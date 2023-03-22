https://sputniknews.com.tr/20230322/istanbulda-metro-seferlerine-ramazan-duzenlemesi-saatler-degistirildi-1068613307.html
İstanbul'da metro seferlerine 'Ramazan' düzenlemesi: Saatler değiştirildi
İstanbul'da metro seferlerine 'Ramazan' düzenlemesi: Saatler değiştirildi
Metro İstanbul, Ramazan ayı dolayısıyla bazı metro seferlerinin saatlerinin uzatıldığını açıkladı. 22.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-22T14:03+0300
2023-03-22T14:03+0300
2023-03-22T14:03+0300
yaşam
istanbul
metro
ramazan
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Metro İstanbul, Ramazan ayı dolayısıyla metro saatlerine düzenlemeler getirdi.Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, "Ramazan ayı nedeniyle 23 Mart-20 Nisan tarihleri arasında bazı hatlarımızda seferlerimiz saat 01.00’e kadar uzatılmıştır." ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20230309/kabatas-bagcilar-hattinda-tramvay-raydan-cikti-seferler-aksadi-1068056135.html
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istanbul, metro, ramazan
İstanbul'da metro seferlerine 'Ramazan' düzenlemesi: Saatler değiştirildi
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Metro İstanbul, Ramazan ayı dolayısıyla bazı metro seferlerinin saatlerinin uzatıldığını açıkladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Metro İstanbul, Ramazan ayı dolayısıyla metro saatlerine düzenlemeler getirdi.
Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, "Ramazan ayı nedeniyle 23 Mart-20 Nisan tarihleri arasında bazı hatlarımızda seferlerimiz saat 01.00’e kadar uzatılmıştır." ifadelerine yer verildi.