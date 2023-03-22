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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BAE Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile telefonda görüşerek iki ülkenin diplomatik... 22.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-22T02:22+0300
2023-03-22T02:25+0300
türkiye
mevlüt çavuşoğlu
türkiye
bae
birleşik arap emirlikleri (bae)
şeyh abdullah bin zayed
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile telefonda görüştü.Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, görüşmede iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 50. yıl dönümü ile ikili siyasi ve ekonomik ilişkilerin ele alındığı bildirildi.Çavuşoğlu, BAE'nin Türkiye'de yaşanan depremlerden sonra gösterdiği dayanışma ve verdiği destek için teşekkür etti.Ayrıca Çavuşoğlu, Madagaskar'ın yeni Dışişleri Bakanı Yvette Sylla ile de tebrik amaçlı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
türkiye
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birleşik arap emirlikleri (bae)
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mevlüt çavuşoğlu, türkiye, bae, birleşik arap emirlikleri (bae), şeyh abdullah bin zayed
mevlüt çavuşoğlu, türkiye, bae, birleşik arap emirlikleri (bae), şeyh abdullah bin zayed

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile telefonda görüştü

02:22 22.03.2023 (güncellendi: 02:25 22.03.2023)
© AADışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2023
© AA
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BAE Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile telefonda görüşerek iki ülkenin diplomatik ilişkilerinin tesisinin 50. yıl dönümünü ele aldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, görüşmede iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 50. yıl dönümü ile ikili siyasi ve ekonomik ilişkilerin ele alındığı bildirildi.
Çavuşoğlu, BAE'nin Türkiye'de yaşanan depremlerden sonra gösterdiği dayanışma ve verdiği destek için teşekkür etti.
Ayrıca Çavuşoğlu, Madagaskar'ın yeni Dışişleri Bakanı Yvette Sylla ile de tebrik amaçlı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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