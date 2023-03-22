İslam dünyası Ramazan'a hazırlanıyor: Alışverişler yapıldı, gözler hilalde

© AP Photo / Fareed Khan Pakistan'da Ramazan ayının hangi gün başlayacağı henüz netleşmedi. Birçok ülkede oruca başlamak için Hicri takvime göre yeni ayın başlayışı için ayın hilal halinde görülmesi bekleniyor. Bu durumda Ramazan ayının Perşembe ya da Cuma günü başlayabileceği tahmin ediliyor. Pakistan'da Ramazan sofralarında 'Seviyaan' adı verilen bir çeşit kadayıf tatlısı tercih ediliyor. Fotoğrafta, Karaçi'deki bir çarşıda kadayıf kızartan esnaf görülüyor.