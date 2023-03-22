Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230322/cumhurbaskani-adaylari-icin-100-bin-imza-sureci-basladi-1068633060.html
Cumhurbaşkanı adayları için 100 bin imza süreci başladı
Cumhurbaşkanı adayları için 100 bin imza süreci başladı
YSK, seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen 11 ismin başvurusunu kabul etti. 27 Mart'a kadar sürecek 100 bin imza toplama işlemi de bugün başladı... 22.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-22T21:03+0300
2023-03-22T21:17+0300
2023 türkiye seçimleri
yüksek seçim kurulu (ysk)
ysk
yüksek seçim kurulu
imza
muharrem ince
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Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 14 Mayıs için hazırladığı seçim takvimi işlemeye devam ediyor.Seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin başvuru süresi Pazartesi saat 17.00'de sona erdi.NV'nYSK, 3 cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunu reddetti, 9 başvuruda eksik evrak tespit etti.Karara göre 11 aday seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilebilecek.Başvurusu kabul edilen isimlerAlfabetik sıraya göre bu isimler şöyle: Davut Turan, Doğu Perinçek, Erkan Trükten, Halil Murat Ünver, Hilmi Özden, İrfan Uzun, Muhammed Ali Fatih Erbakan, Muharrem İnce, Sinan Oğan, Tevfik Ahmet Özal, Yakup Türkal.27 Mart son tarihAdaylar için 27 Mart saat 20.00'ye kadar sürecek 100 bin imza toplama işlemi ise bugün başladı.Anlık takip uygulamasıAçıklama yapan YSK Başkanı Ahmet Yener, imza sürecinin anlık olarak takip edilebileceği yeni bir uygulamanın hayata geçirildiğini duyurdu.Açıklamaya göre adaylar ve temsilcileri imza sürecini il ve ilçe bazında anlık olarak takip edebilecek. Veriler ise gün sonunda kamuoyuyla paylaşılacakHangi aday kaç imza aldı?İmza ilçe seçim kurullarınaVatandaşlar aday olarak görmek istedikleri isimler için kimlik belgeleriyle ilçe seçim kurullarına giderek imza verebiliyor. Bu işlem internet üzerinden elektronik imzayla yapılmıyor.İmza sayısına ulaşana parası iade100 bin seçmen tarafından aday gösterilen kişiye, talebi halinde başvuru için ödediği 555 bin 980 lira iade edilecek. Adaylık için yeterli imzaya ulaşamayanların yatırdığı ücret ise Hazine'ye gelir kaydedilecek.Tek bir aday için imzaSeçmenler, YSK'nin ilanında belirtilen adaylardan sadece biri için ve bir kez teklifte bulunabilecek.Kesin liste ay sonuCumhurbaşkanı kesin aday listesi 31 Mart'ta, Resmi Gazete'de yayımlanacak ve cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.100 bin imza şartıAnayasanın 101. maddesine göre; cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde 5'ini almış olan siyasi partiler ile en az 100 bin seçmen aday gösterebiliyor.
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yüksek seçim kurulu (ysk), ysk, yüksek seçim kurulu, imza, muharrem ince
yüksek seçim kurulu (ysk), ysk, yüksek seçim kurulu, imza, muharrem ince

Cumhurbaşkanı adayları için 100 bin imza süreci başladı

21:03 22.03.2023 (güncellendi: 21:17 22.03.2023)
© AAseçim sandığı
seçim sandığı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2023
© AA
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YSK, seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen 11 ismin başvurusunu kabul etti. 27 Mart'a kadar sürecek 100 bin imza toplama işlemi de bugün başladı. Adaylar ve temsilcileri imza sürecini anlık olarak takip edebilecek. Her adayın topladığı imza sayısı gün sonunda kamuoyuyla paylaşılacak.
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 14 Mayıs için hazırladığı seçim takvimi işlemeye devam ediyor.
Seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin başvuru süresi Pazartesi saat 17.00'de sona erdi.
NV'nYSK, 3 cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunu reddetti, 9 başvuruda eksik evrak tespit etti.
Karara göre 11 aday seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilebilecek.

Başvurusu kabul edilen isimler

Alfabetik sıraya göre bu isimler şöyle: Davut Turan, Doğu Perinçek, Erkan Trükten, Halil Murat Ünver, Hilmi Özden, İrfan Uzun, Muhammed Ali Fatih Erbakan, Muharrem İnce, Sinan Oğan, Tevfik Ahmet Özal, Yakup Türkal.

27 Mart son tarih

Adaylar için 27 Mart saat 20.00'ye kadar sürecek 100 bin imza toplama işlemi ise bugün başladı.

Anlık takip uygulaması

Açıklama yapan YSK Başkanı Ahmet Yener, imza sürecinin anlık olarak takip edilebileceği yeni bir uygulamanın hayata geçirildiğini duyurdu.
Açıklamaya göre adaylar ve temsilcileri imza sürecini il ve ilçe bazında anlık olarak takip edebilecek. Veriler ise gün sonunda kamuoyuyla paylaşılacak

Hangi aday kaç imza aldı?

Muharrem İnce: 28235
Muhammed Ali Fatih Erbakan: 27910
Sinan Oğan: 15573
Doğu Perinçek: 6679
Yakup Türkal: 993
Erkan Trükten: 397
Tevfik Ahmet Özal: 237
İrfan Uzun: 176
Halil Murat Ünver: 119
Hilmi Özden: 60
Davut Turan: 34

İmza ilçe seçim kurullarına

Vatandaşlar aday olarak görmek istedikleri isimler için kimlik belgeleriyle ilçe seçim kurullarına giderek imza verebiliyor. Bu işlem internet üzerinden elektronik imzayla yapılmıyor.

İmza sayısına ulaşana parası iade

100 bin seçmen tarafından aday gösterilen kişiye, talebi halinde başvuru için ödediği 555 bin 980 lira iade edilecek. Adaylık için yeterli imzaya ulaşamayanların yatırdığı ücret ise Hazine'ye gelir kaydedilecek.

Tek bir aday için imza

Seçmenler, YSK'nin ilanında belirtilen adaylardan sadece biri için ve bir kez teklifte bulunabilecek.

Kesin liste ay sonu

Cumhurbaşkanı kesin aday listesi 31 Mart'ta, Resmi Gazete'de yayımlanacak ve cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.

100 bin imza şartı

Anayasanın 101. maddesine göre; cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde 5'ini almış olan siyasi partiler ile en az 100 bin seçmen aday gösterebiliyor.
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