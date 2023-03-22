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Çin Dışişleri Bakanı Wang: Rusya’yla ilişkilerimiz üçüncü ülkeler için tehdit arz etmiyor
Çin Dışişleri Bakanı Wang: Rusya’yla ilişkilerimiz üçüncü ülkeler için tehdit arz etmiyor
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Rusya-Çin ilişkilerinin üçüncü ülkeler için tehdit oluşturmadığını belirtti. 22.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-22T05:16+0300
2023-03-22T05:16+0300
dünya
çin
çin halk cumhuriyeti
rusya
işbirliği
ilişki
açıklama
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Rossiya 1 televizyonuna açıklamasında, Pekin ve Moskova’nın ikili ilişkileri, 'dünyaya barış ve istikrar getirecek güç' olarak değerlendirdiğini söyledi.Wang, “İlişkilerimiz hiçbir üçüncü ülke için tehdit arz etmiyor, birileri için çatışma tehdidi arz etmiyor” ifadesini kullandı.
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çin, çin halk cumhuriyeti, rusya, işbirliği, ilişki, açıklama, rossiya, rossiya-1
çin, çin halk cumhuriyeti, rusya, işbirliği, ilişki, açıklama, rossiya, rossiya-1

Çin Dışişleri Bakanı Wang: Rusya’yla ilişkilerimiz üçüncü ülkeler için tehdit arz etmiyor

05:16 22.03.2023
© Sputnik / Rusya Dışişleri Bakanlığı / Multimedya arşivine gidinÇin Dışişleri Bakanı Wang Yi
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2023
© Sputnik / Rusya Dışişleri Bakanlığı
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Rusya-Çin ilişkilerinin üçüncü ülkeler için tehdit oluşturmadığını belirtti.
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Rossiya 1 televizyonuna açıklamasında, Pekin ve Moskova’nın ikili ilişkileri, 'dünyaya barış ve istikrar getirecek güç' olarak değerlendirdiğini söyledi.
Wang, “İlişkilerimiz hiçbir üçüncü ülke için tehdit arz etmiyor, birileri için çatışma tehdidi arz etmiyor” ifadesini kullandı.
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