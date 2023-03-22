https://sputniknews.com.tr/20230322/borsa-gunu-yukselisle-tamamladi-1068628422.html

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1.92 değer kazanarak günü 5.001.06 puandan tamamladı. 22.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-22T18:30+0300

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 94.43 puan artarken, toplam işlem hacmi 53.8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.Bankacılık endeksi yüzde 1.72 ve holding endeksi yüzde 2.56 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4.57 ile finansal kiralama, faktoring en çok kaybettiren yüzde 2.10 ile spor oldu.Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklanacak para politikası kararları öncesi bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin azalmasıyla pozitif bir seyir izlendiğini ifade etti.Fed'in senenin devamında atacağı adımlara ilişkin piyasa beklentilerinin oldukça dağınık olduğunu belirten analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bu akşam bankanın yüzde 90 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağının öngörüldüğünü söyledi.Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararının piyasaların odağında olacağını belirten analistler, veri gündeminde yurt içinde tüketici güven endeksi, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de inşaat izinleri, yeni konut satışları ve haftalık işsizlik başvurularının öne çıkacağını ifade etti.Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.870 ve 4.800 seviyelerinin destek, 5.100 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

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