https://sputniknews.com.tr/20230322/cumhurbaskani-erdogan-ilk-iftari-kahramanmarasta-depremzedelerle-yapacak-1068599881.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk iftarı Kahramanmaraş'ta depremzedelerle yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk iftarı Kahramanmaraş'ta depremzedelerle yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ramazan ayının ilk iftarını depremden etkilenen Kahramanmaraş'ta yapacak. 22.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-22T09:56+0300

2023-03-22T09:56+0300

2023-03-22T09:56+0300

2023 türkiye seçimleri

recep tayyip erdoğan

deprem

kahramanmaraş

iftar

ramazan

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Edinilen bilgiye göre, yarın Kahramanmaraş'a gidecek Erdoğan, kentte yapılan çalışmalara ilişkin bilgi alıp incelemelerde bulunacak.Daha sonra Kahramanmaraş'ta vatandaşlarla buluşacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk iftarını depremzedelerle yapacak.Erdoğan'ın ramazan ayı boyunca zaman zaman deprem bölgesinde vatandaşlarla bir araya geleceği öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20230315/erdogan-yikintilar-atinda-kalan-vatandaslarimiz-ve-onlarin-yakinlari-serzenislerinde-hakli-1068281574.html

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recep tayyip erdoğan, deprem, kahramanmaraş, iftar, ramazan