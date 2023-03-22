https://sputniknews.com.tr/20230322/kilicdaroglu-ile-ince-gorusecek-1068601558.html

Kılıçdaroğlu ile İnce görüşecek

Kılıçdaroğlu ile İnce görüşecek

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, destek ziyaretleri kapsamında Memleket Partisi'ne de gideceğini söyledi. 22.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-22T10:44+0300

2023-03-22T10:44+0300

2023-03-22T10:44+0300

2023 türkiye seçimleri

kemal kılıçdaroğlu

muharrem ince

memleket partisi

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

cumhurbaşkanı

cumhurbaşkanlığı

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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu destek turu devam ediyor.Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin aday olacağını açıklamasının ardından Kılıçdaroğlu'nun tavrı merak edilirken dikkat çeken bir açıklama geldi. Sözcü gazetesinden Deniz Zeyrek'e konuşan Kılıçdaroğlu partilere yapacağı ziyaretleri hatırlattı.'Belirlenen tarihte gitmek istiyorum'CHP lideri "Diğer partiler gibi Memleket Partisi'ne de gideceğim. Arkadaşlarımız ziyaret için başvuracaklar. Uygun görürlerse, belirlenen tarihte gitmek istiyorum.” dedi.Kılıçdaroğlu, HDP ile görüşmenin de olumlu geçtiğini HDP'nin bakanlık gibi bir talebi olmadığını belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20230321/muharrem-ince-turkiyeye-ittifak-oneriyorum-chp-iyi-parti-memleket-partisi--1068585377.html

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kemal kılıçdaroğlu, muharrem ince, memleket partisi, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığı