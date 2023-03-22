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https://sputniknews.com.tr/20230322/biden-salondakileri-guldurdu-burada-bulunmaktan-korkuyorum---1068626079.html
Biden salondakileri güldürdü: Burada bulunmaktan korkuyorum
Biden salondakileri güldürdü: Burada bulunmaktan korkuyorum
ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’da bulunmaktan korktuğunu söyleyerek salondakileri güldürdü. 22.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-22T17:14+0300
2023-03-22T17:14+0300
dünya
abd
joe biden
beyaz saray
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ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'ın Doğu Odası’nda düzenlenen bir etkinlikte beşeri bilimler ve sanat alanlarında başarılı çalışmalarıyla öne çıkan kişileri ulusal madalyalarla ödüllendirme törenine katıldı. Konuşması sırasında Biden ABD’li şair Richard Blanco’dan bir şiir okumaya başladı, fakat bir anda takılıp sözleri karıştırmaya başladı. ABD liderinin, “Affedersiniz, yeniden başlayayım, burada olmaktan korkuyorum” demesi, salonda kahkahalara yol açtı. Geçen kasım ayında 80 yaşını dolduran Biden, tarihin en yaşlı ABD Başkanı oldu. ABD lideri, rakiplerine göre yaşı ve olası sağlık sorunlarından kaynaklı olarak sıklıkla gaflara imza atıyor.
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abd, joe biden, beyaz saray
abd, joe biden, beyaz saray

Biden salondakileri güldürdü: Burada bulunmaktan korkuyorum

17:14 22.03.2023
© AFP 2023 / SAUL LOEBJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2023
© AFP 2023 / SAUL LOEB
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ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’da bulunmaktan korktuğunu söyleyerek salondakileri güldürdü.
ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'ın Doğu Odası’nda düzenlenen bir etkinlikte beşeri bilimler ve sanat alanlarında başarılı çalışmalarıyla öne çıkan kişileri ulusal madalyalarla ödüllendirme törenine katıldı.
Konuşması sırasında Biden ABD’li şair Richard Blanco’dan bir şiir okumaya başladı, fakat bir anda takılıp sözleri karıştırmaya başladı.
ABD liderinin, “Affedersiniz, yeniden başlayayım, burada olmaktan korkuyorum” demesi, salonda kahkahalara yol açtı.
Geçen kasım ayında 80 yaşını dolduran Biden, tarihin en yaşlı ABD Başkanı oldu. ABD lideri, rakiplerine göre yaşı ve olası sağlık sorunlarından kaynaklı olarak sıklıkla gaflara imza atıyor.
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