Türkiye
SON DAKİKA | Anayasa Mahkemesi, HDP'nin 'kapatma davası kararının seçim sonrasına ertelenmesi' talebini reddetti
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230322/cin-lideri-si-iki-gunluk-resmi-ziyaretin-ardindan-rusyadan-ayrildi-1068599267.html
Çin lideri Şi, iki günlük resmi ziyaretin ardından Rusya'dan ayrıldı
Çin lideri Şi, iki günlük resmi ziyaretin ardından Rusya'dan ayrıldı
Rusya'ya iki gün süren resmi ziyarette bulunarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Başbakan Mihail Mişustin ile bir araya gelen Çin lideri Şi Cinping... 22.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-22T09:46+0300
2023-03-22T09:46+0300
dünya
rusya
çin
vladimir putin
şi cinping
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/15/1068547587_0:0:3185:1793_1920x0_80_0_0_b0ee7101bd1f701f6604c3a8d95ba622.jpg
Önceki gün Rusya'ya resmi ziyaret gerçekleştirerek üst düzey temaslarda bulunan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, başkent Moskova'daki Vnukovo Havalimanı'ndan ülkesine yola çıktı.Üçüncü kez devlet başkanı seçilmesinden bu yana ilk yurt dışı gezisi olacak Rusya'ya giden Çin lideri Şi, Putin ve Başbakan Mişustin ile bir araya gelmişti.Çin lideri, pazartesi günü Putin ile 4.5 saat süren gayri resmi görüşme yapmıştı.Liderler, görüşmenin sonunda kapsamlı ortaklık ve stratejik işbirliğinin derinleştirilmesine dair ortak bildiriyi imzalamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230321/putin-ve-siden-stratejik-isbirliginin-derinlestirilmesine-dair-ortak-bildiri-1068578043.html
rusya
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/15/1068547587_374:0:3105:2048_1920x0_80_0_0_bd8ed9f9da0936574862de8c3df9dc1f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, çin, vladimir putin, şi cinping
rusya, çin, vladimir putin, şi cinping

Çin lideri Şi, iki günlük resmi ziyaretin ardından Rusya'dan ayrıldı

09:46 22.03.2023
© SputnikÇin Devlet Başkanı Şi Cinping
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2023
© Sputnik
Abone olTelegram
Rusya'ya iki gün süren resmi ziyarette bulunarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Başbakan Mihail Mişustin ile bir araya gelen Çin lideri Şi Cinping, Moskova'dan ayrılarak ülkesine doğru yola çıktı.
Önceki gün Rusya'ya resmi ziyaret gerçekleştirerek üst düzey temaslarda bulunan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, başkent Moskova'daki Vnukovo Havalimanı'ndan ülkesine yola çıktı.
Üçüncü kez devlet başkanı seçilmesinden bu yana ilk yurt dışı gezisi olacak Rusya'ya giden Çin lideri Şi, Putin ve Başbakan Mişustin ile bir araya gelmişti.
Çin lideri, pazartesi günü Putin ile 4.5 saat süren gayri resmi görüşme yapmıştı.
Liderler, görüşmenin sonunda kapsamlı ortaklık ve stratejik işbirliğinin derinleştirilmesine dair ortak bildiriyi imzalamıştı.
Putin Şi, Rusya Çin - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
DÜNYA
Putin ve Şi'den stratejik işbirliğinin derinleştirilmesine dair ortak bildiri
Dün, 18:35
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала