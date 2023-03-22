https://sputniknews.com.tr/20230322/estonya-disisleri-bakani-reinsalu-rusya-icin-savasin-maliyeti-artirilmali-1068592900.html
Estonya Dışişleri Bakanı Reinsalu: Rusya için savaşın maliyeti artırılmalı
Estonya Dışişleri Bakanı Reinsalu: Rusya için savaşın maliyeti artırılmalı
Estonya Dışişleri Bakanı Reinsalu, Rus petrolüne uygulanan tavan fiyatın düşürülmesi ve Rusya için savaşın maliyetinin artırılması gerektiğini söyledi. 22.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-22T05:17+0300
2023-03-22T05:17+0300
2023-03-22T05:17+0300
dünya
urmas reinsalu
estonya
rusya
rus petrolü
tavan fiyat
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/19/1060397711_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_c7fd4d8749bec82d2b23f97672b0e8ee.jpg
Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu, Ukrayna'ya daha fazla destek verilmesini görüşmek üzere gittiği Kiev'de Ukrayna parlamentosu Verhovna Rada Başkanı Ruslan Stefançuk ile bir araya geldi.Reinsalu, Rusya için savaşın maliyetinin artırılması gerektiğini belirterek, “Dün (20 Mart), AB'li meslektaşlarımla Brüksel'de bir araya geldiğimde, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırganlığını finanse ettiği muslukları kapatmak için petrole uygulanan tavan fiyatın düşürülmesi de dahil olmak üzere ek yaptırımların hızla harekete geçirilmesi çağrısında bulundum. AB ülkelerinin önlemek için birlikte çalıştığı yaptırımlardan kaçınma da büyüyen bir sorun olmaya devam ediyor” dedi.Ukrayna'nın AB ve NATO üyeliği konularının da ele alındığı görüşmede Reinsalu, “Estonya, Ukrayna'nın AB ve NATO'ya katılımını tam olarak destekliyor ve bu süreci hızlandırmak için deneyimlerimizi paylaşmaya hazırız” diyerek, 4-5 Nisan tarihlerinde Brüksel'de yapılacak olan NATO ülkelerinin dışişleri bakanları toplantısında Ukrayna'nın ittifaka katılımı konusunun ele alınmasını umduğunu vurguladı.
estonya
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/19/1060397711_57:0:1122:799_1920x0_80_0_0_e5dbd9d6c9ce3ffb8013c7d1af1ed00e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
urmas reinsalu, estonya, rusya, rus petrolü, tavan fiyat, ukrayna
urmas reinsalu, estonya, rusya, rus petrolü, tavan fiyat, ukrayna
Estonya Dışişleri Bakanı Reinsalu: Rusya için savaşın maliyeti artırılmalı
Abone ol
Estonya Dışişleri Bakanı Reinsalu, Rus petrolüne uygulanan tavan fiyatın düşürülmesi ve Rusya için savaşın maliyetinin artırılması gerektiğini söyledi.
Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu, Ukrayna'ya daha fazla destek verilmesini görüşmek üzere gittiği Kiev'de Ukrayna parlamentosu Verhovna Rada Başkanı Ruslan Stefançuk ile bir araya geldi.
Reinsalu, Rusya için savaşın maliyetinin artırılması gerektiğini belirterek, “Dün (20 Mart), AB'li meslektaşlarımla Brüksel'de bir araya geldiğimde, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırganlığını finanse ettiği muslukları kapatmak için petrole uygulanan tavan fiyatın düşürülmesi de dahil olmak üzere ek yaptırımların hızla harekete geçirilmesi çağrısında bulundum. AB ülkelerinin önlemek için birlikte çalıştığı yaptırımlardan kaçınma da büyüyen bir sorun olmaya devam ediyor” dedi.
Ukrayna'nın AB ve NATO üyeliği konularının da ele alındığı görüşmede Reinsalu, “Estonya, Ukrayna'nın AB ve NATO'ya katılımını tam olarak destekliyor ve bu süreci hızlandırmak için deneyimlerimizi paylaşmaya hazırız” diyerek, 4-5 Nisan tarihlerinde Brüksel'de yapılacak olan NATO ülkelerinin dışişleri bakanları toplantısında Ukrayna'nın ittifaka katılımı konusunun ele alınmasını umduğunu vurguladı.