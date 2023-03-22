https://sputniknews.com.tr/20230322/istanbulda-metro-seferlerine-ramazan-duzenlemesi-saatler-degistirildi-1068613307.html

İstanbul'da metro seferlerine 'Ramazan' düzenlemesi: Saatler değiştirildi

İstanbul'da metro seferlerine 'Ramazan' düzenlemesi: Saatler değiştirildi

Metro İstanbul, Ramazan ayı dolayısıyla bazı metro seferlerinin saatlerinin uzatıldığını açıkladı. 22.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-22T14:03+0300

2023-03-22T14:03+0300

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yaşam

istanbul

metro

ramazan

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Metro İstanbul, Ramazan ayı dolayısıyla metro saatlerine düzenlemeler getirdi.Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, "Ramazan ayı nedeniyle 23 Mart-20 Nisan tarihleri arasında bazı hatlarımızda seferlerimiz saat 01.00’e kadar uzatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

https://sputniknews.com.tr/20230309/kabatas-bagcilar-hattinda-tramvay-raydan-cikti-seferler-aksadi-1068056135.html

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istanbul, metro, ramazan