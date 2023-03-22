https://sputniknews.com.tr/20230322/cinsel-saldiriyla-kopegin-olumune-yol-actigi-iddia-edilen-saniga-1-yil-2-ay-hapis-1068588549.html
Cinsel saldırıyla köpeğin ölümüne yol açtığı iddia edilen sanığa 1 yıl 2 ay hapis
Cinsel saldırıyla köpeğin ölümüne yol açtığı iddia edilen sanığa 1 yıl 2 ay hapis
Ankara'da kendisine emanet edilen köpeğe cinsel saldırıda bulunup ölümüne yol açtığı iddiasıyla yargılanan Volkan U, "sahipli mala zarar verme" suçundan 1 yıl... 22.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-22T00:44+0300
2023-03-22T00:44+0300
2023-03-22T00:44+0300
türkiye
ankara
cinsel saldırı
köpek
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Ankara 40. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Volkan U. katılmazken, avukatı salonda hazır bulundu.Mahkeme hakimi, duruşma savcısının önceki celselerde mütalaasını sunduğunu dosyada incelenecek başkaca bir delili bulunmadığını belirterek hükmü açıkladı.Buna göre, sanık Volkan U. "sahipli mala zarar verme" suçundan 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın cezasını ertelemedi.Ne olmuştu?Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, cenaze nedeniyle şehir dışına çıkmak zorunda kalan S.T, köpeğini Çankaya Küçükesat'taki evinde bakması için 5 yıldır tanıdığı Volkan U'ya teslim etti.Komşuların telefonu üzerine eve giden U.S, köpeğin öldüğünü anlayınca durumu polise bildirdi.Köpeğin ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Volkan U, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrolle serbest bırakıldı.Başsavcılık, Volkan U. hakkında, "sahipli mala zarar verme" suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebiyle iddianame düzenleyerek dava açtı.
https://sputniknews.com.tr/20210929/kopege-tecavuz-ettigi-iddia-edilen-supheli-can-guvenligi-korkusuyla-durusmaya-katilmadi-1049373640.html
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ankara, cinsel saldırı, köpek
ankara, cinsel saldırı, köpek
Cinsel saldırıyla köpeğin ölümüne yol açtığı iddia edilen sanığa 1 yıl 2 ay hapis
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Ankara'da kendisine emanet edilen köpeğe cinsel saldırıda bulunup ölümüne yol açtığı iddiasıyla yargılanan Volkan U, "sahipli mala zarar verme" suçundan 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Ankara 40. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Volkan U. katılmazken, avukatı salonda hazır bulundu.
Mahkeme hakimi, duruşma savcısının önceki celselerde mütalaasını sunduğunu dosyada incelenecek başkaca bir delili bulunmadığını belirterek hükmü açıkladı.
Buna göre, sanık Volkan U. "sahipli mala zarar verme" suçundan 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın cezasını ertelemedi.
Ne olmuştu?
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, cenaze nedeniyle şehir dışına çıkmak zorunda kalan S.T, köpeğini Çankaya Küçükesat'taki evinde bakması için 5 yıldır tanıdığı Volkan U'ya teslim etti.
Komşuların telefonu üzerine eve giden U.S, köpeğin öldüğünü anlayınca durumu polise bildirdi.
Köpeğin ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Volkan U, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrolle serbest bırakıldı.
Başsavcılık, Volkan U. hakkında, "sahipli mala zarar verme" suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebiyle iddianame düzenleyerek dava açtı.