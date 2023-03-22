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https://sputniknews.com.tr/20230322/istanbulda-ramazan-ayi-boyunca-iftardan-sonra-muzeler-ucretsiz-1068613256.html
İstanbul'da Ramazan ayı boyunca iftardan sonra müzeler ücretsiz
İstanbul'da Ramazan ayı boyunca iftardan sonra müzeler ücretsiz
İBB, Ramazan ayı boyunca iftardan sonra müzelerin ücretsiz olacağını duyurdu. 22.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-22T14:05+0300
2023-03-22T14:05+0300
yaşam
ramazan
istanbul
müze
iftar
ücretsiz
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ramazan ayı boyunca iftardan sonra müze ziyaretlerinin ücretsiz olacağını açıkladı.İBB'den yapılan açıklamada, "Ramazan ayı boyunca iftardan sonra müzelerimiz İstanbullulara ücretsiz olacak. Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Miniatürk ve Panorama 1453 Tarih Müzelerimizi Radar İstanbul uygulamamız ile ziyaret edebilirsiniz" denildi.
https://sputniknews.com.tr/20230322/istanbulda-metro-seferlerine-ramazan-duzenlemesi-saatler-degistirildi-1068613307.html
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ramazan, istanbul, müze, iftar, ücretsiz
ramazan, istanbul, müze, iftar, ücretsiz

İstanbul'da Ramazan ayı boyunca iftardan sonra müzeler ücretsiz

14:05 22.03.2023
© AAYerebatan Sarnıcı
Yerebatan Sarnıcı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2023
© AA
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İBB, Ramazan ayı boyunca iftardan sonra müzelerin ücretsiz olacağını duyurdu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ramazan ayı boyunca iftardan sonra müze ziyaretlerinin ücretsiz olacağını açıkladı.
İBB'den yapılan açıklamada, "Ramazan ayı boyunca iftardan sonra müzelerimiz İstanbullulara ücretsiz olacak. Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Miniatürk ve Panorama 1453 Tarih Müzelerimizi Radar İstanbul uygulamamız ile ziyaret edebilirsiniz" denildi.
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