Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230322/istanbulda-metro-seferlerine-ramazan-duzenlemesi-saatler-degistirildi-1068613307.html
İstanbul'da metro seferlerine 'Ramazan' düzenlemesi: Saatler değiştirildi
İstanbul'da metro seferlerine 'Ramazan' düzenlemesi: Saatler değiştirildi
Metro İstanbul, Ramazan ayı dolayısıyla bazı metro seferlerinin saatlerinin uzatıldığını açıkladı. 22.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-22T14:03+0300
2023-03-22T14:03+0300
yaşam
istanbul
metro
ramazan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0b/04/1050482692_6:0:637:355_1920x0_80_0_0_b32d78d770285a7d2e152189505950fe.jpg
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Metro İstanbul, Ramazan ayı dolayısıyla metro saatlerine düzenlemeler getirdi.Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, "Ramazan ayı nedeniyle 23 Mart-20 Nisan tarihleri arasında bazı hatlarımızda seferlerimiz saat 01.00’e kadar uzatılmıştır." ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20230309/kabatas-bagcilar-hattinda-tramvay-raydan-cikti-seferler-aksadi-1068056135.html
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0b/04/1050482692_85:0:558:355_1920x0_80_0_0_23f8b7e3e13e7f425264673b9b278941.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, metro, ramazan
istanbul, metro, ramazan

İstanbul'da metro seferlerine 'Ramazan' düzenlemesi: Saatler değiştirildi

14:03 22.03.2023
© AAİstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro hattının ilk etabında test sürüşleri başlıyor
İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro hattının ilk etabında test sürüşleri başlıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2023
© AA
Abone olTelegram
Metro İstanbul, Ramazan ayı dolayısıyla bazı metro seferlerinin saatlerinin uzatıldığını açıkladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Metro İstanbul, Ramazan ayı dolayısıyla metro saatlerine düzenlemeler getirdi.
Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, "Ramazan ayı nedeniyle 23 Mart-20 Nisan tarihleri arasında bazı hatlarımızda seferlerimiz saat 01.00’e kadar uzatılmıştır." ifadelerine yer verildi.
Cevizlibağ'da tramvayın raydan çıkması sonucu Kabataş-Bağcılar hattında seferler aksadı. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2023
TÜRKİYE
Kabataş-Bağcılar hattında tramvay raydan çıktı, seferler aksadı
9 Mart, 22:08
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала