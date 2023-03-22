https://sputniknews.com.tr/20230322/dursun-ozbek-ile-ali-koc-pfdkye-sevk-edildi-1068588098.html

Dursun Özbek ile Ali Koç, PFDK'ye sevk edildi

Dursun Özbek ile Ali Koç, PFDK'ye sevk edildi

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK)... 22.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-22T00:21+0300

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spor

fenerbahçe

galatasaray

türkiye futbol federasyonu (tff)

ali koç

dursun özbek

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TFF'den yapılan açıklamaya göre, Hukuk Müşavirliği, Dursun Özbek'i sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle disipline verdi.Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetici Burak Çağlan Kızılhan ise hakem ve müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle PFDK'ye gönderildi.Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun da Koç ve Kızılhan ile aynı gerekçeyle disipline gönderilmesi kararlaştırıldı. Jesus 2 ihlalden PFDK'deFenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 2 farklı dosyayla Disiplin Kuruluna yollandı.Portekizli teknik adam, hem Süper Lig'deki Corendon Alanyaspor maçında gördüğü kırmızı kart hem de UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla ile oynanan karşılaşma sonrasındaki açıklamaları nedeniyle PFDK'ye gönderildi.Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu hakareti, Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Bayram Bektaş ve Şeref Çiçek, talimatlara aykırı hareketi, Arabam.com Konyaspor Yardımcı Antrenörü Branimir Micovic de sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle disipline gönderilen isimler arasında yer aldı.Süper Lig'den Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Arabam.com Konyaspor ve VavaCars Fatih Karagümrük de farklı gerekçelerle disipline sevk edildi.

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fenerbahçe, galatasaray, türkiye futbol federasyonu (tff), ali koç, dursun özbek