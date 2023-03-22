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EKONOMİ
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https://sputniknews.com.tr/20230322/dolar-kuru-bugun-ne-kadar-1068597898.html
Dolar kuru bugün ne kadar?
Dolar kuru bugün ne kadar?
İstanbul serbest piyasada dolar 19.04 liradan, euro 20.54 liradan güne başladı. 22.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-22T09:12+0300
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ekonomi
dolar
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euro
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altın
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Dolar 19,04 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 20.54 TL’de yer alıyor.Gram altında yeni rekorGram altın bin 186 TL'den işlem görürken çeyrek altın bin 922 lira Cumhuriyet altını ise 7 bin 666 liradan satılıyor.Altının ons fiyatı ise 1939 dolar seviyelerinde.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 4.906 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 74.55 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 74.55 dolardan işlem görüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230321/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1068540673.html
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın

Dolar kuru bugün ne kadar?

09:12 22.03.2023
© AA2022'de Google'da en çok arananlar belli oldu
2022'de Google'da en çok arananlar belli oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2023
© AA
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İstanbul serbest piyasada dolar 19.04 liradan, euro 20.54 liradan güne başladı.
Dolar 19,04 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 20.54 TL’de yer alıyor.

Gram altında yeni rekor

Gram altın bin 186 TL'den işlem görürken çeyrek altın bin 922 lira Cumhuriyet altını ise 7 bin 666 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise 1939 dolar seviyelerinde.

Borsada günün ilk rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 4.906 puandan başladı.

Brent petrolün varil fiyatı 74.55 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 74.55 dolardan işlem görüyor.
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
EKONOMİ
Euro/TL 20.50 seviyesini aştı
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