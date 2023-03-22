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Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230322/cumhurbaskani-erdogan-ilk-iftari-kahramanmarasta-depremzedelerle-yapacak-1068599881.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk iftarı Kahramanmaraş'ta depremzedelerle yapacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk iftarı Kahramanmaraş'ta depremzedelerle yapacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ramazan ayının ilk iftarını depremden etkilenen Kahramanmaraş'ta yapacak. 22.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-22T09:56+0300
2023-03-22T09:56+0300
2023 türkiye seçimleri
recep tayyip erdoğan
deprem
kahramanmaraş
iftar
ramazan
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Edinilen bilgiye göre, yarın Kahramanmaraş'a gidecek Erdoğan, kentte yapılan çalışmalara ilişkin bilgi alıp incelemelerde bulunacak.Daha sonra Kahramanmaraş'ta vatandaşlarla buluşacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk iftarını depremzedelerle yapacak.Erdoğan'ın ramazan ayı boyunca zaman zaman deprem bölgesinde vatandaşlarla bir araya geleceği öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20230315/erdogan-yikintilar-atinda-kalan-vatandaslarimiz-ve-onlarin-yakinlari-serzenislerinde-hakli-1068281574.html
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recep tayyip erdoğan, deprem, kahramanmaraş, iftar, ramazan
recep tayyip erdoğan, deprem, kahramanmaraş, iftar, ramazan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk iftarı Kahramanmaraş'ta depremzedelerle yapacak

09:56 22.03.2023
© DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, çocuklarla iftar yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, çocuklarla iftar yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2023
© DHA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ramazan ayının ilk iftarını depremden etkilenen Kahramanmaraş'ta yapacak.
Edinilen bilgiye göre, yarın Kahramanmaraş'a gidecek Erdoğan, kentte yapılan çalışmalara ilişkin bilgi alıp incelemelerde bulunacak.
Daha sonra Kahramanmaraş'ta vatandaşlarla buluşacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk iftarını depremzedelerle yapacak.
Erdoğan'ın ramazan ayı boyunca zaman zaman deprem bölgesinde vatandaşlarla bir araya geleceği öğrenildi.
Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Grup Toplantısı, AK Parti - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2023
POLİTİKA
Erdoğan: Yıkıntılar altında kalan vatandaşlarımız ve onların yakınları serzenişlerinde haklı
15 Mart, 12:30
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