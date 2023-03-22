https://sputniknews.com.tr/20230322/istanbulda-ramazan-ayi-boyunca-iftardan-sonra-muzeler-ucretsiz-1068613256.html

İstanbul'da Ramazan ayı boyunca iftardan sonra müzeler ücretsiz

İstanbul'da Ramazan ayı boyunca iftardan sonra müzeler ücretsiz

İBB, Ramazan ayı boyunca iftardan sonra müzelerin ücretsiz olacağını duyurdu. 22.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-22T14:05+0300

2023-03-22T14:05+0300

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yaşam

ramazan

istanbul

müze

iftar

ücretsiz

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ramazan ayı boyunca iftardan sonra müze ziyaretlerinin ücretsiz olacağını açıkladı.İBB'den yapılan açıklamada, "Ramazan ayı boyunca iftardan sonra müzelerimiz İstanbullulara ücretsiz olacak. Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Miniatürk ve Panorama 1453 Tarih Müzelerimizi Radar İstanbul uygulamamız ile ziyaret edebilirsiniz" denildi.

https://sputniknews.com.tr/20230322/istanbulda-metro-seferlerine-ramazan-duzenlemesi-saatler-degistirildi-1068613307.html

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ramazan, istanbul, müze, iftar, ücretsiz