https://sputniknews.com.tr/20230322/cin-disisleri-bakani-wang-rusyayla-iliskilerimiz-ucuncu-ulkeler-icin-tehdit-arz-etmiyor-1068592802.html
Çin Dışişleri Bakanı Wang: Rusya’yla ilişkilerimiz üçüncü ülkeler için tehdit arz etmiyor
Çin Dışişleri Bakanı Wang: Rusya’yla ilişkilerimiz üçüncü ülkeler için tehdit arz etmiyor
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Rusya-Çin ilişkilerinin üçüncü ülkeler için tehdit oluşturmadığını belirtti. 22.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-22T05:16+0300
2023-03-22T05:16+0300
2023-03-22T05:16+0300
dünya
çin
çin halk cumhuriyeti
rusya
işbirliği
ilişki
açıklama
rossiya
rossiya-1
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/09/0b/1042828427_0:0:2682:1509_1920x0_80_0_0_5b1c8ef2e8df10794841208ca3cd6e62.jpg
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Rossiya 1 televizyonuna açıklamasında, Pekin ve Moskova’nın ikili ilişkileri, 'dünyaya barış ve istikrar getirecek güç' olarak değerlendirdiğini söyledi.Wang, “İlişkilerimiz hiçbir üçüncü ülke için tehdit arz etmiyor, birileri için çatışma tehdidi arz etmiyor” ifadesini kullandı.
çin
çin halk cumhuriyeti
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/09/0b/1042828427_0:0:2682:2013_1920x0_80_0_0_8f9f5d1a8a0412af1d8a5701b02597fe.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
çin, çin halk cumhuriyeti, rusya, işbirliği, ilişki, açıklama, rossiya, rossiya-1
çin, çin halk cumhuriyeti, rusya, işbirliği, ilişki, açıklama, rossiya, rossiya-1
Çin Dışişleri Bakanı Wang: Rusya’yla ilişkilerimiz üçüncü ülkeler için tehdit arz etmiyor
Abone ol
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Rusya-Çin ilişkilerinin üçüncü ülkeler için tehdit oluşturmadığını belirtti.
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Rossiya 1 televizyonuna açıklamasında, Pekin ve Moskova’nın ikili ilişkileri, 'dünyaya barış ve istikrar getirecek güç' olarak değerlendirdiğini söyledi.
Wang, “İlişkilerimiz hiçbir üçüncü ülke için tehdit arz etmiyor, birileri için çatışma tehdidi arz etmiyor” ifadesini kullandı.