İSKİ'den Dünya Su Günü'nde tasarruf çağrısı: 'Ülkemiz su zengini bir ülke değil'

İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İSKİ Genel Müdürlüğü konferans salonundaki törende, "Dünya Su Günü"nün ilk kez 1993'te Birleşmiş Milletler (BM) Çevre ve Kalkınma Konferansı'nda önerildiğini söyledi.Dünya Su Günü'nün gerek BM üyelerinin gerekse diğer dünya ülkelerinin başlattığı oluşumla giderek artan su sorununa dikkati çektiğini ifade eden Başa, içilebilir su kaynaklarının korunması ve çoğaltılması konusunda somut adımlar atılmasının sağlanması amacıyla her yıl 22 Mart'ta su gününün kutlandığını belirtti.Her yıl farklı bir temayla kutlanan Dünya Su Günü'nün 2023 yılı temasının "Ortaklıklar ve İşbirliği Yoluyla Değişimi Hızlandırmak" olduğunu dile getiren Başa, "Biz de İSKİ olarak her sene yaşam kaynağımız suyun önemi üzerine çeşitli organizasyonlar düzenleyerek kaynaklarımızın korunması ve mevcut imkanların geliştirilmesi noktasında farkındalık sağlamayı amaçlıyoruz" diye konuştu.Başa, "Küresel iklim değişikliği ve buna bağlı yaşanan kuraklık, sadece ülkemizi değil, tüm dünyayı olumsuz etkilemeye devam ediyor" dedi.'Ülkemiz ise sandığımızın aksine su zengini bir ülke değil'Bugün dünyada 80 ülkenin su sıkıntısı çektiğini, 2 milyardan fazla insanın temiz suya erişemediğini anlatan Başa, şöyle devam etti:"Ülkemiz ise sandığımızın aksine su zengini bir ülke değil. Türkiye'de kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarı giderek azalıyor. Bu rakam, 2000 yılında 1652 metreküp iken 2009 yılında 1544 metreküpe, 2020 yılında ise 1346 metreküpe kadar geriledi. TÜİK'in 2030 yılı için 100 milyonluk nüfus tahmininin gerçekleşmesi durumunda ülkemizde kişi başına düşen su miktarı 1120 metreküp seviyesine düşecek. Yaşam kaynağımız suyun daha verimli ve tasarruflu kullanılmasına yönelik hepimize önemli görevler düşüyor."Başa, İSKİ olarak kentte su arz güvenliğini sağlamak için gerekli planlamaları şimdiden yaptıklarını belirterek, "İstanbul genelinde 9 baraj, Istrancalar Sistemi ve 2 regülatörden temin ettiğimiz suları, 24 içme suyu arıtma tesisinde titizlikle arıtıyor ve toplam uzunluğu 23 bin kilometreyi aşan hatlarımızla şehrimizin her noktasına ulaştırıyoruz" ifadesini kullandı.

