https://sputniknews.com.tr/20230322/erdek-belediye-baskanina-bicakli-saldiri-1068610891.html
Erdek Belediye Başkanı'na bıçaklı saldırı
Erdek Belediye Başkanı'na bıçaklı saldırı
Balıkesir'in Erdek İlçe Belediye Başkanı Burhan Karışık, uğradığı bıçaklı saldırıda bacağından yaralandı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtildi. 22.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-22T13:22+0300
2023-03-22T13:22+0300
2023-03-22T13:22+0300
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belediye başkanı
saldırı
bıçaklı saldırı
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Balıkesir'in Erdek İlçe Belediye Başkanı Burhan Karışık, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralandı.Sabah saatlerinde belediye binası önüne gelen Burhan Karışık, iddiaya göre, kendisinden iş isteyen M.D. ve K.K. adlı şahıslar ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.D. ve K.K., yanlarındaki bıçakla Karışık'a saldırdı. Bacağından yaralanan Karışık, önce Erdek Devlet Hastanesine, oradan da Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Karışık'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20230110/istanbul-emniyetinden-derbi-sonrasi-bicakli-saldiri-haberiyle-ilgili-aciklama-1065571412.html
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türkiye, erdek, balıkesir, belediye, belediye başkanı, saldırı, bıçaklı saldırı
türkiye, erdek, balıkesir, belediye, belediye başkanı, saldırı, bıçaklı saldırı
Erdek Belediye Başkanı'na bıçaklı saldırı
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Balıkesir'in Erdek İlçe Belediye Başkanı Burhan Karışık, uğradığı bıçaklı saldırıda bacağından yaralandı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtildi.
Balıkesir'in Erdek İlçe Belediye Başkanı Burhan Karışık, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralandı.
Sabah saatlerinde belediye binası önüne gelen Burhan Karışık, iddiaya göre, kendisinden iş isteyen M.D. ve K.K. adlı şahıslar ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine M.D. ve K.K., yanlarındaki bıçakla Karışık'a saldırdı. Bacağından yaralanan Karışık, önce Erdek Devlet Hastanesine, oradan da Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Karışık'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.