İslam dünyası Ramazan'a hazırlanıyor: Alışverişler yapıldı, gözler hilalde
07:53 22.03.2023 (güncellendi: 07:56 22.03.2023)
Dünya çapında Müslümanlar, '11 ayın sultanı' olarak tanımladıkları Ramazan ayına giriyor.
Mısır, Lübnan, Pakistan ve Endonezya gibi farklı coğrafyalardan ülkelerde yaşayan Müslümanlar oruç ile geçirecekleri Ramazan ayı için alışverişlerini tamamladı, ihtiyaç sahiplerine yardım paketleri dağıtıldı.
© AP Photo / Fatima ShbairFilistin'in Gazze şehrindeki Zaviye çarşısında anne babalar, çocuklarıyla birlikte Ramazan ışıkları için alışveriş yaptı.
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© AP Photo / Fatima Shbair
Filistin'in Gazze şehrindeki Zaviye çarşısında anne babalar, çocuklarıyla birlikte Ramazan ışıkları için alışveriş yaptı.
© AP Photo / Fareed KhanPakistan'da Ramazan ayının hangi gün başlayacağı henüz netleşmedi. Birçok ülkede oruca başlamak için Hicri takvime göre yeni ayın başlayışı için ayın hilal halinde görülmesi bekleniyor. Bu durumda Ramazan ayının Perşembe ya da Cuma günü başlayabileceği tahmin ediliyor. Pakistan'da Ramazan sofralarında 'Seviyaan' adı verilen bir çeşit kadayıf tatlısı tercih ediliyor. Fotoğrafta, Karaçi'deki bir çarşıda kadayıf kızartan esnaf görülüyor.
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© AP Photo / Fareed Khan
Pakistan'da Ramazan ayının hangi gün başlayacağı henüz netleşmedi. Birçok ülkede oruca başlamak için Hicri takvime göre yeni ayın başlayışı için ayın hilal halinde görülmesi bekleniyor. Bu durumda Ramazan ayının Perşembe ya da Cuma günü başlayabileceği tahmin ediliyor. Pakistan'da Ramazan sofralarında 'Seviyaan' adı verilen bir çeşit kadayıf tatlısı tercih ediliyor. Fotoğrafta, Karaçi'deki bir çarşıda kadayıf kızartan esnaf görülüyor.
© AP Photo / Amr NabilOrtadoğu'nun önde gelen Müslüman ülkelerinden Mısır'da Ramazan ayının olmazsa olmaz geleneklerinden biri, renkli camlarla süslü metal fenerler. Ramazan'a günler kala çok sayıda kişi, Ramazan gecelerini rengarenk ışıklandırmak için fener alışverişi yaptı.
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© AP Photo / Amr Nabil
Ortadoğu'nun önde gelen Müslüman ülkelerinden Mısır'da Ramazan ayının olmazsa olmaz geleneklerinden biri, renkli camlarla süslü metal fenerler. Ramazan'a günler kala çok sayıda kişi, Ramazan gecelerini rengarenk ışıklandırmak için fener alışverişi yaptı.
© AP Photo / Amr NabilRamazan alışverişinin vazgeçilmez parçalarından biri, hurma. Kahire'de Mısırlı esnaf, Ramazan için hurma tezgahlarını çeşitlendirdi.
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© AP Photo / Amr Nabil
Ramazan alışverişinin vazgeçilmez parçalarından biri, hurma. Kahire'de Mısırlı esnaf, Ramazan için hurma tezgahlarını çeşitlendirdi.
© AP Photo / Mohammad ZaatariLübnan'da Ramazan temalı dekorasyon eşyalarıyla evlerini süslemek isteyen kadınların adresi de halk pazarları oldu.
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© AP Photo / Mohammad Zaatari
Lübnan'da Ramazan temalı dekorasyon eşyalarıyla evlerini süslemek isteyen kadınların adresi de halk pazarları oldu.
© AP Photo / Achmad IbrahimDünyada Müslüman nüfusun en kalabalık olduğu ülke olarak bilinen Endonezya'da öğrenciler, Ramazan'ın gelişini kutladı. Öğrenciler ellerinde "Hoşgeldin Ramazan" yazan pankartlarla yürüdü.
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© AP Photo / Achmad Ibrahim
Dünyada Müslüman nüfusun en kalabalık olduğu ülke olarak bilinen Endonezya'da öğrenciler, Ramazan'ın gelişini kutladı. Öğrenciler ellerinde "Hoşgeldin Ramazan" yazan pankartlarla yürüdü.
© AP Photo / Muhammad SajjadPakistan'ın Afganistan sınırındaki Peşaver ilçesinde Ramazan alışverişi nedeniyle pazarlar doldu taştı.
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© AP Photo / Muhammad Sajjad
Pakistan'ın Afganistan sınırındaki Peşaver ilçesinde Ramazan alışverişi nedeniyle pazarlar doldu taştı.
© AP Photo / K.M. ChaudaryPakistan'da hükümet, kayıtlı ihtiyaç sahiplerine Ramazan ayında tüketilmesi amacıyla un dağıttı. Fotoğrafta, kimlik kartını göstererek un yardımından yararlanmak isteyen Pakistanlı kadınlar görülüyor.
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© AP Photo / K.M. Chaudary
Pakistan'da hükümet, kayıtlı ihtiyaç sahiplerine Ramazan ayında tüketilmesi amacıyla un dağıttı. Fotoğrafta, kimlik kartını göstererek un yardımından yararlanmak isteyen Pakistanlı kadınlar görülüyor.