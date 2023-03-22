https://sputniknews.com.tr/20230322/biden-salondakileri-guldurdu-burada-bulunmaktan-korkuyorum---1068626079.html

Biden salondakileri güldürdü: Burada bulunmaktan korkuyorum

Biden salondakileri güldürdü: Burada bulunmaktan korkuyorum

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’da bulunmaktan korktuğunu söyleyerek salondakileri güldürdü. 22.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-22T17:14+0300

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dünya

abd

joe biden

beyaz saray

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ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'ın Doğu Odası’nda düzenlenen bir etkinlikte beşeri bilimler ve sanat alanlarında başarılı çalışmalarıyla öne çıkan kişileri ulusal madalyalarla ödüllendirme törenine katıldı. Konuşması sırasında Biden ABD’li şair Richard Blanco’dan bir şiir okumaya başladı, fakat bir anda takılıp sözleri karıştırmaya başladı. ABD liderinin, “Affedersiniz, yeniden başlayayım, burada olmaktan korkuyorum” demesi, salonda kahkahalara yol açtı. Geçen kasım ayında 80 yaşını dolduran Biden, tarihin en yaşlı ABD Başkanı oldu. ABD lideri, rakiplerine göre yaşı ve olası sağlık sorunlarından kaynaklı olarak sıklıkla gaflara imza atıyor.

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abd, joe biden, beyaz saray