete tepkisi değil... 22.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-22T14:00+0300
2023-03-22T14:00+0300
2023-03-22T14:00+0300
dünya
vladimir putin
şi cinping
rusya
çin
kremlin
dmitriy peskov
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Peskov, günlük basın toplantısında gazetecilerin Şi'nin ziyaretinin Batı basınına beklendiği gibi düşmanca bir yaklaşımla yansıdığını anımsatması üzerine, "Kuşkusuz önemli olan Batı'nın tepkisi değil, müzakerelerin sonuçları, en üst düzeydeki bu resmi ziyaretin sonuçlarıdır" yanıtını verdi.Kolektif Batı'nın neredeyse tüm konulardaki tepkisinin hasmane ve son derece düşmanca bir nitelik taşıdığını kaydeden Peskov, bunun bir sır olmadığını ve Şi'nin ziyaretinin de bu açıdan bir istisna olmadığını belirtti.Bloomberg'in Şi'nin Moskova'daki görüşmede Rusya'dan doğalgaz sevkiyatının artırılmasına onay vermediği iddiasını yanıtlayan Peskov, "Bloomberg bir haber veriyor ancak ne kaynak belirtiyor ne de başka bir şey. Bu, düşük nitelikli bir yalan habere benziyor. Gerçeklik tamamen farklı. Sevkiyatı genişletme konuları istişare edildi" dedi.Tam da Şi'nin ziyareti sırasında Gazprom'un Sibirya'nın Gücü doğalgaz boru hattı üzerinden Çin'e gaz sevkiyatında rekor kırdığını anımsatan Peskov, Sibirya'nın Gücü-2 hattıyla ilgili de yoğun bir istişare yapıldığını ve tüm detaylar üzerinde mutabakata varıldığını anlattı.
https://sputniknews.com.tr/20230321/bati-yaptirimlari-durduramadi-rusya-ve-cin-ekonomik-isbirliginde-rekorlar-kiriyor--1068558500.html
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vladimir putin, şi cinping, rusya, çin, kremlin, dmitriy peskov
vladimir putin, şi cinping, rusya, çin, kremlin, dmitriy peskov
Kremlin: Rusya için önemli olan Batı'nın Şi'nin ziyaretine tepkisi değil, ziyaretin sonuçlarıdır
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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Moskova ziyareti hakkında konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya için önemli olan Batı'nın ziyarete tepkisi değil, ziyarette elde edilen sonuçlar olduğunu vurguladı.
Peskov, günlük basın toplantısında gazetecilerin Şi'nin ziyaretinin Batı basınına beklendiği gibi düşmanca bir yaklaşımla yansıdığını anımsatması üzerine, "Kuşkusuz önemli olan Batı'nın tepkisi değil, müzakerelerin sonuçları, en üst düzeydeki bu resmi ziyaretin sonuçlarıdır" yanıtını verdi.
Kolektif Batı'nın neredeyse tüm konulardaki tepkisinin hasmane ve son derece düşmanca bir nitelik taşıdığını kaydeden Peskov, bunun bir sır olmadığını ve Şi'nin ziyaretinin de bu açıdan bir istisna olmadığını belirtti.
Bloomberg'in Şi'nin Moskova'daki görüşmede Rusya'dan doğalgaz sevkiyatının artırılmasına onay vermediği iddiasını yanıtlayan Peskov, "Bloomberg bir haber veriyor ancak ne kaynak belirtiyor ne de başka bir şey. Bu, düşük nitelikli bir yalan habere benziyor. Gerçeklik tamamen farklı. Sevkiyatı genişletme konuları istişare edildi" dedi.
Tam da Şi'nin ziyareti sırasında Gazprom'un Sibirya'nın Gücü doğalgaz boru hattı üzerinden Çin'e gaz sevkiyatında rekor kırdığını anımsatan Peskov, Sibirya'nın Gücü-2 hattıyla ilgili de yoğun bir istişare yapıldığını ve tüm detaylar üzerinde mutabakata varıldığını anlattı.