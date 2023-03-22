https://sputniknews.com.tr/20230322/kilicdaroglu-ile-ince-gorusecek-1068601558.html
Kılıçdaroğlu ile İnce görüşecek
Kılıçdaroğlu ile İnce görüşecek
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, destek ziyaretleri kapsamında Memleket Partisi'ne de gideceğini söyledi. 22.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-22T10:44+0300
2023-03-22T10:44+0300
2023-03-22T10:44+0300
2023 türkiye seçimleri
kemal kılıçdaroğlu
muharrem ince
memleket partisi
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
cumhurbaşkanı
cumhurbaşkanlığı
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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu destek turu devam ediyor.Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin aday olacağını açıklamasının ardından Kılıçdaroğlu'nun tavrı merak edilirken dikkat çeken bir açıklama geldi. Sözcü gazetesinden Deniz Zeyrek'e konuşan Kılıçdaroğlu partilere yapacağı ziyaretleri hatırlattı.'Belirlenen tarihte gitmek istiyorum'CHP lideri "Diğer partiler gibi Memleket Partisi'ne de gideceğim. Arkadaşlarımız ziyaret için başvuracaklar. Uygun görürlerse, belirlenen tarihte gitmek istiyorum.” dedi.Kılıçdaroğlu, HDP ile görüşmenin de olumlu geçtiğini HDP'nin bakanlık gibi bir talebi olmadığını belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20230321/muharrem-ince-turkiyeye-ittifak-oneriyorum-chp-iyi-parti-memleket-partisi--1068585377.html
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kemal kılıçdaroğlu, muharrem ince, memleket partisi, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığı
kemal kılıçdaroğlu, muharrem ince, memleket partisi, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığı
Kılıçdaroğlu ile İnce görüşecek
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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, destek ziyaretleri kapsamında Memleket Partisi'ne de gideceğini söyledi.
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu destek turu devam ediyor.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin
aday olacağını açıklamasının ardından Kılıçdaroğlu'nun tavrı merak edilirken dikkat çeken bir açıklama geldi. Sözcü gazetesinden Deniz Zeyrek'e konuşan
Kılıçdaroğlu partilere yapacağı ziyaretleri hatırlattı.
'Belirlenen tarihte gitmek istiyorum'
CHP lideri "Diğer partiler gibi Memleket Partisi'ne de gideceğim. Arkadaşlarımız ziyaret için başvuracaklar. Uygun görürlerse, belirlenen tarihte gitmek istiyorum.” dedi.
Kılıçdaroğlu, HDP ile görüşmenin de olumlu geçtiğini HDP'nin bakanlık gibi bir talebi olmadığını belirtti.