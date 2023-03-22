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Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230322/chp-ve-iyi-parti-kilicdaroglunun-cumhurbaskani-adayligi-icin-yskya-basvurdu-1068615595.html
CHP ve İYİ Parti, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı için YSK'ya başvurdu
CHP ve İYİ Parti, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı için YSK'ya başvurdu
CHP ve İYİ Parti, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı için Yüksek Seçim Kuruluna başvurdu. 22.03.2023, Sputnik Türkiye
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kemal kılıçdaroğlu
kemal kılıçdaroğlu

CHP ve İYİ Parti, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı için YSK'ya başvurdu

14:25 22.03.2023 (güncellendi: 14:27 22.03.2023)
© AA / Raşit AydoğanYüksek Seçim Kurulu (YSK)
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2023
© AA / Raşit Aydoğan
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CHP ve İYİ Parti, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı için Yüksek Seçim Kuruluna başvurdu.
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