Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230322/ingiliz-guardian-gazetesi-abdnin-kuresel-ustunluk-donemi-sona-erdi-1068631172.html
İngiliz Guardian gazetesi: ABD'nin küresel üstünlük dönemi sona erdi
İngiliz Guardian gazetesi: ABD'nin küresel üstünlük dönemi sona erdi
Dünya ülkelerinin büyük bölümünün ABD'nin Ukrayna'daki tutumunu desteklemediğinin altını çizen İngiliz Guardian gazetesi, ABD'nin küresel üstünlük döneminin... 22.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-22T19:55+0300
2023-03-22T19:55+0300
dünya
ukrayna
ukrayna krizi
abd
rusya
küresel
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/17/1067402357_0:0:3223:1813_1920x0_80_0_0_f117c9387773a6918dd65ef54e7236a7.jpg
Guardian gazetesinde Jonathan Steele imzasıyla yayınlanan analiz haberde, dünya ülkelerinin büyük bölümünün Batı'nın Ukrayna kriziyle ilgili görüşlerini paylaşmadığı kaydedildi."Şu anda, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından 30 yıl sonra, ABD'nin tahakkümündeki tek kutuplu dünyanın sonunun yaklaştığına dair işaretler var" diyen Steele, ABD'nin rakipleri sadece Rusya'nın değil, kendinden daha emin hale gelen Çin'in de bulunduğunu belirtti.Steele, Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkelerinin yer aldığı Küresel Güney ülkelerinin de aktif hale geldiğine dikkat çekti.ABD'nin Irak işgali ile Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri harekatını karşılaştıran Steele, "İlk vakada ABD'nin savaş suçu olarak görülen eylemlerine Batılı ülkelerin liderlerinden yaptırım gelmezken neredeyse Batı'nın tamamı özel askeri harekat karşısında önlemler aldı" ifadelerini kullandı.Önde gelen bazı Avrupa ülkeleri ile Türkiye, Çin ve Hindistan halklarının, Kiev topraklarını kaybettiğini kabul etmek zorunda kalsa bile Ukrayna'daki çatışmanın en kısa sürede sona ermesinden yana olduğunu ve Avrupalı liderlerin Küresel Güney ülkelerinin güvenini kaybetmekten ve Rusya'nın söylemlerinin etkisinin artmasından rahatsızlık duyguğunu anlatan Steele, "Ukrayna'daki çatışma ışığında Washington'un Avrupa'daki nüfuzunun artmasına rağmen ABD'nin küresel üstünlük döneminin sona erdiği aşikar" vurgusu yaptı.
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/17/1067402357_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_841dc91df75a4a94c545a627ddc38906.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, ukrayna krizi, abd, rusya, küresel
ukrayna, ukrayna krizi, abd, rusya, küresel

İngiliz Guardian gazetesi: ABD'nin küresel üstünlük dönemi sona erdi

19:55 22.03.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGANABD Başkanı Joe Biden, NATO'ya taahhütlerini tekrar dile getirmek istediğini belirterek, "Beşinci Madde kutsal bir taahhüttür. Kelimenin tam anlamıyla NATO'nun her santimini savunacağız" dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, NATO'ya taahhütlerini tekrar dile getirmek istediğini belirterek, Beşinci Madde kutsal bir taahhüttür. Kelimenin tam anlamıyla NATO'nun her santimini savunacağız dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGAN
Abone olTelegram
Dünya ülkelerinin büyük bölümünün ABD'nin Ukrayna'daki tutumunu desteklemediğinin altını çizen İngiliz Guardian gazetesi, ABD'nin küresel üstünlük döneminin sona erdiğinin aşikar olduğunu vurguladı.
Guardian gazetesinde Jonathan Steele imzasıyla yayınlanan analiz haberde, dünya ülkelerinin büyük bölümünün Batı'nın Ukrayna kriziyle ilgili görüşlerini paylaşmadığı kaydedildi.

"Şu anda, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından 30 yıl sonra, ABD'nin tahakkümündeki tek kutuplu dünyanın sonunun yaklaştığına dair işaretler var" diyen Steele, ABD'nin rakipleri sadece Rusya'nın değil, kendinden daha emin hale gelen Çin'in de bulunduğunu belirtti.

Steele, Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkelerinin yer aldığı Küresel Güney ülkelerinin de aktif hale geldiğine dikkat çekti.

ABD'nin Irak işgali ile Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri harekatını karşılaştıran Steele, "İlk vakada ABD'nin savaş suçu olarak görülen eylemlerine Batılı ülkelerin liderlerinden yaptırım gelmezken neredeyse Batı'nın tamamı özel askeri harekat karşısında önlemler aldı" ifadelerini kullandı.
Önde gelen bazı Avrupa ülkeleri ile Türkiye, Çin ve Hindistan halklarının, Kiev topraklarını kaybettiğini kabul etmek zorunda kalsa bile Ukrayna'daki çatışmanın en kısa sürede sona ermesinden yana olduğunu ve Avrupalı liderlerin Küresel Güney ülkelerinin güvenini kaybetmekten ve Rusya'nın söylemlerinin etkisinin artmasından rahatsızlık duyguğunu anlatan Steele, "Ukrayna'daki çatışma ışığında Washington'un Avrupa'daki nüfuzunun artmasına rağmen ABD'nin küresel üstünlük döneminin sona erdiği aşikar" vurgusu yaptı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала