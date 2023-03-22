https://sputniknews.com.tr/20230322/estonya-disisleri-bakani-reinsalu-rusya-icin-savasin-maliyeti-artirilmali-1068592900.html

Estonya Dışişleri Bakanı Reinsalu: Rusya için savaşın maliyeti artırılmalı

Estonya Dışişleri Bakanı Reinsalu: Rusya için savaşın maliyeti artırılmalı

Estonya Dışişleri Bakanı Reinsalu, Rus petrolüne uygulanan tavan fiyatın düşürülmesi ve Rusya için savaşın maliyetinin artırılması gerektiğini söyledi. 22.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-22T05:17+0300

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dünya

urmas reinsalu

estonya

rusya

rus petrolü

tavan fiyat

ukrayna

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Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu, Ukrayna'ya daha fazla destek verilmesini görüşmek üzere gittiği Kiev'de Ukrayna parlamentosu Verhovna Rada Başkanı Ruslan Stefançuk ile bir araya geldi.Reinsalu, Rusya için savaşın maliyetinin artırılması gerektiğini belirterek, “Dün (20 Mart), AB'li meslektaşlarımla Brüksel'de bir araya geldiğimde, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırganlığını finanse ettiği muslukları kapatmak için petrole uygulanan tavan fiyatın düşürülmesi de dahil olmak üzere ek yaptırımların hızla harekete geçirilmesi çağrısında bulundum. AB ülkelerinin önlemek için birlikte çalıştığı yaptırımlardan kaçınma da büyüyen bir sorun olmaya devam ediyor” dedi.Ukrayna'nın AB ve NATO üyeliği konularının da ele alındığı görüşmede Reinsalu, “Estonya, Ukrayna'nın AB ve NATO'ya katılımını tam olarak destekliyor ve bu süreci hızlandırmak için deneyimlerimizi paylaşmaya hazırız” diyerek, 4-5 Nisan tarihlerinde Brüksel'de yapılacak olan NATO ülkelerinin dışişleri bakanları toplantısında Ukrayna'nın ittifaka katılımı konusunun ele alınmasını umduğunu vurguladı.

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urmas reinsalu, estonya, rusya, rus petrolü, tavan fiyat, ukrayna