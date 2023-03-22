https://sputniknews.com.tr/20230322/ezeli-rakipler-arasinda-kiliclar-cekildi-1068801574.html
Ezeli rakipler arasında kılıçlar çekildi
Ezeli rakipler arasında kılıçlar çekildi
Spor Toto Süper Lig’de bu sezon puan durumunun zirvesinde yer alan Galatasaray ve onun en yakın takipçisi konumundaki Fenerbahçe arasında yapılan açıklamalar... 22.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-22T13:15+0300
2023-03-22T13:15+0300
2023-03-27T13:15+0300
veri maç
fenerbahçe
galatasaray sk
galatasaray
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Ezeli rakipler arasında kılıçlar çekildi
Ezeli rakipler arasında kılıçlar çekildi
Süper Lig’de gerginlik bitmiyor. Radyo Sputnik’te yayınlanan Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Arslan’ın hazırlayıp sunduğu Veri Maç programına TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yaşanan gelişmeler damga vurdu.Fenerbahçe ve Galatasaray’ın geçen hafta oynanan maçların ardından yaptığı tepkilerle dozu giderek artan tartışmalara başkanlar da dahil oldu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in yaptığı açıklamalara yanıt veren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, canlı yayına çıkma davetini yineledi.Galatasaray'ın Başkanı Dursun Özbek, Ali Koç'un çağrısına yanıt verdi. Sarı-kırmızılı ekibin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Özbek şu açıklamalarda bulundu:‘Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç, tarafıma yaptığınız çağrı metnini okudum. Kullandığınız üslubu üzüntüyle karşıladım. Bugün yaptığım konuşmanın metninde geçen bir bölümle size cevap vermek istiyorum. Zira içinde bulunduğunuz ruh halini ve davranışlarınızı çok iyi anlattığını düşünüyorum:Biz, sizinle bu kadar düşük seviyede rekabet etmek istemiyoruz. İftiralarla ayak oyunlarıyla rekabeti aşağı çekmeye çalışıyorsunuz, bunu reddediyoruz. Yıllardır devam eden başarısızlıklarınızı kapatmak için insanları kandırmaktan, manipüle etmekten vazgeçin. Köhnemiş bir zihniyetle, kendi taraftarınızı kandırmak, onlara iyi görünmek için uğraşmaktan vazgeçin.’Tartışmaya Beşiktaş da dahil oldu. Siyah-beyazlı kulüp; Futbol Federasyonu'nu da hedef aldığı ve 'Adalet, Vicdan, Kayıkçı Kavgası' başlığı altında yaptığı duyuruda TFF'nin Galatasaray'a ve Fenerbahçe'ye yaranmayı amaçlayan tutumlarından acilen vazgeçmesi gerektiğini de ifade etti.
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Ata Arslan
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MIA „Rosiya Segodnya“
Ata Arslan
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/0b/1063326671_90:0:543:453_100x100_80_0_0_164a8e42359f591bfc580723019d7cc6.jpg
fenerbahçe, galatasaray sk, galatasaray, аудио
fenerbahçe, galatasaray sk, galatasaray, аудио
Ezeli rakipler arasında kılıçlar çekildi
13:15 22.03.2023 (güncellendi: 13:15 27.03.2023) Abone ol
Spor Toto Süper Lig’de bu sezon puan durumunun zirvesinde yer alan Galatasaray ve onun en yakın takipçisi konumundaki Fenerbahçe arasında yapılan açıklamalar futbol gündeminin en sıcak konu başlığı oldu.
Süper Lig’de gerginlik bitmiyor. Radyo Sputnik’te yayınlanan Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Arslan’ın hazırlayıp sunduğu Veri Maç programına TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yaşanan gelişmeler damga vurdu.
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın geçen hafta oynanan maçların ardından yaptığı tepkilerle dozu giderek artan tartışmalara başkanlar da dahil oldu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in yaptığı açıklamalara yanıt veren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, canlı yayına çıkma davetini yineledi.
Galatasaray'ın Başkanı Dursun Özbek, Ali Koç'un çağrısına yanıt verdi. Sarı-kırmızılı ekibin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Özbek şu açıklamalarda bulundu:
‘Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç, tarafıma yaptığınız çağrı metnini okudum. Kullandığınız üslubu üzüntüyle karşıladım. Bugün yaptığım konuşmanın metninde geçen bir bölümle size cevap vermek istiyorum. Zira içinde bulunduğunuz ruh halini ve davranışlarınızı çok iyi anlattığını düşünüyorum:
Biz, sizinle bu kadar düşük seviyede rekabet etmek istemiyoruz. İftiralarla ayak oyunlarıyla rekabeti aşağı çekmeye çalışıyorsunuz, bunu reddediyoruz. Yıllardır devam eden başarısızlıklarınızı kapatmak için insanları kandırmaktan, manipüle etmekten vazgeçin. Köhnemiş bir zihniyetle, kendi taraftarınızı kandırmak, onlara iyi görünmek için uğraşmaktan vazgeçin.’
Tartışmaya Beşiktaş da dahil oldu. Siyah-beyazlı kulüp; Futbol Federasyonu'nu da hedef aldığı ve 'Adalet, Vicdan, Kayıkçı Kavgası' başlığı altında yaptığı duyuruda TFF'nin Galatasaray'a ve Fenerbahçe'ye yaranmayı amaçlayan tutumlarından acilen vazgeçmesi gerektiğini de ifade etti.