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Estonya Dışişleri Bakanı Reinsalu: Rusya için savaşın maliyeti artırılmalı
Estonya Dışişleri Bakanı Reinsalu: Rusya için savaşın maliyeti artırılmalı
Estonya Dışişleri Bakanı Reinsalu, Rus petrolüne uygulanan tavan fiyatın düşürülmesi ve Rusya için savaşın maliyetinin artırılması gerektiğini söyledi. 22.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-22T05:17+0300
2023-03-22T05:17+0300
dünya
urmas reinsalu
estonya
rusya
rus petrolü
tavan fiyat
ukrayna
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Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu, Ukrayna'ya daha fazla destek verilmesini görüşmek üzere gittiği Kiev'de Ukrayna parlamentosu Verhovna Rada Başkanı Ruslan Stefançuk ile bir araya geldi.Reinsalu, Rusya için savaşın maliyetinin artırılması gerektiğini belirterek, “Dün (20 Mart), AB'li meslektaşlarımla Brüksel'de bir araya geldiğimde, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırganlığını finanse ettiği muslukları kapatmak için petrole uygulanan tavan fiyatın düşürülmesi de dahil olmak üzere ek yaptırımların hızla harekete geçirilmesi çağrısında bulundum. AB ülkelerinin önlemek için birlikte çalıştığı yaptırımlardan kaçınma da büyüyen bir sorun olmaya devam ediyor” dedi.Ukrayna'nın AB ve NATO üyeliği konularının da ele alındığı görüşmede Reinsalu, “Estonya, Ukrayna'nın AB ve NATO'ya katılımını tam olarak destekliyor ve bu süreci hızlandırmak için deneyimlerimizi paylaşmaya hazırız” diyerek, 4-5 Nisan tarihlerinde Brüksel'de yapılacak olan NATO ülkelerinin dışişleri bakanları toplantısında Ukrayna'nın ittifaka katılımı konusunun ele alınmasını umduğunu vurguladı.
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urmas reinsalu, estonya, rusya, rus petrolü, tavan fiyat, ukrayna
urmas reinsalu, estonya, rusya, rus petrolü, tavan fiyat, ukrayna

Estonya Dışişleri Bakanı Reinsalu: Rusya için savaşın maliyeti artırılmalı

05:17 22.03.2023
© AFP 2023 / SAARA PELTOLAUrmas Reinsalu
Urmas Reinsalu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2023
© AFP 2023 / SAARA PELTOLA
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Estonya Dışişleri Bakanı Reinsalu, Rus petrolüne uygulanan tavan fiyatın düşürülmesi ve Rusya için savaşın maliyetinin artırılması gerektiğini söyledi.
Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu, Ukrayna'ya daha fazla destek verilmesini görüşmek üzere gittiği Kiev'de Ukrayna parlamentosu Verhovna Rada Başkanı Ruslan Stefançuk ile bir araya geldi.
Reinsalu, Rusya için savaşın maliyetinin artırılması gerektiğini belirterek, “Dün (20 Mart), AB'li meslektaşlarımla Brüksel'de bir araya geldiğimde, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırganlığını finanse ettiği muslukları kapatmak için petrole uygulanan tavan fiyatın düşürülmesi de dahil olmak üzere ek yaptırımların hızla harekete geçirilmesi çağrısında bulundum. AB ülkelerinin önlemek için birlikte çalıştığı yaptırımlardan kaçınma da büyüyen bir sorun olmaya devam ediyor” dedi.
Ukrayna'nın AB ve NATO üyeliği konularının da ele alındığı görüşmede Reinsalu, “Estonya, Ukrayna'nın AB ve NATO'ya katılımını tam olarak destekliyor ve bu süreci hızlandırmak için deneyimlerimizi paylaşmaya hazırız” diyerek, 4-5 Nisan tarihlerinde Brüksel'de yapılacak olan NATO ülkelerinin dışişleri bakanları toplantısında Ukrayna'nın ittifaka katılımı konusunun ele alınmasını umduğunu vurguladı.
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