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Dursun Özbek ile Ali Koç, PFDK'ye sevk edildi
Dursun Özbek ile Ali Koç, PFDK'ye sevk edildi
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK)... 22.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-22T00:21+0300
2023-03-22T00:21+0300
spor
fenerbahçe
galatasaray
türkiye futbol federasyonu (tff)
ali koç
dursun özbek
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TFF'den yapılan açıklamaya göre, Hukuk Müşavirliği, Dursun Özbek'i sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle disipline verdi.Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetici Burak Çağlan Kızılhan ise hakem ve müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle PFDK'ye gönderildi.Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun da Koç ve Kızılhan ile aynı gerekçeyle disipline gönderilmesi kararlaştırıldı. Jesus 2 ihlalden PFDK'deFenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 2 farklı dosyayla Disiplin Kuruluna yollandı.Portekizli teknik adam, hem Süper Lig'deki Corendon Alanyaspor maçında gördüğü kırmızı kart hem de UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla ile oynanan karşılaşma sonrasındaki açıklamaları nedeniyle PFDK'ye gönderildi.Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu hakareti, Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Bayram Bektaş ve Şeref Çiçek, talimatlara aykırı hareketi, Arabam.com Konyaspor Yardımcı Antrenörü Branimir Micovic de sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle disipline gönderilen isimler arasında yer aldı.Süper Lig'den Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Arabam.com Konyaspor ve VavaCars Fatih Karagümrük de farklı gerekçelerle disipline sevk edildi.
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fenerbahçe, galatasaray, türkiye futbol federasyonu (tff), ali koç, dursun özbek
fenerbahçe, galatasaray, türkiye futbol federasyonu (tff), ali koç, dursun özbek

Dursun Özbek ile Ali Koç, PFDK'ye sevk edildi

00:21 22.03.2023
© AATürkiye Futbol Federasyonu, bina
Türkiye Futbol Federasyonu, bina - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2023
© AA
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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Hukuk Müşavirliği, Dursun Özbek'i sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle disipline verdi.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetici Burak Çağlan Kızılhan ise hakem ve müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle PFDK'ye gönderildi.
Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun da Koç ve Kızılhan ile aynı gerekçeyle disipline gönderilmesi kararlaştırıldı.

Jesus 2 ihlalden PFDK'de

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 2 farklı dosyayla Disiplin Kuruluna yollandı.
Portekizli teknik adam, hem Süper Lig'deki Corendon Alanyaspor maçında gördüğü kırmızı kart hem de UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla ile oynanan karşılaşma sonrasındaki açıklamaları nedeniyle PFDK'ye gönderildi.
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu hakareti, Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Bayram Bektaş ve Şeref Çiçek, talimatlara aykırı hareketi, Arabam.com Konyaspor Yardımcı Antrenörü Branimir Micovic de sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle disipline gönderilen isimler arasında yer aldı.
Süper Lig'den Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Arabam.com Konyaspor ve VavaCars Fatih Karagümrük de farklı gerekçelerle disipline sevk edildi.
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