https://sputniknews.com.tr/20230322/kilicdaroglunun-cumhurbaskani-adayligi-icin-saat-1400te-yskya-basvurulacak-1068607544.html
Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı için saat 14.00’te YSK'ya başvurulacak
Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı için saat 14.00’te YSK'ya başvurulacak
CHP Grup Başkanvekilleri ile Millet İttifakı’nı oluşturan partilerin temsilcileri, Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı için saat 14.00’te YSK'ya... 22.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-22T12:28+0300
2023-03-22T12:28+0300
2023-03-22T12:34+0300
2023 türkiye seçimleri
kemal kılıçdaroğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
iyi parti
meral akşener
cumhurbaşkanı
cumhurbaşkanlığı
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Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için YSK'ya bugün başvuruda bulunulacak.CHP Grup Başkanvekilleri ile Millet İttifakı’nı oluşturan partilerin temsilcileri, Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı için saat 14.00’te YSK'ya başvuracak.
https://sputniknews.com.tr/20230321/secmenler-tarafindan-aday-gosterilmek-isteyen-cumhurbaskani-adaylari-belirlendi-1068582883.html
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kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), iyi parti, meral akşener, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığı
kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), iyi parti, meral akşener, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığı
Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı için saat 14.00’te YSK'ya başvurulacak
12:28 22.03.2023 (güncellendi: 12:34 22.03.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
CHP Grup Başkanvekilleri ile Millet İttifakı’nı oluşturan partilerin temsilcileri, Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı için saat 14.00’te YSK'ya başvuracak.
Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için YSK'ya bugün başvuruda bulunulacak.
CHP Grup Başkanvekilleri ile Millet İttifakı’nı oluşturan partilerin temsilcileri, Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı için saat 14.00’te YSK'ya başvuracak.