https://sputniknews.com.tr/20230322/disisleri-bakani-cavusoglu-baeli-mevkidasi-al-nahyan-ile-telefonda-gorustu-1068591078.html

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BAE Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile telefonda görüşerek iki ülkenin diplomatik... 22.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-22T02:22+0300

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türkiye

mevlüt çavuşoğlu

türkiye

bae

birleşik arap emirlikleri (bae)

şeyh abdullah bin zayed

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile telefonda görüştü.Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, görüşmede iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 50. yıl dönümü ile ikili siyasi ve ekonomik ilişkilerin ele alındığı bildirildi.Çavuşoğlu, BAE'nin Türkiye'de yaşanan depremlerden sonra gösterdiği dayanışma ve verdiği destek için teşekkür etti.Ayrıca Çavuşoğlu, Madagaskar'ın yeni Dışişleri Bakanı Yvette Sylla ile de tebrik amaçlı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

türkiye

bae

birleşik arap emirlikleri (bae)

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mevlüt çavuşoğlu, türkiye, bae, birleşik arap emirlikleri (bae), şeyh abdullah bin zayed