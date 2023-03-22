https://sputniknews.com.tr/20230322/chpden-rapor-depremin-faturasi-1263-milyar-dolar-1068593627.html

CHP'den rapor: Depremin faturası 126.3 milyar dolar

CHP'den rapor: Depremin faturası 126.3 milyar dolar

CHP Ekonomi Politikaları Başkanlığı Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak koordinasyonunda “Kahramanmaraş Depremlerinin Türkiye Ekonomisine Olası Maliyeti... 22.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-22T07:07+0300

2023-03-22T07:07+0300

2023-03-22T07:07+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

deprem

zarar

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Önsözünü Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun kaleme aldığı raporda, yıkılan binalardan, hasar gören araçlara, üretim faaliyetlerindeki azalmadan, enkaz kaldırmaya kadar kalem kalem yapılan hesaplama sonucu “depremin toplam faturası 126.3 milyar dolar” tespiti yapıldı.Milliyet gazetesinden Mehtap Gökdemir'in haberine göre depremler nedeniyle oluşan bina kayıp ve hasarının 44.2 milyar doları bulduğu ifade edilen raporda, “Buna kaybedilen ev eşyaları nedeniyle oluşan 6.6 milyar dolarlık zarar ile kaybedilen araç ve otomobiller nedeniyle oluşan 1.5 milyar dolarlık kayıplar da eklenince vatandaşın gördüğü doğrudan zarar 52 milyar doları aşıyor. Deprem nedeniyle altyapı, tarım, sanayi ve hizmet sektörleri kaynaklı fiziki hasar 24.3 milyar dolara; üretim faaliyetlerinin azalması sonucu oluşacak katma değer kaybı 13.3 milyar dolara ulaşıyor. Yıkım, hafriyat, konteyner, iaşe ve idame harcamaları 18.9 milyar dolar; Türkiye’nin beşeri sermaye kaybı ise 17.6 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Böylece depremin toplam faturası 126.3 milyar dolara çıkıyor” ifadeleri kullanıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230321/seflerden-deprem-bolgesine-asevi-destegi-gonul-mutfagi-1068549502.html

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), deprem, zarar