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SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı için saat 14.00’te YSK'ya başvurulacak
- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230322/kilicdaroglunun-cumhurbaskani-adayligi-icin-saat-1400te-yskya-basvurulacak-1068607544.html
Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı için saat 14.00’te YSK'ya başvurulacak
Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı için saat 14.00’te YSK'ya başvurulacak
CHP Grup Başkanvekilleri ile Millet İttifakı’nı oluşturan partilerin temsilcileri, Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı için saat 14.00’te YSK'ya... 22.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-22T12:28+0300
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2023 türkiye seçimleri
kemal kılıçdaroğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
iyi parti
meral akşener
cumhurbaşkanı
cumhurbaşkanlığı
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Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için YSK'ya bugün başvuruda bulunulacak.CHP Grup Başkanvekilleri ile Millet İttifakı’nı oluşturan partilerin temsilcileri, Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı için saat 14.00’te YSK'ya başvuracak.
https://sputniknews.com.tr/20230321/secmenler-tarafindan-aday-gosterilmek-isteyen-cumhurbaskani-adaylari-belirlendi-1068582883.html
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kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), iyi parti, meral akşener, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığı
kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), iyi parti, meral akşener, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığı

Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı için saat 14.00’te YSK'ya başvurulacak

12:28 22.03.2023 (güncellendi: 12:34 22.03.2023)
© AACHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2023
© AA
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Ayrıntılar geliyor
CHP Grup Başkanvekilleri ile Millet İttifakı’nı oluşturan partilerin temsilcileri, Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı için saat 14.00’te YSK'ya başvuracak.
Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için YSK'ya bugün başvuruda bulunulacak.
CHP Grup Başkanvekilleri ile Millet İttifakı’nı oluşturan partilerin temsilcileri, Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı için saat 14.00’te YSK'ya başvuracak.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyen cumhurbaşkanı adayları belirlendi
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