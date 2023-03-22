https://sputniknews.com.tr/20230322/eski-iaea-mufettisi-bati-ukraynaya-zayiflatilmis-uranyumlu-muhimmat-vererek-cok-buyuk-hata-yapiyor-1068635290.html

Eski IAEA müfettişi: Batı, Ukrayna’ya zayıflatılmış uranyumlu mühimmat vererek büyük hata yapıyor

Eski IAEA müfettişi: Batı, Ukrayna’ya zayıflatılmış uranyumlu mühimmat vererek büyük hata yapıyor

Uluslararası Atom Enerji Ajansı’nın (IAEA) eski müfettişi Şadi, "İngiltere Ukrayna’ya zayıflatılmış uranyumlu mühimmat vererek kırmızı çizgiyi geçiyor. Zira bu... 22.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-22T22:33+0300

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IAEA eski müfettişi Yusri Ebu Şadi, İngiltere’nin Ukrayna’ya zayıflatılmış uranyum mühimmatlı mermiler verme olasılığını değerlendirdi.Sputnik’e konuşan eski IAEA müfettişi Şadi, “Bu tür mühimmat Ortadoğu’daki çatışmalarda, Irak, Lübnan, Suriye ve Filistin’de aktif olarak kullanıldı. Çok yıkıcı güce sahipler. Yüksek yoğunluklu maddelerden oluşuyorlar. Toprağı bile ve çevredeki her şeyi yakıp kavuruyorlar, insanın bedenine işliyorlar, onu boğuyorlar” diye anlattı.Şadi, “İngiltere, bu tür mühimmat Ama Rusya buna müsamaha göstermez. Bu durum dünya veya nükleer savaşa dönüşebilir” yorumunda bulundu.Bu mühimmatın bıraktığı zararın sonraki nesillere de miras kalacağını kaydeden Şadi, “Özellikle yeni doğanlar zarar görecek. Bunu daha önce ABD’nin Japonya’yı bombaladıktan sonra da gördük. Birçokları bunun ne kadar tehlikeli olduğunu anlamıyorlar. Uluslararası, Avrupalı örgütler ve ABD, sadece bazı kişilere karşı değil tüm dünyaya karşı büyük hata yapıyor” dedi.

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uranyum, seyreltilmiş uranyum, ingiltere, ukrayna, ukrayna krizi