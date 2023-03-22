https://sputniknews.com.tr/20230322/ingiliz-guardian-gazetesi-abdnin-kuresel-ustunluk-donemi-sona-erdi-1068631172.html

İngiliz Guardian gazetesi: ABD'nin küresel üstünlük dönemi sona erdi

İngiliz Guardian gazetesi: ABD'nin küresel üstünlük dönemi sona erdi

Dünya ülkelerinin büyük bölümünün ABD'nin Ukrayna'daki tutumunu desteklemediğinin altını çizen İngiliz Guardian gazetesi, ABD'nin küresel üstünlük döneminin... 22.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-22T19:55+0300

2023-03-22T19:55+0300

2023-03-22T19:55+0300

dünya

ukrayna

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abd

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küresel

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Guardian gazetesinde Jonathan Steele imzasıyla yayınlanan analiz haberde, dünya ülkelerinin büyük bölümünün Batı'nın Ukrayna kriziyle ilgili görüşlerini paylaşmadığı kaydedildi."Şu anda, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından 30 yıl sonra, ABD'nin tahakkümündeki tek kutuplu dünyanın sonunun yaklaştığına dair işaretler var" diyen Steele, ABD'nin rakipleri sadece Rusya'nın değil, kendinden daha emin hale gelen Çin'in de bulunduğunu belirtti.Steele, Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkelerinin yer aldığı Küresel Güney ülkelerinin de aktif hale geldiğine dikkat çekti.ABD'nin Irak işgali ile Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri harekatını karşılaştıran Steele, "İlk vakada ABD'nin savaş suçu olarak görülen eylemlerine Batılı ülkelerin liderlerinden yaptırım gelmezken neredeyse Batı'nın tamamı özel askeri harekat karşısında önlemler aldı" ifadelerini kullandı.Önde gelen bazı Avrupa ülkeleri ile Türkiye, Çin ve Hindistan halklarının, Kiev topraklarını kaybettiğini kabul etmek zorunda kalsa bile Ukrayna'daki çatışmanın en kısa sürede sona ermesinden yana olduğunu ve Avrupalı liderlerin Küresel Güney ülkelerinin güvenini kaybetmekten ve Rusya'nın söylemlerinin etkisinin artmasından rahatsızlık duyguğunu anlatan Steele, "Ukrayna'daki çatışma ışığında Washington'un Avrupa'daki nüfuzunun artmasına rağmen ABD'nin küresel üstünlük döneminin sona erdiği aşikar" vurgusu yaptı.

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