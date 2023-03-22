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CHP ve İYİ Parti, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı için YSK'ya başvurdu
CHP ve İYİ Parti, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı için YSK'ya başvurdu
CHP ve İYİ Parti, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı için Yüksek Seçim Kuruluna başvurdu. 22.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-22T14:25+0300
2023-03-22T14:25+0300
2023-03-22T14:27+0300
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kemal kılıçdaroğlu
CHP ve İYİ Parti, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı için YSK'ya başvurdu
14:25 22.03.2023 (güncellendi: 14:27 22.03.2023) Abone ol
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CHP ve İYİ Parti, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı için Yüksek Seçim Kuruluna başvurdu.