https://sputniknews.com.tr/20230322/dolar-kuru-bugun-ne-kadar-1068597898.html

Dolar kuru bugün ne kadar?

Dolar kuru bugün ne kadar?

İstanbul serbest piyasada dolar 19.04 liradan, euro 20.54 liradan güne başladı. 22.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-22T09:12+0300

2023-03-22T09:12+0300

2023-03-22T09:12+0300

ekonomi

dolar

dolar/tl

euro

euro/tl

altın

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/08/1064330428_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_2f4658b630d52f31cda32005ce44fd65.jpg

Dolar 19,04 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 20.54 TL’de yer alıyor.Gram altında yeni rekorGram altın bin 186 TL'den işlem görürken çeyrek altın bin 922 lira Cumhuriyet altını ise 7 bin 666 liradan satılıyor.Altının ons fiyatı ise 1939 dolar seviyelerinde.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 4.906 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 74.55 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 74.55 dolardan işlem görüyor.

https://sputniknews.com.tr/20230321/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1068540673.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın