https://sputniknews.com.tr/20230322/kilicdaroglunun-cumhurbaskani-adayligi-icin-saat-1400te-yskya-basvurulacak-1068607544.html

Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı için saat 14.00’te YSK'ya başvurulacak

Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı için saat 14.00’te YSK'ya başvurulacak

CHP Grup Başkanvekilleri ile Millet İttifakı’nı oluşturan partilerin temsilcileri, Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı için saat 14.00’te YSK'ya... 22.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-22T12:28+0300

2023-03-22T12:28+0300

2023-03-22T12:34+0300

2023 türkiye seçimleri

kemal kılıçdaroğlu

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

iyi parti

meral akşener

cumhurbaşkanı

cumhurbaşkanlığı

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Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için YSK'ya bugün başvuruda bulunulacak.CHP Grup Başkanvekilleri ile Millet İttifakı’nı oluşturan partilerin temsilcileri, Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı için saat 14.00’te YSK'ya başvuracak.

https://sputniknews.com.tr/20230321/secmenler-tarafindan-aday-gosterilmek-isteyen-cumhurbaskani-adaylari-belirlendi-1068582883.html

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kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), iyi parti, meral akşener, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığı