https://sputniknews.com.tr/20230322/cin-lideri-si-iki-gunluk-resmi-ziyaretin-ardindan-rusyadan-ayrildi-1068599267.html
Çin lideri Şi, iki günlük resmi ziyaretin ardından Rusya'dan ayrıldı
Çin lideri Şi, iki günlük resmi ziyaretin ardından Rusya'dan ayrıldı
Rusya'ya iki gün süren resmi ziyarette bulunarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Başbakan Mihail Mişustin ile bir araya gelen Çin lideri Şi Cinping... 22.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-22T09:46+0300
2023-03-22T09:46+0300
2023-03-22T09:46+0300
dünya
rusya
çin
vladimir putin
şi cinping
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Önceki gün Rusya'ya resmi ziyaret gerçekleştirerek üst düzey temaslarda bulunan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, başkent Moskova'daki Vnukovo Havalimanı'ndan ülkesine yola çıktı.Üçüncü kez devlet başkanı seçilmesinden bu yana ilk yurt dışı gezisi olacak Rusya'ya giden Çin lideri Şi, Putin ve Başbakan Mişustin ile bir araya gelmişti.Çin lideri, pazartesi günü Putin ile 4.5 saat süren gayri resmi görüşme yapmıştı.Liderler, görüşmenin sonunda kapsamlı ortaklık ve stratejik işbirliğinin derinleştirilmesine dair ortak bildiriyi imzalamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230321/putin-ve-siden-stratejik-isbirliginin-derinlestirilmesine-dair-ortak-bildiri-1068578043.html
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rusya, çin, vladimir putin, şi cinping
rusya, çin, vladimir putin, şi cinping
Çin lideri Şi, iki günlük resmi ziyaretin ardından Rusya'dan ayrıldı
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Rusya'ya iki gün süren resmi ziyarette bulunarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Başbakan Mihail Mişustin ile bir araya gelen Çin lideri Şi Cinping, Moskova'dan ayrılarak ülkesine doğru yola çıktı.
Önceki gün Rusya'ya resmi ziyaret gerçekleştirerek üst düzey temaslarda bulunan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, başkent Moskova'daki Vnukovo Havalimanı'ndan ülkesine yola çıktı.
Üçüncü kez devlet başkanı seçilmesinden bu yana ilk yurt dışı gezisi olacak Rusya'ya giden Çin lideri Şi, Putin ve Başbakan Mişustin ile bir araya gelmişti.
Çin lideri, pazartesi günü Putin ile 4.5 saat süren gayri resmi görüşme yapmıştı.
Liderler, görüşmenin sonunda kapsamlı ortaklık ve stratejik işbirliğinin derinleştirilmesine dair ortak bildiriyi imzalamıştı.